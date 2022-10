–

Antonio Pérez Collado, CGT País Valencià i Murcia

Hace ya unos d铆as que se record贸 el accidente sufrido en 1972 por un avi贸n uruguayo con 45 pasajeros, jugadores de un equipo de rugby que se dirig铆a a Santiago de Chile, cuyos 16 supervivientes aguantaron 72 largos d铆as hasta ser rescatados, despu茅s de hacer frente al intenso fr铆o y a la escasez de alimentos, carencia que les oblig贸 a tomar la terrible decisi贸n de comerse los cad谩veres de sus compa帽eros fallecidos en el siniestro. Dos de los supervivientes consiguieron llegar, despu茅s de atravesar durante diez d铆as las nevadas cumbres andinas, hasta un lugar habitado y avisar a las autoridades. Todo el mundo pensaba que hab铆an muerto en su totalidad y 隆Viven! fue la sorprendida respuesta colectiva reflejada en libros, reportajes y hasta pel铆culas.

Pero no es de esta tragedia de lo que quer铆a hablar ahora. Me he permitido recupera el t铆tulo del primer libro sobre aquella muestra de solidaridad y resistencia humanas, publicado en 1974 por Piers Paul Read, y traer a colaci贸n otro ejemplo de un colectivo que en estas fechas vuelve a emerger para recordarnos que tambi茅n viven, aunque en condiciones cada d铆a m谩s precarias.

Me refiero, como casi nadie se imagina, a los pensionistas, una veintena de los cuales culminaba el pasado 15 de octubre en Madrid una marcha a pie que hab铆a partido de Alzira dos semanas antes. Pero claro, desbordados como est谩n los grandes medios en su tarea de relatarnos, con todo lujo de detalles, lo que a sus due帽os les interesa que pensemos y opinemos, no han tenido tiempo ni espacio para contar que un grupo de personas mayores, algunas con m谩s de 80 a帽os, se van caminando a la capital del estado para exigir pensiones y salarios dignos, sanidad p煤blica universal y servicios sociales de calidad.

Tampoco encuentro los d铆as siguientes referencia alguna sobre la gran manifestaci贸n (unas 30.000 personas) que recorri贸 las calles madrile帽as como broche final de esta nueva etapa de la larga lucha por la defensa del sistema p煤blico de pensiones. Honrosas excepciones siempre las hay, y sobre la movilizaci贸n del 15 de octubre tambi茅n las hubo. Pero la nota general, lo mayoritario en el sector, es que se pasa absolutamente de lo que no entra en las coordenadas de los que deciden qu茅 se dice y con qu茅 orientaci贸n se elaboran las noticias.

Todos los recursos disponibles se destinan a contar la guerra de Ucrania desde el bando correcto (el de nuestros gobiernos, claro), a interpelar a laureados economistas para que nos expliquen c贸mo es posible resistir la subida de los precios sin subir los sueldos y pensiones, a calentar otra precampa帽a electoral con la batalla entre partidarios de bajar impuestos a los ricos y defensores de cobrarles un poquito m谩s (sin llegar a enfadarlos) y a mantenernos al corriente de los l铆os amorosos del famoseo o las crisis y 茅xitos de nuestros equipos favoritos, muy mayoritariamente de f煤tbol. El resto, las inquietudes y los problemas de la gente trabajadora, parece que no tiene ning煤n inter茅s para los jefes de redacci贸n de las grandes cadenas del negocio informativo.

Sin embargo, como los supervivientes de La tragedia de los Andes, hay grupos que todav铆a viven con ilusi贸n sus luchas por un mundo mejor, sindicatos condenados al ostracismo que se enfrentan a los recorte de derechos laborales, profesionales sanitarios y educadores que se empe帽an en mantener la calidad de esos sectores p煤blicos, abuelos y abuelas que se plantan en Madrid (o donde haga falta) con sus achaques y sus chalecos a decirle a los que mandan que exigen una pensiones dignas, para ellos y tambi茅n para sus hijos y nietos. Y es que aunque ya las den por muertas, hay causas justas y gentes luchadoras que viven y vivir谩n.

