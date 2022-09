Visita al Caracol 10 y Nuevo San Gregorio

Compañeras , compañeros y compañeroas del CNI-CIG

Compañeras, compañeros y compañeroas de la Sexta Nacional e Internacional

Compañeras, compañeros y compañeroas que asumieron la Declaración Por La Vida

Compartimos que el día sábado 10 de septiembre personas que integramos la Red de Resistencias y Rebeldías AJMAQ y el compañero Raúl Zibechi visitamos a las compañeras y compañeros de la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad” del Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde” y decidimos como Red hacer una visita a las familias zapatistas de la comunidad de Nuevo San Gregorio.

Nos movió; acercar nuestro abrazo, escucha, palabra y mirada compañera desde la solidaridad que se encarna al saber de cómo sigue lacerando y desgastando la vida ésta situación de Guerra hacia las familias zapatistas.

La realidad que se vive nos duele mucho y profundamente: sigue la violencia de los invasores y el gobierno en Chiapas no existe, no mira, no oye y no habla.

Pero está vez no vamos a describir hecho por hecho. Eso lo hará Raúl Zibechi y/o el Centro de Derechos Humanos Frayba. Hay algo tremendo que nos cuesta mucho describir, pedimos disculpas por eso. Y es que, no deja de sorprendernos, cómo a pesar del ensañamiento hacia estas familias de Nuevo San Gregorio, en cada compañera, compañero, compañerita y compañerito hay una luz tremenda en sus miradas, una actitud formidable frente al agobio de tres años de violencia. Una insistencia para crear y mantener el trabajo colectivo. Esto nos maravilla y conmueve al ver tanto amor en su seguir y estar siendo zapatistas.

La fotografía que les dejamos es la de Una comunidad que ha quedado en un diseño de cercamiento.

Y en un/ese cachito de tierra, de media hectárea, y en medio de la tormenta, se asoma un pequeñito destello que irrumpe el escalofriante escenario de Guerra: ahí está ese bebe naciendo, esos niños y niñas con miradas de sorpresa, esos jóvenes y jóvenas creando. Hombres y mujeres Zapatistas cuidando con paciencia y esperanza esas semillas para que florezcan, quizás no allí mero, pero si en un otro jardín, en un asfalto, en una maceta y/o una otra montaña. No lo sabemos. Lo que sí sabemos con certeza es que mientras tanto, la ORCAO, los 40, los líderes criminales y el desgobierno mexicano pretenden avivar el infierno para alcanzar esas flores que siguen convocando a la palabra: a la vida.

Red de Resistencias y Rebeldías AJMAQ