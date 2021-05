–

De parte de Lobo Suelto May 16, 2021 43 puntos de vista

Colombia se subleva contra una reforma tributaria que pretende -una vez m谩s- hacer pagar a los trabajadores el peso de la deuda. Desde hace cuatro d茅cadas de agresi贸n financiera, desencadenada por la desregulaci贸n neoliberal en Colombia como en todas partes, la cat谩strofe sanitaria ha provocado una precipitaci贸n de las condiciones de vida, y como en todas partes promete producir una ola masiva de despidos.

Tras una semana de manifestaciones populares, de enfrentamientos y de represi贸n violenta (24 personas fueron asesinadas en Cali y en otras ciudades), el presidente Duque debi贸 dar marcha atr谩s y renunciar a la reforma.

En el inicio de la pandemia, cuando las estructuras sanitarias debilitadas por la ola de privatizaci贸n del sistema sanitario comenzaron a verse sumergidas, las personas razonables pensaban que los gobiernos habr铆an de abandonar las pol铆ticas neoliberales.

Nada de ello ocurri贸.

Durante el a帽o pand茅mico, las desigualdades aumentaron enormemente, los beneficios financieros alcanzaron niveles in茅ditos.

Cuanto m谩s sufre y se empobrece la sociedad, m谩s multiplican su fortuna los ricos.

Este es el contexto en el cual lxs colombianxs se sublevaron contra la alianza entre globalidad del poder financiero y violencia nacionalista, racista y policial.

La oposici贸n entre globalismo capitalista y soberanismo nacionalista no es m谩s que un espejismo.

Desde el comienzo de la contrarrevoluci贸n tatcheriana, el principio nazi de la selecci贸n natural se ha vuelto un dogma oficial: se puede hablar entonces de fina(n)zismo.

Por en茅sima vez podemos ver esta alianza nazi-liberal en Colombia: un nazi declarado, que se llama Alexis Lopez ha suministrado una justificaci贸n supuestamente filos贸fica a la represi贸n brutal de las manifestaciones populares. Este pobre diablo, que tiene una formaci贸n en entomolog铆a y que ha trabajado como instructor de la polic铆a colombiana, escribi贸 en alguna parte que los marxistas lanzaron una nueva t谩ctica de combate, inventada por un fil贸sofo franc茅s llamado F茅lix Guattari. Esta nueva t谩ctica se llama 鈥渞evoluci贸n molecular鈥.

Inmediatamente despu茅s 脕lvaro Uribe, ex-presidente de Colombia, expresi贸n de la derecha militar y neoliberal, retom贸 la sugerencia del nazi, declarando que la tarea del gobierno es fortalecer a las fuerzas armadas (que ya han matado a 24 manifestantes) para resistir a la revoluci贸n molecular disipada.

驴Qu茅 ser铆a la revoluci贸n molecular disipada (inventada por este malvado fil贸sofo franc茅s)? Evidentemente ser铆a una t谩ctica de guerra para alterar el orden democr谩tico.

驴Hay que explicar entonces a Lopez y a Uribe un poco de filosof铆a guattariana? Y bien, s铆.

La revoluci贸n molecular no tiene absolutamente nada que ver con una t谩ctica de combate. Esto no quiere decir que F茅lix Guattari estuviera desinteresado del combate y la t谩ctica, pero el concepto de revoluci贸n molecular se refiere justamente a lo contrario de la t谩ctica. Cuando se habla de revoluci贸n molecular, se habla, de hecho, de un proceso que no puede estar dirigido ni programado, ya que no es un efecto de la voluntad racional, sino justamente una expresi贸n del Inconsciente, del deseo que no tiene nada que ver con las formas pol铆ticas establecidas ni con la astucia de alg煤n marxista oculto en alg煤n sitio en el bosque.

Muy por el contrario, la revoluci贸n molecular es un borbot贸n del inconsciente social que puede ascender cuando la voluntad organizada de la pol铆tica pierde su poder, cuando el deseo irrumpe en el dominio del orden represivo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado