De parte de El Miliciano October 26, 2021 85 puntos de vista

‘Los vencidos que no mueren’ es un texto escrito por la poeta y anarquista italiana Virgilia D’Andrea en el a帽o 1932. El texto ha sido traducido por Rebeldealegre y fue incluido en Arpillera N掳 3.

Anarqu铆a significa la destrucci贸n de la miseria, el odio, la superstici贸n, y la abolici贸n de la opresi贸n del hombre por el hombre; es decir, la abolici贸n del gobierno y el monopolio de la propiedad.

La individualidad humana es un mundo profundo y misterioso que puede encerrar en s铆 toda visi贸n de nuevos horizontes de variados y distintos sentimientos y afectos; por lo tanto el individuo, esta parte vital de la vasta armon铆a universal, debe poder dar libre escape a sus propias inspiraciones, debe tener la oportunidad de intentar toda v铆a que vea plena de luz y promesa. Debe ser libre de desarrollar sus actividades, inclinaciones y capacidades, sus energ铆as a veces esot茅ricas, que siente palpitar en s铆, todas ellas mutables en el espacio y el tiempo. Debe sentirse 谩rbitro de su propio destino y dirigir el tim贸n de su propia existencia hacia el puerto que sea el supremo sue帽o de su vida.

Los gobiernos, las religiones, las patrias, la moralidad, en sus propios intereses, no solo no reconocen aspiraci贸n individual alguna, sino que las violan y sacrifican. Los gobiernos oprimen al individuo. Las religiones obstruyen sus facultades racionales. Las patrias le empujan hacia el cataclismo y v贸rtice de la guerra. La moral le sofoca con imposiciones y deberes que est谩n en contraste directo con sus necesidades e inclinaciones naturales. Estamos convencidos de que el ser humano jam谩s ser谩 liberado si est谩 atado espiritualmente a los prejuicios de dioses, moralidades o cualquier forma de dominaci贸n o subyugaci贸n. Por ende, nuestra lucha es por liberarle de las garras de estas terribles restricciones intelectuales y econ贸micas. Nos rebelamos contra la sociedad que desp贸ticamente clama el derecho criminal de disponer de sus miembros.

El ser humano debe cambiar radicalmente las nociones que han sido clavadas en su cerebro con el martillo del h谩bito y de siglos de esclavitud, tales como: 鈥淪in jefes nadie trabajar铆a,鈥 鈥淣ada florece sin Dios,鈥 y 鈥淟a vida social es imposible sin gobierno.鈥

Todo lo que es bello y grandioso es logrado por la peligrosa marcha de la humanidad, y siempre contra Dios, amos y gobierno.

La llama del pensamiento, la magnificencia del arte, los descubrimientos maravillosos, la audacia de las invenciones pertenecen a per铆odos revolucionarios, cuando la humanidad, cansada de las cadenas de sus restricciones, las destroza, y se detiene ebria para respirar la brisa del m谩s vasto y libre horizonte.

A quienes afirman que sin gobierno, legislaci贸n y represi贸n, necesarios para que la ley se respete y los transgresores sean castigados, habr谩 desorden y delincuencia, les contesto: Miren a su alrededor, 驴no pueden ver el temible desorden en todo dominio de la vida social. Desorden que reina a pesar de la autoridad que gobierna y de la ley que reprime? 驴No pueden ver que el incremento de regulaciones hace a la legislaci贸n m谩s severa, el dominio de la represi贸n se extiende, y la inmoralidad, la humillaci贸n, los cr铆menes y las faltas se multiplican? Y el espect谩culo de injusticias, tan repugnantes, est谩 ante nosotros, torturando nuestra alma y nuestra vida.

La toma del poder, el contacto con 茅l, el apoyarlo, bajo cualquier pretexto de bandera, celebridad, homenaje a un espejismo o principio, a pesar de toda apariencia, a pesar de las trilladas y repetidas f贸rmulas, traen degeneraci贸n en todo tiempo y lugar, a personas, grupos y partidos. Lejos de ser est铆mulo del progreso, se vuelven fuerzas del conservadurismo. Y pronto, puesto que el mundo marcha independiente de 茅stos, se tornan en causas de reacci贸n. El poder usa lo peor en el ser humano y lo peor entre los seres humanos; eleva, premia y exalta al vil y al servil, y odia y castiga la independencia y dignidad personal.

Nos preguntan: 驴Cu谩ndo dominar谩n los anarquistas? Dominaremos nunca. Hasta el momento (su lejan铆a depende de cu谩n distantes est茅n vosotros de nosotros) de la realizaci贸n de una sociedad basada en contratos libres y voluntarios, en la que nadie pueda imponer su voluntad sobre otros porque la asociaci贸n ser谩 libre y ocupada en el crecimiento y desarrollo en vez de en el sacrificio del individuo, estaremos siempre en nuestro lugar, junto a quienes, como nosotros, no quieren ser oprimidos, ni oprimir, y quienes quieren hacer avanzar a quienes son oprimidos. Seguiremos fuera de todo gobierno y contra todo gobierno para indicarle a las personas la v铆a a su propia liberaci贸n, donde tomar谩n en sus propias manos su propio bien y felicidad.

Nos preguntan nuevamente: 驴No ser谩n entonces siempre vencidos? No! Es s贸lo que no nos enga帽amos con que para vencer debamos tomar el lugar del dominador vencido. A煤n si la Anarqu铆a no puede realizarse hoy, ma帽ana, o tras siglos, lo esencial para nosotros es marchar hacia la anarqu铆a hoy, ma帽ana y siempre. Todo golpe a la instituci贸n de la propiedad privada o al gobierno; toda exposici贸n de sus mentiras, toda actividad humana que pueda quit谩rsele al control de la autoridad, todo esfuerzo por elevar la consciencia de las personas incrementando el esp铆ritu de iniciativa y solidaridad, es un paso hacia la anarqu铆a.

Requerimos discriminar entre progreso real hacia nuestro ideal y no confundirlo con reformas legales hip贸critas, que, bajo el pretexto de la mejora inmediata, distrae a las personas de la lucha contra la autoridad y tiende a paralizar sus actividades, con la esperanza de que algo puede lograrse con la bondad de amos y gobiernos.