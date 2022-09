–

De parte de Indymedia Argentina September 15, 2022 61 puntos de vista

El lunes pasado se realiz贸 la visita ocular en el marco del juicio por los cr铆menes cometidos en lo que contin煤a siendo una comisar铆a de la Bonarense. Dos sobrevivientes, Alcira Camusso y H茅ctor Ratto, constataron haber estado all铆 aunque el tenebroso lugar fue modificado. Compartimos relatos, im谩genes y palabras que nos llevan hacia la dictadura, pero tambi茅n muestran c贸mo viven los presos hoy, aun cuando los llevaron a otra comisar铆a para evitar a la comitiva judicial.

Redacci贸n: Fernando Tebele / Mar铆a Eugenia Otero. Fotos: Natalia Bernades / La Retaguardia

El movimiento parece inusual para una ma帽ana cualquiera frente a la Comisar铆a de Ramos Mej铆a. La gente camina bajo el sol en la avenida m谩s c茅ntrica de esta localidad del gran Buenos Aires que siempre habit贸 con incomodidad el conurbano. Cuanto m谩s personas llegan a la puerta de la dependencia policial, m谩s observan los y las transe煤ntes; aunque nadie se anima a preguntar qu茅 sucede. Lo que est谩 por pasar es la visita ocular en el marco del juicio por los cr铆menes de lesa humanidad ocurridos all铆 dentro durante la 煤ltima dictadura. M谩s temprano, el presidente del TOCF N潞1 de CABA, Ricardo Bas铆lico, se acerc贸 muy amablemente al equipo de La Retaguardia para anunciar que no podr铆amos transmitir en vivo la visita 鈥減or una cuesti贸n de seguridad, por tratarse de una comisar铆a actualmente鈥. Suena hasta l贸gico. Pero lo que estamos por ver desvanecer谩 toda chance de utilizar esa palabra. Las im谩genes van a dejar en evidencia, una vez m谩s y por si hiciera falta, que el Estado se niega a abandonar algunas de las pr谩cticas de aquella 茅poca que hoy nos tiene all铆, 45 a帽os despu茅s. Seguridad es lo 煤ltimo que se podr谩 ver durante la recorrida.

Hace rato que lleg贸 Ratto. H茅ctor muestra una tranquilidad que asombra. Dice, durante la transmisi贸n previa que La Retaguardia realiz贸 en la puerta de la Comisar铆a, que pas贸 muchas veces caminando por all铆 en estos a帽os. Incluso recuerda que cuando lo liberaron, tuvo que ir un par de veces al 鈥渃ontrol鈥, esos encuentros entre v铆ctimas y victimarios que fundamentalmente cumpl铆an la tarea de que la persona secuestrada no pudiera pensar que ya estaba libre del todo. Cruza los brazos este trabajador de la Mercedes Benz que fue secuestrado en la planta de esa empresa en Gonz谩lez Cat谩n en 1977. Ya sabe que la Justicia tiene momentos de justicia, y otros de absoluta crueldad, como hace algunos meses cuando se dict贸 el sobreseimiento de Juan Ronaldo Tasselkraut, el gerente de la multinacional alemana al que oy贸 dar por tel茅fono la direcci贸n de uno de los trabajadores que fueron secuestrados y permanecen desaparecidos.

No tarda mucho en llegar Alcira Camusso, quien conmovi贸 el desarrollo de este juicio cuando reconoci贸 mientras declaraba a uno de los tres imputados, Roberto Obdulio Godoy. Aquella mujer decidida que se atrevi贸 incluso a hablarle durante la audiencia a su captor (鈥淓sa mirada no me la olvido m谩s, Godoy鈥), apenas si deja ver sus ojos. M谩s all谩 del calorcito de la ma帽ana, est谩 bien abrigada. Quiz谩 porque recuerda perfectamente el fr铆o que vivi贸.

No hay se帽alizaci贸n alguna en la calle o dentro de la comisar铆a que rescate lo ocurrido durante el genocidio en ese lugar. Nada. Pero tal vez lo peor de todo ser谩 caer en la cuenta de que los espacios que se utilizaron para mantener personas secuestradas son en la actualidad los mismos que alojan a las personas detenidas. En realidad lo intu铆mos, porque nadie nos lo dice concretamente. No vemos presos. Alguien dir谩 por lo bajo que los llevaron a la Comisar铆a de San Justo. Se podr谩 corroborar el dato cuando veamos las mudas de ropa sobre las cuchetas de cemento que simulan ser camas. Despu茅s caeremos en la cuenta de que varias de las partes asistentes pensaron en un hecho hist贸rico similar: la visita de la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1979. Es que durante aquella visita de la CIDH se realiz贸 una inspecci贸n a la ESMA, porque ya exist铆an denuncias en el exterior de sobrevivientes que hab铆an contado lo que vivieron. La dictadura no se neg贸 a la revisi贸n, pero tom贸 algunas precauciones, sobre todo una: mudar a las personas secuestradas a la Isla El Silencio del Delta del Tigre. Varias de las almas sensibles que ahora recorren la oscuridad de la Comisar铆a de Ramos Mej铆a linkearon con aquel episodio. Tal vez por descuido o directamente por impunidad, la limpieza previa no result贸 muy esmerada. Huele a una mezcla de lavandina con perfume berreta para pisos, pero gobiernan la oscuridad y el desorden, cosas rotas, cables colgados de peligrosas instalaciones el茅ctricas y pintura descascarada. Entre pasillos donde se cabe de a una persona por vez, hay una serie de calabozos en los que tanto Ratto como Camusso recuerdan haber estado. H茅ctor responde solo cuando le preguntan; Alcira va soltando sus recuerdos mientras comienza a sentir el impacto. Dej贸 afuera la sonrisa que suele soltar cada tanto. Su rostro se endurece como si quedara entumecida por esas im谩genes a las que intenta con mayor o menor fortuna ponerles palabras.

La fila que encabezan ambos junto al juez Bas铆lico y a las juezas Gabriela L贸pez I帽iguez y Adriana Palliotti casi nunca deja espacio para dos a la par. Una escalera ro帽osa nos lleva hacia un piso superior que parece un dep贸sito de bicicletas y objetos que impiden casi caminar; estamos algo mejor: en aquella 茅poca era un dep贸sito de personas secuestradas. Lo 煤nico que parece m谩s o menos conservado en ese espacio es una especie de cartelera junto a una puerta, con numerosas estampas de v铆rgenes, varias im谩genes de Jes煤s, Ceferino Namuncur谩, m谩s santos. La comitiva se detiene en un pasillo para escuchar a Alcira: 鈥淓s aqu铆 donde Godoy me golpe贸. Me pate贸 en el piso. Yo estaba aterrorizada. Recuerdo que ac谩 se escuchaban muchos gritos鈥, dice mientras se帽ala una habitaci贸n m谩s amplia que ese pasillo tenebroso. Ya en el espacio grande, regresa al cruce con Godoy: 鈥淒e 茅l me acuerdo perfectamente. Que me tira al piso, que me golpea. Me dice que va a sacarme para identificar a otras personas y que no va a preguntarme m谩s nada porque ya sabe todo de Gabriel, de mi compa帽ero, del Negrito鈥. Alcira se refiere a Gabriel Rodr铆guez, quien fue herido durante el operativo en el que ella fue secuestrada y muri贸 pocas horas despu茅s. La hija de ambos, Victoria Rodr铆guez, tambi茅n dio testimonio en el juicio. Alcira se corre el pelo de uno de sus ojos. Lo apoya detr谩s de la oreja, en una escena que repite de manera casi permanente. Esos ojos que hoy est谩n libres para volver a ver el lugar en el vivi贸 probablemente sus d铆as m谩s tristes. 鈥淩ecuerdo el olor. Que me tiraban la comida en un taper que se abr铆a y se desparramaba. Que hac铆a mis necesidades en un rinc贸n鈥, detalla con pudor, pero tambi茅n con la certeza de que tambi茅n esa informaci贸n es la que el juez y las juezas necesitan conocer.

El lugar dif铆cil de ubicar

鈥淟as inspecciones oculares en juicios por cr铆menes de lesa humanidad tienen mucha carga negativa por las situaciones que han pasado: desde el tiempo a las confusiones del cautiverio. Uno viene siempre con expectativas moderadas y celebra siempre cuando se reconoce un espacio o una baldosa鈥, nos hab铆a dicho Pablo Llonto, abogado querellante, antes de ingresar. Tal vez por eso Alcira tambi茅n est谩 intranquila. Hay un lugar que no consigue ubicar. Lo tiene en su cabeza. Lo dibuja con palabras. Pero no puede decir cu谩l de todos es. El juez Bas铆lico intenta contenerla. Si hay que volver a pasar por algunos lugares, volveremos a pasar. No lo dice as铆, pero es evidente. Alcira recuerda que la celda ten铆a una suerte de ventanita que daba al patio, pero ninguna de las que lindan con ese espacio com煤n que hoy est谩 techado tiene comunicaci贸n visual. Ingresan otra vez a una de las celdas. Luego a otra. Estamos donde est谩n los presos invisibles, se adivinan j贸venes de barrios populares; se leen, en las paredes estropeadas, sus sentimientos, los clubes de f煤tbol a los que siguen y los barrios a los que pertenecen. Sobre los camastros, unas frazadas contienen toda la ropa. Hay tres mudas. El ba帽o de condiciones deplorables tiene una cortina negra improvisada; el presupuesto de la Bonaerense no debe alcanzar para una miserable puerta. Tambi茅n se puede ver una alacena, improvisada como todo lo dem谩s, sobre un estante de material con una inscripci贸n que dice Solo Dios puede juzgarnos. Yerba, algunos art铆culos de limpieza, una botella con sal, varias mayonesas sin refrigerar, conviven con coloridos cisnes de origami sobre el cemento sucio. Son rastros de las personas que est谩n detenidas. Alcira sigue exprimiendo su memoria. No termina de reconocer ese lugar. Hasta que la Fiscal General Mar铆a 脕ngeles Ramos observa un remiendo de cemento en la parte superior de una de las paredes que dan al patio. El juez Bas铆lico no duda y se sube al camastro de cemento. Mueve varias botellitas con l铆quido de color amarillento. Finalmente ve en un agujero un barrote que se resiste ante el cemento y se deja ver: all铆 estaba la comunicaci贸n con el patio que Alcira recordaba.

El final

Mientras todos miramos a Bas铆lico que todav铆a no se baja, Alcira sale. Est谩 conmocionada. Necesita sentarse. Toma agua. Ya no tiene el barbijo. Parece que es el final, pero ella todav铆a tiene algo m谩s para decir: 鈥淐reo que esto no lo dije cuando declar茅. Estando ac谩, en esta comisar铆a, y sabiendo que hoy hay presos comunes, las personas que a m铆 me trataron con mayor humanidad en ese momento fueron los presos comunes. Ellos hicieron una vigilia durante la noche cuando mi suegra me cuenta que a mi marido lo hab铆an matado. Yo estaba totalmente destrozada, llorando, y ellos me cantaban. A trav茅s de sus familiares me mandaban dulce de leche porque dec铆an que estaba embarazada y que me ten铆a que alimentar. Le hac铆an juguetes a mi nena. Siempre les voy a estar muy agradecida porque tuvieron mucho que ver con que yo despu茅s eligiera la profesi贸n que tengo que es trabajo social. Yo s茅 que muchas personas son v铆ctimas de las circunstancias y que en otro 谩mbito y con otras posibilidades no hubieran delinquido. No me olvido nunca de Sergio. No me olvido de El Chaque帽o que me cantaba chamam茅 porque a m铆 me gustaba. No s茅 qu茅 habr谩 sido de la vida de ellos. Ojal谩 que hayan podido salir de todo eso鈥. El silencio se impone luego de ese recuerdo. Bas铆lico pregunta si alguien tiene preguntas. Recorre una por una a las partes. Responden que no. Es hora de salir de ah铆. Es posible que un rato despu茅s de nuestra salida regresen los presos comunes. Estamos dejando atr谩s parte de aquel contexto hostil al que hac铆a referencia Alcira.

鈥淪茅 que hay una posici贸n de algunos compa帽eros de que un lugar que fue un centro clandestino no puede ser utilizado m谩s. Eso, en la pr谩ctica no es tan sencillo, porque fueron m谩s de 600. Uno quisiera que estuvieran se帽alizados, pero desplazarlos resulta a veces muy dif铆cil鈥, nos hab铆a apuntado Llonto antes de ingresar. Ahora, al salir, solo es posible pensar en que, adem谩s de se帽alizar el lugar como un centro donde se violaron los derechos humanos durante la dictadura, habr谩 que seguir peleando para que deje de serlo en la actualidad.

Fuente: https://laretaguardia.com.ar/2022/09/visita-ocular-a-la-comisaria-de-ramos-mejia-entre-las-violaciones-a-los-dd-hh-de-ayer-y-de-hoy.html