–

De parte de ANRed August 28, 2021 99 puntos de vista

El genocidio de los pueblos originarios en el Chaco Salte帽o persiste bajo pol铆ticas de exclusi贸n social. Parece que hasta que los organismos internacionales no se hacen presentes en el territorio, el gobierno de Salta no contribuye a la efectivizaci贸n de los derechos humanos. Informe y Fotogaler铆a: Deborah Valado.

Este mi茅rcoles 25 de agosto, referentes de la Organizaci贸n de las Naciones Unidas (ONU) recorrieron la comunidad Vertiente Chica junto al intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Ner贸n, y a los secretarios municipales de Pol铆ticas Sociales, Dami谩n P茅rez, y de Asuntos Institucionales, C茅sar Villa. A 35 kil贸metros del municipio, la comunidad wichi padece uno de los mayores 铆ndices de mortalidad infantil de la regi贸n. A fines de enero del 2020, a partir del fallecimiento de ocho ni帽os y ni帽as de comunidades originarias por inseguridad alimentaria, el gobierno provincial decret贸 la emergencia sanitaria 鈥揳煤n vigente鈥 en los departamentos de Rivadavia, San Mart铆n y Or谩n. Seg煤n el reporte, elaborado en ese entonces por la Oficina del Coordinador Residente en Argentina, Roberto Valent, en colaboraci贸n con las agencias de la ONU y socios humanitarios, muchos ni帽os y ni帽as de la zona presentaban complicaciones gastrointestinales y respiratorias agravadas por el estado de desnutrici贸n aguda y deshidrataci贸n en la que se encontraban. Desde ese momento, las administraciones nacional, provincial y municipal junto a los organismos internacionales debieron trabajar articuladamente para revertir esa situaci贸n. Pero, seg煤n indic贸 el intendente, desde el gobierno provincial s贸lo al principio de su gesti贸n se abrieron los canales de comunicaci贸n, pero luego nunca m谩s lo convocaron para dise帽ar pol铆ticas p煤blicas, ni mucho menos realizaron consultas a las propias comunidades originarias. No obstante, el panorama volvi贸 a cambiar: tras esta visita por Vertiente Chica, Roberto Valent se comprometi贸 a recibir a Ner贸n en las pr贸ximas semanas en Buenos Aires para el armado de una agenda conjunta.

La ONU lleg贸 a la provincia de Salta con la intenci贸n de conocer el proceso de territorializaci贸n que da cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual tiene el objetivo de alcanzar un mundo justo, equitativo e inclusivo. Tras varias horas de viaje por los caminos de tierra, Valent constat贸 con sus propios ojos la pobreza extrema en la que siguen viviendo los wichis de Vertiente Chica. Durante muchos a帽os, los pueblos originarios apenas fueron objeto de pol铆ticas asistencialistas, sin poder transformar sus realidades de desigualdad. Sumado a ello, hoy por hoy a煤n no se quiere asumir que los originarios tambi茅n pueden gobernar, por lo tanto al ni sumarlos a las mesas de di谩logo se los deslegitima, discrimina. Con la presi贸n de los organismos internacionales, se espera que se concreten los objetivos del 2030. Mientras tanto, falta mucho trabajo:

鈥淟a 煤ltima vez que tuvimos ayuda fue durante el gobierno de Cristina. En el 2014 recibimos las viviendas para 26 familias, los paneles solares y los pozos de agua, pero lamentablemente hoy somos muchos m谩s, y las condiciones de vida son muy desfavorables鈥, contaba Heriberto Fr铆as, cacique de la comunidad Vertiente Chica. Actualmente viven 46 familias, de las cuales la mitad apenas lo hace en chozas en donde no les llega la manguera de agua y se padece tanto el fr铆o como el calor. Asimismo, dos de las viviendas fueron prestadas para el uso de una sala de salud de primeros auxilios, pero hasta la fecha la provincia no cumple con el acuerdo de la contraprestaci贸n a las familias. Incluso, el cacique denunci贸 que s贸lo atiende una enfermera de lunes a viernes y que los fines de semana no cuentan con ninguna ayuda sanitaria. Ante dicho contexto, no hay posibilidad de promover el desarrollo de un nivel adecuado de salud general. Adem谩s, ante la falta del acceso al agua, aumentan las condiciones cr铆ticas, principalmente en ni帽os, ni帽as y adultos mayores.

Por otra parte, un integrante de la comunidad manifest贸: 鈥淣osotros tenemos un anexo, pero ya hay m谩s de 50 chicos que concurren, por eso siempre venimos planteando que se construya una escuela propia. Ni m谩stil tenemos鈥. Y agreg贸: 鈥淭ambi茅n necesitamos tener una ordenanza, hasta el momento nos dicen que no hay fondos para pagarle a una鈥. Tanto durante el ASPO, como en el actual paro docente de la provincia, los estudiantes no solamente perdieron d铆as de clase sino que tampoco pudieron asistir al comedor.

鈥淓n esta comunidad hay una gran cantidad de indocumentados. El problema es que nosotros ac谩 en Santa Victoria Este no tenemos una delegaci贸n de Anses. Cada ocho o diez meses vienen de Buenos Aires, pero no recorren todas las comunidades e inclusive ni pueden hacer la gesti贸n porque en la mayor铆a ni hay conectividad鈥, declar贸 el intendente. De esta manera, adem谩s de vulnerarse el derecho a la identidad, se imposibilita la tramitaci贸n de las prestaciones sociales para conceder la seguridad social.

Por 煤ltimo, el Coordinador Residente de la ONU remarc贸 la importancia de la construcci贸n de soluciones duraderas para toda la regi贸n, de acciones a largo plazo para este tipo de problemas estructurales. 鈥淣o est谩n aislados. Est谩n conectados con todas las otras dimensiones de las vidas de las personas. Sin agua potable, sin alimentaci贸n saludable, es muy dif铆cil tambi茅n desempe帽arse en las escuelas. Y todo eso profundizan problemas que ya se sienten en la comunidad鈥, ampli贸. Adem谩s, muy conmovido plante贸 que su visita no era un simple paseo ni tampoco una recorrida m谩s, sino que era parte de su compromiso para cumplimentar los objetivos del 2030.