Estos 煤ltimos d铆as Cuba ha estado en la boca de todos. Todo el mundo habla de una falsa situaci贸n desastrosa con motivo de la supuesta mala gesti贸n del gobierno cubano ante la pandemia.

Lamentamos decirle a los anticomunistas, gusanos y dem谩s escoria social que esto es relativamente falso. La respuesta del gobierno ante la pandemia ha conseguido mantener el virus y tener muchos menos contagios exponenciales que el Estado Espa帽ol y el resto de Am茅rica Latina. Esto se ha conseguido gracias a que Cuba tiene una sanidad digna de admirar por el mundo. Tanto es as铆 que, como nos tienen habituados, han prestado servicios m茅dicos al resto del mundo, demostrando su solidaridad.

Todo esto, a pesar del brutal y criminal bloqueo econ贸mico que sufre la peque帽a isla del Caribe. Bloqueo que todos los pa铆ses de la ONU rechazan, con las p茅simas pero aclarantes excepciones de estados como Estados Unidos, Israel, Colombia y alg煤n que otro estado terrorista m谩s .

Este embargo es consecuencia de no servir a los diab贸licos intereses del imperialismo norteamericano. Pero, a pesar de este, en Cuba nadie duerme en la calle ni nadie busca algo que echarse a la boca en los contenedores. Haza帽a de la que no puede presumir ni el Estado Espa帽ol ni el resto de Am茅rica Latina ni la inmensa mayor铆a del planeta. Sin negar la miseria que se vive en el pa铆s. Miseria que no hace que a la inmensa mayor铆a le falte lo m谩s b谩sico.

Tambi茅n se habla de una supuesta y falsa terrible represi贸n. El gobierno revolucionario cubano tiene el deber y el derecho de defenderse del fascismo y del imperialismo. Como dijo Carlos Puebla: Fidel, o en este caso Miguel, duro con 茅l. Desde nuestro colectivo sabemos muy bien que donde se tortura y/o asesina a los presos pol铆ticos es en la “democracia” espa帽ola.

Desde el Comit茅 de Solidariedade cxs Presxs pol铆ticxs queremos solidarizarnos con Cuba y mandar mucho apoyo.

#VivaCubaSocialista