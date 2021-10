¡Viva la naturaleza! – PDF

Escritos libertarios contra la civilización, el progreso y la ciencia (1894-1930)

Maquetación y diseño de la cubierta: Virus editorial

Un libro que hace mucha falta en estos tiempos en que se habla mucho de la naturaleza de lo salvaje y a las finales se recurre a los avances tecnológicos “para vivir mejor” y a la fé a la ciencia como salvadora hoy del sars-cov2 siguiendo el discurso oficial del Sistema y disfrazando esa sumisión argumentando que el resto es conspiranoia.

Léalo, férielo, debátalo,.. critíquelo solx o en grupo. Pero no niegue que hay otras corrientes no cientificistas dentro de la movida, no intente tapar el sol con un solo dedo ni con 5