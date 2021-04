–

El pasado S谩bado 10 de Abril el periodista Iu Forn publicaba un art铆culo de opini贸n en El Nacional titulado 鈥淟os antivacunas y el s铆ndrome de la playa nudista鈥, recomiendo su lectura. De la misma forma, agradezco la oportunidad de ejercer el derecho a r茅plica, por alusiones, dado que dicho art铆culo surge de una situaci贸n real de discriminaci贸n a una abuela de 95 a帽os en una residencia de Catalunya.

Mi abuela Cec铆lia lleva un mes fuera de su habitaci贸n (que ha sido lo m谩s cercano a su hogar durante los 煤ltimos dos a帽os). El motivo es que no est谩 vacunada y hace salidas (est谩n permitidas, m谩ximo dos a la semana). Y se la discrimina por no estar vacunada (se la ha tratado de forma diferente), porque a los que salen y est谩n vacunados no se les ha cambiado de habitaci贸n (su hogar 铆ntimo). El caso est谩 en manos del Departamento de Afers Socials, que reconoce que no se puede producir esta discriminaci贸n. Es necesario saber que en 茅stas edades, cambios que parecen m铆nimos y sin importancia importancia como 茅ste, pueden provocar un trastorno en la persona, un impacto en su salud en forma de estado confusional o delirium, derivando en ca铆das y/o comportamientos fuera de lo normal. En las residencias lo saben. Pero

no importa.

En la residencia actualmente hay unos 100 residentes, un 85% de los cuales se han vacunado. Por tanto mi abuela forma parte del 15% restante, algunos de los cuales (los que salen) est谩n afectados igualmente por esta discriminaci贸n. Por otro lado, sabemos que la vacuna no es obligatoria, y por tanto todo el mundo est谩 en su derecho a no vacunarse. Incluidos los trabajadores de la residencia, que entran y salen cada d铆a y hacen su vida. No s茅 si a alg煤n trabajador se le ha discriminado por no estar vacunado, pero podemos dar fe desde la plataforma Els Estels Silenciats y otras vinculadas al Movimiento de Residencias de Catalunya que en muchas residencias hay algunos trabajadores que no lo est谩n.

驴Por qu茅 no est谩 vacunada la abuela Cec铆lia? No somos anti vacuna, ni ella ni yo. Por circunstancias de la vida, llevo 15-20 a帽os encarg谩ndome progresivamente de todos los aspectos de la vida de mi abuela, igual que hice con el abuelo.

As铆 que pong谩moslo en contexto. El 22 de Diciembre se nos pide firmar una 鈥榚specie鈥 de consentimiento informado de dos p谩ginas, d贸nde aparece una informaci贸n parca de un p谩rrafo respecto a los efectos secundarios leves. Dista mucho de un consentimiento informado, tal y como se describe en la web de Canal Salut. Tanto que ni se especifica qui茅n es el fabricante de la vacuna. Deb铆amos devolverlo firmado el 24 de Diciembre, dos d铆as despu茅s. La informaci贸n la busqu茅 yo, en la web de Pfizer. Seg煤n sus datos, en los test con 37.586 participantes s贸lo se vacunaron 387 personas mayores de 75 a帽os con comorbilidades, de las cuales 31 con problemas vasculares perif茅ricos o 7 con problemas de h铆gado (patolog铆as que sufre mi abuela). 驴Suficiente para decir que s铆 en dos d铆as a la administraci贸n de una vacuna desarrollada con una nueva tecnolog铆a? Para m铆, lo siento pero no. He afrontado decisiones complicadas sobre mi abuela, y tengo y ten铆a claro que no pod铆a autorizar una cosa as铆 de forma realmente responsable. Ahora, con la informaci贸n en la mano de la mejora en contagios y defunciones en las residencias gracias a dicha vacuna, podr铆a

cambiar de opini贸n.

驴Qu茅 consecuencias acepto? B谩sicamente las que nos ha tocado aceptar a todos los familiares y residentes durante un a帽o de pandemia: el riesgo a que el virus entre y la afecte. La abuela ya dio positivo en Abril 2020, por suerte lo pas贸 asintom谩ticamente. Muchos otros no tuvieron 茅sa suerte. En las residencias hay unos protocolos definidos por el Departament de Salut, supuestamente seguros (aunque en el 煤ltimo trimestre del a帽o m谩s de 7.000 residentes daban positivo y aprox. 1.300 nos dejaban por COVID-19). Unos protocolos que residentes y familiares debemos respetar escrupulosamente, debido a que no tenemos otra opci贸n. En cambio, muchas residencias no los respetan, siendo reforzadas adem谩s por una administraci贸n ausente que regula, pero no controla ni sanciona los incumplimientos (por tanto, connivente), a煤n hoy, un a帽o despu茅s. Tampoco escucha ni atiende las denuncias de las familias, un a帽o despu茅s.

驴Qu茅 consecuencias no acepto? La vulneraci贸n de derechos que a煤n contin煤a en las residencias, ni los juicios y sentencias simplistas. Y menos de quien no quiere profundizar en tema residencias y el drama ocurrido y a煤n en curso, silenciado y blanqueado por la administraci贸n, que tiene una responsabilidad clara al respecto; esperamos encontrar la 鈥淢esa de Atenci贸n al Paciente Fr谩gil鈥 que previo al 17 de Abril tomaba las decisiones para dejar a 茅stos ciudadanos a su suerte en las residencias. No son ciudadanos de segunda ni de tercera. Tienen y ten铆an derecho a la asistencia sanitaria p煤blica. Tienen y ten铆an derecho a no ser discriminados.

Versi贸n en Catal谩n

Visions simplistes i drets en pand猫mia

El passat Dissabte 10 d鈥橝bril el periodista Iu Forn publicava un article d鈥檕pini贸 a El Nacional titulat 鈥淓ls antivacunes i la s铆ndrome de la platja nudista鈥, en recomano la lectura. De la mateixa manera, agraeixo l鈥檕portunitat d鈥檈xercir el dret a r猫plica, per al路lusions, doncs dit article sorgeix d鈥檜na situaci贸 real de discriminaci贸 a una 脿via de 95 anys en una resid猫ncia de Catalunya.

La meva 脿via Cec铆lia porta un mes fora de la seva habitaci贸 (que ha estat el m茅s proper a la seva llar durant els 煤ltims dos anys). El motiu 茅s que no est脿 vacunada i fa sortides (estan permeses, m脿xim dos a la setmana). Se la discrimina per no estar vacunada (se la tracta de forma diferent), perqu猫 als que surten i estan vacunats no els han canviat d鈥檋abitaci贸 (la seva llar 铆ntima). El cas est脿 en mans del Departament d鈥橝fers Socials, que reconeix que no es pot produir aquesta discriminaci贸. Cal dir tamb茅 que en aquestes edats, canvis que semblen m铆nims i sense import脿ncia com aquest, poden produir un trasbals en la persona, un impacte en la seva salut en forma d鈥檈stat confusional o delirium, derivant en caigudes i/o comportaments fora del normal. A les resid猫ncies ho saben. Per貌 no importa.

Cal dir que a la resid猫ncia actualment hi ha uns 100 residents, un 85% dels quals s鈥檋a vacunat. Per tant la meva 脿via forma part del 15% restant, alguns dels quals (els que surten) estan igualment afectats per aquesta discriminaci贸. Per altra banda, sabem que la vacuna no 茅s obligat貌ria, i per tant tothom est脿 en el seu dret a no vacunar-se. Inclosos els treballadors de la resid猫ncia, que entren i surten cada dia i fan la seva vida. No s茅 si a algun treballador se l鈥檋a discriminat o no per no estar vacunat, per貌 podem donar fe a trav茅s de la plataforma Els Estels Silenciats i d鈥檃ltres vinculades al Moviment de Resid猫ncies de Catalunya que a moltes resid猫ncies hi ha alguns treballadors que no ho estan.

Perqu猫 no est脿 vacunada l鈥櫭爒ia Cec铆lia? No som antivacuna, ni ella ni jo. Per circumst脿ncies de la vida, porto personalment 15-20 anys encarregant-me progressivament de tots els aspectes de la vida de la meva 脿via, igual que vaig fer amb l鈥檃vi. Aix铆 que posem-ho en context. El 22 de Desembre se鈥檔s demana signar una 鈥榤ena鈥 de consentiment informat de dos p脿gines, on hi ha una informaci贸 parca d鈥檜n p脿rraf respecte efectes secundaris lleus. Dista molt del qu猫 茅s un consentiment informat, tal i com es descriu a la web de Canal Salut. Tant que no s鈥檈smenta ni tant sols el fabricant de la vacuna. L鈥檋av铆em de tornar signat m脿xim el 24 de Desembre, dos dies despr茅s. La informaci贸 la vaig buscar jo, a la web de Pfizer. Segons les seves dades, en els tests amb 37.586 participants nom茅s es van vacunar 387 persones majors de 75 anys amb comorbiditats, de les quals 31 amb problemes vasculars perif猫rics o 7 amb problemes de fetge (patologies que pateix la meva 脿via). Suficient per a dir que s铆 en dos dies a la administraci贸 d鈥檜na vacuna desenvolupada amb una nova tecnologia? Per a mi, ho sento per貌 no. He enfrontat decisions complicades sobre la meva 脿via, i tenia i tinc clar que no podia autoritzar una cosa aix铆 de forma realment responsable. Ara, amb la informaci贸 a la m脿 de la millora en contagis i defuncions a les resid猫ncies gr脿cies a dita vacuna, podria canviar d鈥檕pini贸.

Quines conseq眉猫ncies accepto? B脿sicament les que ens ha tocat acceptar a tots els familiars i residents durant un any de pand猫mia: el risc a que el virus entri i la afecti. L鈥櫭爒ia ja va donar positiu a l鈥橝bril 2020, per sort en va sortir assimptom脿ticament. Molts altres no van tenir tanta sort. A les resid猫ncies hi ha uns protocols definits pel Departament de Salut, suposadament segurs (tot i que encara a l鈥櫭簂tim trimestre de l鈥檃ny m茅s de 7.000 residents donaven positiu i aprox. 1.300 ens deixaven per COVID-19). Uns protocols que residents i familiars hem de respectar escrupolosament, perqu猫 no podem fer altra cosa. En canvi, moltes resid猫ncies no els respecten, sent refor莽ades a m茅s per una administraci贸 absent que regula, per貌 no controla ni sanciona els incompliments (per tant, connivent), encara avui, un any despr茅s. Tampoc escolta ni at茅n les den煤ncies de les fam铆lies, un any despr茅s.

Quines conseq眉猫ncies no accepto? La vulneraci贸 de drets que encara continua a les resid猫ncies, ni els judicis i sent猫ncies simplistes. I menys de qui no vol profunditzar en tema resid猫ncies i el drama ocorregut i encara en curs, silenciat i blanquejat per l鈥檃dministraci贸, que hi t茅 una responsabilitat clara; esperem trobar la 鈥淭aula d鈥檃tenci贸 al Pacient Fr脿gil鈥 que previ al 17 d鈥橝bril prenia les decisions per a deixar aquests ciutadans a la seva sort a les resid猫ncies. No s贸n ciutadans de segona ni de tercera. Tenen i tenien dret a la assist猫ncia sanit脿ria p煤blica. Tenen i tenien dret a no ser discriminats.

