Como sabr茅is, hace muchos meses que desde la Confederaci贸n estamos trabajando, junto a diferentes organizaciones, para apoyar la llegada de las compa帽eras zapatistas del Ejercito Zapatista de Liberaci贸n Nacional (EZLN) y del Congreso Nacional Ind铆gena (CNI) a territorio europeo, en lo que denominamos 鈥淕ira por la Vida鈥, en la cual 160 compa帽eras est谩n recorriendo Europa, durante 3 meses, para compartir sus luchas con las nuestras, aprendiendo de manera rec铆proca y desarrollando estrategias mutuas que nos ampliar谩n el campo de visi贸n y el contexto.

Las compa帽eras vienen a compartir con quienes luchamos desde abajo a la izquierda, con sus iguales, con quienes entendemos un mundo donde caben muchos mundos, desde el respeto y la comprensi贸n de todas las luchas.

Llevamos m谩s de un a帽o esperando a las compa帽eras con duras jornadas de organizaci贸n y coordinaci贸n, y con la visita frustrada de este verano que tuvo que cancelarse por motivos sanitarios y represivos, aunque tuvimos la visita fugaz del escuadr贸n 421 que nos anunci贸 que otro mundo es posible si caminamos juntas.

Ha llegado el momento, hoy llegan a Val猫ncia dos comitivas zapatistas, una de ellas marchar谩 muy pronto, el jueves, pero ser谩 relevada por un grupo de milicianas que permanecer谩 entre nosotras hasta final de mes, visitando Val猫ncia, Castell贸, Alacant, y Murcia.

Son numerosos los actos programados por la 鈥淴arxa Gira Per la Vida del PV鈥 en los que CGT hemos prestado toda nuestra capacidad de militancia, en una lucha que sentimos como propia, y por ello os pedimos la participaci贸n en todas en los actos programados, pero siendo conscientes de que se han tenido que reorientar por motivos sanitarios y de respeto a las peticiones de las compa帽eras zapatistas, entendiendo que su realidad es muy distinta a la nuestra y mostrando el respeto a quien ha sacrificado un a帽o de su vida para visibilizar las luchas ind铆genas mexicanas.

La visita a territorio espa帽ol es la 煤ltima etapa antes de la vuelta a M茅xico, y entendiendo el cansancio acumulado apoyaremos sus decisiones en todos los aspectos.

Desde CGT, tenemos programados multitud de actos con las diferentes delegaciones y os invitamos a participar activamente en ellos, con las restricciones mencionadas, colaborando en la medida de lo posible en la organizaci贸n y la log铆stica.

Os adjuntamos el programa de los actos que organiza CGT, pero si quer茅is asistir a otros eventos tendr茅is que dirigiros a la 鈥淴arxa Gira Per la Vida del PV鈥 o la comisi贸n de organizaci贸n de CGT. Aunque los actos no est谩n cerrados, os vamos a adelantar una agenda, en previsi贸n de que organic茅is la asistencia si lo cre茅is conveniente, donde tambi茅n figurar谩 la posibilidad de asistencia abierta, o reuniones cerradas.

Entendemos que las fechas son pr贸ximas, pero la problem谩tica para cuadrar con la multitud de colectivos ha sido extraordinaria, desde aqu铆 un agradecimiento sincero a las compa帽eras de la organizaci贸n de la 鈥淴arxa Gira Per la Vida del PV鈥

Valencia, 8 de noviembre de 2021

Confederaci贸 General del Treball del PV

Federaci贸 Local de Valencia de CGT

Agenda CGT-PV EZLN y CNI

鈥 Lunes 8 de noviembre: Llegada a Val猫ncia, recepci贸n interna por la 鈥淴arxa Gira per la Vida del PV鈥.

鈥 Martes 9 de noviembre: Organiza CGT, visita con una delegaci贸n del EZLN a las agresiones medioambientales en nuestro territorio, como Les Moles, y el pared贸n del cementerio de Paterna, las minas a cielo abierto de Els Serrans, los proyectos de parques fotovoltaicos o las intervenciones en el riu Turia.

鈥 Miercoles 10 de noviembre: Organiza CGT, encuentro de luchas por los Servicios P煤blicos. Reuni贸n colaborativa con una delegaci贸n del EZLN, limitada por aforo y respeto a la agenda del EZLN.

鈥 Martes 16 de noviembre: Organiza CGT, encuentro de las Milicianas del EZLN con Mujeres de CGT, aforo limitado pero se puede participar con reserva.

鈥 Miercoles 17 de noviembre: Organiza CGT, visita de la delegaci贸n a espacios agredidos de nuestro territorio como el Port de Valencia, Nazaret, la ZAL, La Albufera, L鈥橦orta de Valencia, etc. Abierto a toda la militancia, previa reserva de plaza, con comida de hermandad en un 谩rea de recreo exterior.

鈥 Viernes 19 de noviembre: Organiza la Xarxa, primera jornada del 鈥渆ncuentro de luchas del PV鈥 en CSOA L鈥橦orta, acto abierto a todas los colectivos, pero con aforo limitado por espacio y organizaci贸n. Junto al EZLN.

鈥 Sabado 20 de noviembre: Organiza la Xarxa, segunda jornada del 鈥渆ncuentro de luchas del PV鈥 en CSOA L鈥橦orta, acto abierto a todas los colectivos, pero con aforo limitado por espacio y organizaci贸n. Junto al EZLN.

鈥 Martes 23 de noviembre: Organiza CGT y RTVP, entrevista retransmitida en directo a compa帽eras del CNI. Acto p煤blico, organizado por la Xarxa del PV, en lugar por confirmar, con compa帽eras del CNI.

鈥 Miercoles 24 de noviembre: Organiza CGT, retransmisi贸n en directo a las 11h de una entrevista a delegadas del CNI en el programa 鈥淟liure Directe鈥 en R脿dio Klara.

鈥 Retransmisi贸n en directo a las 17h de una entrevista a delegadas del CNI en el programa 鈥淐GT en Acci贸n鈥 en R脿dio Klara.

Las horas de los eventos, en la mayor铆a de los eventos, est谩n por confirmas, y las iremos anunciando en cuanto est茅n cerradas.