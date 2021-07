–

La ma帽ana del jueves 8 de julio la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) ten铆an dos citas en la Ciudad de la Justicia de Val猫ncia por la denuncia de la existencia de doble escala salarial en la empresa p煤blica y por represi贸n sindical a un miembro del Comit茅 de empresa al serle reconocida una enfermedad laboral. El primero de los juicios ha quedado visto para sentencia y en el segundo la empresa ha reconocido la represi贸n sindical y restablecido la categor铆a y sueldo del sindicalista.

El jueves 8 de julio, EMT Val猫ncia y CGT se han visto las caras en la Ciudad de la Just铆cia de Val猫ncia, despu茅s de las denuncias que la organizaci贸n anarcosindicalista hab铆a realizado contra la empresa p煤blica. El primer juicio que ha tratado sobre la existencia, seg煤n CGT, de una doble escala salarial en el 谩rea de mantenimiento de la empresa p煤blica, ha quedado visto para sentencia. Durante el juicio los testimonios aportados por CGT han explicado como trabajadores de diferentes categor铆as realizan las mismas funciones, con la misma responsabilidad, pero tienen asignados sueldos distintos. Desde la organizaci贸n anarcosindicalista se muestran 鈥渃ontentos por el buen trabajo realizado por los servicios jur铆dicos del sindicato durante el juicio, aunque esto no ha hecho m谩s que empezar鈥 y advierten que 鈥渆sto no va a parar hasta que se pague tanto a los trabajadores de EMT, como a los de subcontratas, el salario que merecen鈥.

La segunda de las citas, que trataba sobre la modificaci贸n sustancial de las condiciones laborales de un miembro de la secci贸n sindical de CGT y del Comit茅 de empresa de EMT, ha terminado con un acuerdo antes de la celebraci贸n del juicio 鈥渁l reconocer la empresa, con la boca peque帽a, que fue un acto de represi贸n sindical鈥 indican desde CGT. EMT ha aceptado todas las condiciones que Miguel Rodr铆guez, quien fue apartado del lugar donde ejerc铆a su actividad laboral, adem谩s de modificarle las condiciones de trabajo aplic谩ndole una reducci贸n de 2 niveles de cobro, ha solicitado para no entrar en juicio.

Desde CGT agradecen 鈥渓a solidaridad mostrada en la concentraci贸n convocada a las puertas de la Ciudad de la Justicia鈥. 鈥淗emos dejado constancia que cuando nos tocan a uno, nos tocan a todos鈥 afirman desde la organizaci贸n anarcosindicalista, quienes inciden en que 鈥渆sto ha sido un impulso, que nos va llevar a m谩s movilizaciones contra la pol铆tica de precariedad que se est谩 dando en la EMT de Valencia鈥.

El mat铆 del dijous 8 de juliol l鈥橢mpresa Municipal de Transports (EMT) i la Confederaci贸 General del Treball (CGT) tenien dues cites a la Ciutat de la Just铆cia de Val猫ncia per la den煤ncia de l鈥檈xist猫ncia de doble escala salarial en l鈥檈mpresa p煤blica i per repressi贸 sindical a un membre del Comit茅 d鈥檈mpresa en ser-li reconeguda una malaltia laboral. El primer dels judicis ha quedat vist per a sent猫ncia i en el segon l鈥檈mpresa ha reconegut la repressi贸 sindical i restablit la categoria i sou del sindicalista..

El dijous 8 de juliol, EMT Val猫ncia i CGT s鈥檋an vist les cares a la Ciutat de la Just铆cia de Val猫ncia, despr茅s de les den煤ncies que l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista havia realitzat contra l鈥檈mpresa p煤blica. El primer judici que ha tractat sobre l鈥檈xist猫ncia, segons CGT, d鈥檜na doble escala salarial en l鈥櫭爎ea de manteniment de l鈥檈mpresa p煤blica, ha quedat vist per a sent猫ncia. Durant el judici els testimoniatges aportats per CGT han explicat com treballadors de diferents categories realitzen les mateixes funcions, amb la mateixa responsabilitat, per貌 tenen assignats sous diferents. Des de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista es mostren 鈥渃ontents per la bona faena realitzada pels serveis jur铆dics del sindicat durant el judici, encara que aix貌 no ha fet m茅s que comen莽ar鈥 i adverteixen que 鈥渁ix貌 no parar脿 fins que es pague tant als treballadors d鈥橢MT, com als de subcontractes, el salari que mereixen鈥.

La segona de les cites, que tractava sobre la modificaci贸 substancial de les condicions laborals d鈥檜n membre de la secci贸 sindical de CGT i del Comit茅 d鈥檈mpresa d鈥橢MT, ha acabat amb un acord abans de la celebraci贸 del judici 鈥渆n recon茅ixer l鈥檈mpresa, amb la boca xicoteta, que va ser un acte de repressi贸 sindical鈥 indiquen des de CGT. EMT ha acceptat totes les condicions que Miguel Rodr铆guez, qui va ser apartat del lloc on exercia la seua activitat laboral, a m茅s de modificar-li les condicions de treball aplicant-li una reducci贸 de 2 nivells de cobrament, ha sol路licitat per a no entrar en judici.

Des de CGT agraeixen 鈥渓a solidaritat mostrada en la concentraci贸 convocada a les portes de la Ciutat de la Just铆cia鈥. 鈥淗em deixat const脿ncia que quan ens toquen a un, ens toquen a tots鈥 afirmen des de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista, els qui incideixen en qu猫 鈥渁ix貌 ha sigut un impuls, que ens va portar a m茅s mobilitzacions contra la pol铆tica de precarietat que s鈥檈st脿 donant en l鈥橢MT de Val猫ncia鈥.