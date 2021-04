–

De parte de A Las Barricadas April 15, 2021 72 puntos de vista

Estos d铆as se conmemora por en茅sima vez, que una vez hubo una Rep煤blica, o tal vez dos. Tal como pueden tenerla en cualquier pa铆s de por ah铆, y no como Reino Unido, Suecia u Holanda, que son pa铆ses mon谩rquicos, anacr贸nicos y obsoletos. Se atribuyen por parte de los recientes republicanos una serie de males a la monarqu铆a, que no ser茅 yo quien los contradiga. Por ejemplo, en una monarqu铆a la Jefatura del Estado es hereditaria, y no como en Corea del Norte o en Cuba o en EEUU鈥

En fin, que hubo una Rep煤blica y que supuso un gran avance y una gran esperanza y todo eso. En materia de avance, hay que se帽alar la Ley de Vagos y Maleantes, los sucesos de Casas Viejas, la Ley de t茅rminos municipales, el colonialismo en Marruecos, la represi贸n de Asturias a manos de la Legi贸n, y todas esas cosas. Desde luego lo de que fue una gran esperanza no hay quien se lo quite a la Rep煤blica, porque en el 31 hab铆a grandes esperanzas, y en el 36 segu铆an con lo de la gran esperanza, faltar铆a m谩s. A ver si no vamos a poder ni esperanzarnos.

Y por supuesto que la guerra fue un desastre que no pudo parar la Rep煤blica, cogiendo a esos militares y retir谩ndoles los cargos. Jubilaci贸n anticipada y tal, como hizo Ch谩vez con los generales de la Escuela de las Am茅ricas. Nada de eso. Mola, Goded, Queipo y Franco, al mando de la tropa hasta el 煤ltimo d铆a en que decidieron que iban a por todo. Fue un desastre esa guerra ya que el pueblo se levant贸 en armas, y no dejaron consumarse el golpe. Eso es, as铆 que pasa la guerra y vino Franco, que fue desde luego much铆simo, pero que much铆simo peor. Y luego vino la monarqu铆a del 78, con todos aquellos paniaguados de izquierdas que aceptaron al rey y a la bandera, y que han estado tan ricamente metidos en el ajo hasta hoy d铆a, igual que pod铆a estarlo un jud铆o polaco en el Reichstag de Hitler. Menos malo que Franco, claro que s铆.

En fin, que esto de comparar periodos hist贸ricos y reivindicar el luminoso pasado, viene a decirnos lo incapaces que somos de cambiar el entorno inmediato que nos rodea. Y que puestos a decir que la Rep煤blica fue mejor que el Franquismo, y el franquismo peor que la monarqu铆a del 78: por supuesto. Del mismo modo que el SIDA es much铆simo peor que la gonorrea. As铆 pues siempre podremos conmemorar, joder, 隆Que Viva la Gonorrea!