Vivian Ntih durante la entrevista. CARLOS SAMPEDRO

鈥淪oy una bolsa de basura. Una simple bolsa de basura. Solo una bolsa de basura. Una bolsa de basura porque alguien tiene que serlo. Si hay basura, tiene que haber bolsas de basura. Unos fabrican la mierda y otros nos la comemos鈥. Vivian Ntih naci贸 el 27 de noviembre de 1975 en Agbor, en el Estado de Edo, Nigeria. El segundo pa铆s m谩s importante por lo que hace a la exportaci贸n de personas prostituidas a Espa帽a. Uno de los principales destinos tur铆sticos sexuales del mundo. Lanzar dichas afirmaciones supone empezar por la mitad. No por el final, afortunadamente. Pero s铆 por la mitad. Por esa esclavitud sexual con la que la recibi贸 Espa帽a, el pa铆s anhelado que la traicion贸, el mundo imaginado que la envileci贸.

Un paso atr谩s, una mirada a los or铆genes. Cuenta en primera persona: 鈥淢i vida cambi贸 en 1991. Estaba en el instituto y al volver a casa escuch茅 gritar a mi madre. Nunca lo olvidar茅. Llevaba un peri贸dico en la mano y nos ense帽贸 una noticia en la que pon铆a que mi casa estaba en subasta. Fue un shock para la familia porque nosotros no ten铆amos deudas con nadie (鈥) Decidi贸 que abandon谩semos la ciudad, Agbor, y volvi茅semos al pueblo. No llegaron a un consenso y la familia se separ贸. Mi madre y yo nos quedamos en la ciudad. Mi padre y mis dos hermanos peque帽os volvieron al pueblo y mi hermano mayor ya estaba en la universidad鈥. No cab铆a la posibilidad de que ella estudiase. Vivian deb铆a, seg煤n los par谩metros establecidos en su sociedad, cuidar de la familia. De la propia y de la de extra帽os. M谩s siendo la 煤nica hija entre cuatro hermanos.

Nigeria es una pa铆s monstruoso, con sus m谩s de doscientos millones de habitantes. Por superficie, es aproximadamente el doble de Espa帽a. Por n煤mero de habitantes, cuatro veces m谩s. Sin embargo, su potencial cuantitativo no se transforma en avances sociales. Los problemas, las carencias y los vicios son estructurales, inyectados como est谩n en el tu茅tano mental. Seg煤n un estudio de 2018 realizado por African Statistical Yearbook la tasa de analfabetismo era del 48,9%. Pr谩cticamente la mitad de la poblaci贸n. Por su parte, el Producto Interior Bruto per c谩pita era en 2019 de 1.992 euros, por lo que el pa铆s se situaba en la parte final de la tabla, exactamente en el puesto 144 y sus habitantes cuentan con un baj铆simo nivel de vida. En cuanto al 脥ndice de Desarrollo Humano que elaboran las Naciones Unidas para medir el progreso de un pa铆s y muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que los nigerianos est谩n entre los que peor calidad de vida tienen del mundo.

Foto: CARLOS SAMPEDRO

Todo ello contrasta con el potencial de un pa铆s con una enorme riqueza natural. Nigeria es, junto con Angola, el primer productor petrol铆fero de 脕frica y el octavo de la OPEP, con aproximadamente el 3,1% de la producci贸n total de la organizaci贸n y el d茅cimo del mundo. La pobreza en expansi贸n es la constataci贸n de la escasa redistribuci贸n de los recursos. Nigeria es destino tur铆stico de turistas que buscan sexo barato y ex贸tico. En ocasiones ilegal en sus pa铆ses de origen. 脥ndices econ贸micos al alza en paralelo al aumento de la indignaci贸n ciudadana, que ve transcurrir la vida sin posibilidades vitales m谩s all谩 del padecimiento silente. Los y las mejores, a menudo, optan por la migraci贸n.

En el caso de Ntih, el viaje la trajo a hoy. Lejos de casa. Sin retorno. Tras pagar un peaje salvaje. Quiz谩 el m谩s criminal de los abusos. Seguramente la m谩s degradante de las exigencias a la que somete el capitalismo feroz, el sistema en el que todo se puede comprar. O eso creen aquellos dementes que se interpretan ricos y atractivos con cincuenta euros en el bolsillo y el cerebro entre las piernas. Vivian y sus compa帽eras de odisea cruzaron la frontera. Benin, Togo, Ghana. Demasiada incertidumbre. La esperanza como alimento. Esconde d贸lares que le abrir谩n puertas. Son una llave para comprar voluntades de aquellos que se aprovechan de la necesidad. La inmundicia humana.

La joven avis贸 a su t铆a, que la esperar铆a en Madrid. A la ma帽ana siguiente, peque帽o desplazamiento en barco hasta Algeciras y autob煤s al centro. Era de noche cuando lleg贸. Primera mirada. Demasiada gente. Confusi贸n. Su t铆a la observa. La ve desorientada. La llama. Alegr铆a. Solo moment谩nea pero ella no lo sabe todav铆a. Se desplazan a la calle Ciudad de los 脕ngeles. All铆 cuenta su t铆a con un peque帽o piso que ser谩 una c谩rcel. Pero ella tampoco lo sabe. Esa misma noche le pregunt贸 por su documentaci贸n. Se la entreg贸. Tard贸 a帽os en recuperarla. Solo unos d铆as de descanso. Al segundo es acechada. 鈥淰amos a hablar de tu futuro鈥, le dijo.

La acosan sobre el futuro de su familia. La obligan. Le exigen compromiso para salvarlos. 鈥淒evu茅lveme lo que me debes鈥, le espeta. Vivian cree que deber谩 pagar el billete del autob煤s. Lo desconoce todo. La chantajea emocionalmente. Y la enga帽a. Le dice que los intentos de Vivian por llegar a Espa帽a le han costado miles de euros y que la soluci贸n s贸lo pasa por la prostituci贸n. Cuenta con poco m谩s de veinte a帽os. Un shock. Un golpetazo que la aturde. 鈥溌緾贸mo? 驴Por qu茅?鈥. Vivian no quiere aceptarlo pero su t铆a ya es su madame. Ya ha comprado su peluca y su ropa sexy. Ya la observa como una mercanc铆a y no la va a dejar escapar. 鈥淣unca mi familia lo hubiese permitido. Nunca hubiese dejado que viniese a Espa帽a para ejercer la prostituci贸n. Nunca hubiesen podido pensar que mi t铆a era una traficante de humanos. 驴En que mundo estamos?鈥, solloza Ntih.

Foto: CARLOS SAMPEDRO

Hay un antes y un despu茅s de aquella noche. El trato cambia. Vivian ya es una desconocida. No sale a la calle por el d铆a. La obligan a salir por la noche, a las siete. Autob煤s y Metro. Parque del Oeste. Demasiadas chicas j贸venes. 鈥溌縌u茅 es esto?鈥, pregunta Vivian a sus compa帽eras. 鈥淓sto es Europa鈥, le contestan. Vivian se sienta. Esa noche no realiza ning煤n servicio. No es explotada. Nadie la viola. La recuerda como la peor noche de su vida. Al volver a casa, la amenazaron. O dinero o calle. 鈥淢i vida cambi贸 dr谩sticamente. Por dinero. 脡ramos sangre pero pas茅 a ser su chica. Empiez贸 el infierno. A partir de ah铆 cuando hablaba con mis padres ella me vigilaba鈥.

Era s贸lo el principio. No quer铆a hacerlo. Se lo transmite a su t铆a pero su t铆a no es ya su t铆a. Las chicas con las que comparte piso acarrean una deuda de 40.000 d贸lares con su madame. Ella, por ser ella, la tiene de 20.000. Es el 煤nico rastro del v铆nculo familiar. Vomitivo. La situaci贸n se alarga desde finales de 1999 hasta marzo del 2000. La insultaban, la amenazaban, la discriminaban, la controlaban, la minusvaloran. Meses, muchos meses. Vivian no puede ejercer. Propone trabajar en cualquier otra cosa. No se niega a pagar la supuesta deuda. La estafa. Pero no la dejan. Se ponen bravos. Al final no hay opci贸n. Acaba pagando 21.000 euros durante tres a帽os. Sometida a un infierno.

Ntih brama en su mon贸logo contra la explotaci贸n sexual: 鈥Mi sexo me convirti贸 en una mercanc铆a. Mi raza era una marca de servidumbre. La libertad es un lujo de unos pocos鈥. El 92% de las mujeres que ejercen la prostituci贸n en Espa帽a son extranjeras y la mayor铆a est谩 en manos de redes de tratas de blancas, por lo que sufren unas secuelas f铆sicas y psicol贸gicas similares a las de las personas sometidas a torturas, seg煤n estudios realizados por M茅dicos del Mundo y otras ONG.

Ella pudo salir. Y sus t铆os acabaron en prisi贸n. Ninguna de las dos cosas eran nada f谩ciles. En la actualidad de esta escritura, Vivian Ntih trabaja en un mercado de X脿tiva, en el interior del territorio valenciano. Ha recuperado su documentaci贸n y llega a final de mes. Estudia. Se forma en asistencia a domicilio, con el objetivo de ayudar en el futuro a mujeres que hayan sufrido trata y explotaci贸n sexual. El mundo es un gran burdel. Sin m谩s.

El reportaje es un fragmento del texto incluido en el libro 鈥Identidad migrante鈥, publicado por los dos autores en Reclam Editorial en junio de 2022