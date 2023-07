Lo que inventa la gente para sacar

perras. Hace una semana recib├şa una moment├ínea atenci├│n la siguiente noticia: ┬źComprar habitaciones como m├ętodo de ahorro e inversi├│n: la ├║ltima propuesta disruptiva para j├│venes┬╗. La pieza (que, a tenor de los halagos que derrocha, debe

estar redactada por alguna de las abuelas de los creadores) habla de unos emprendedores

que han puesto en el mercado un pedazo de invento: una plataforma para

compraventa de habitaciones.

Seg├║n explican, se trata de abrir el

mercado de la vivienda para j├│venes, pero no para que los j├│venes puedan vivir,

no: para que puedan especular. Te venden una habitaci├│n y s├ş, puedes mudarte

all├ş (sabiendo que no est├ís ┬źtirando┬╗ tu dinero), pero el negocio est├í

claramente orientado a que la alquiles. Incluso ofrecen ellos mismos intermediaci├│n

de alquiler. Todo muy bonito, muy pr├íctico. En el v├şdeo que tienen, una vez

te quitas de diez minutos de palabrer├şa cancamusera, lo dejan muy claro: esto no

va de venderte un sitio para vivir, sino un activo inmobiliario.

Ante esta noticia, la primera

pregunta que le surge a uno es: ┬┐pero esto es legal? ┬┐Se puede vender

habitaciones? Al parecer, ellos mismos tuvieron esa duda. Seg├║n la noticia,

tuvieron una reuni├│n de doce horas, al t├ęrmino de la cual a├║n no sab├şan si lo

que intentaban hacer era legal (1). Pero debieron descubrir que s├ş, porque ah├ş

está el negocio, anunciándose y tratando de encontrar compradores.

As├ş que vamos a resolver esta duda:

┬┐de qu├ę va esto? ┬┐C├│mo se puede hacer eso de vender un bien a trozos? Claro, en

un bien mueble la cosa es muy sencilla, porque se puede desmontar. Yo puedo

vender un trozo de una moto, de un aparador o de un cuadro, porque el comprador

corta la parte que le corresponde y se la lleva a su casa. Antes hab├şa una

cosa, ahora hay varias, y cada una de ellas pertenece a una persona.

Con un inmueble es m├ís dif├şcil hacer

eso, en especial si es un piso. Una finca campestre se puede dividir en dos y

vender a dos personas distintas, cada una de las cuales puede obtener utilidad

de lo que ha comprado. Pero en la mayor├şa de edificios de vivienda, cada piso

es muy obviamente una unidad, una ├║nica cosa. No se puede dividir, porque

cualquier divisi├│n la hace in├║til: una ├║nica habitaci├│n, sin derecho a cocina

ni a baño, pierde drásticamente valor. No es que sea ilegal, es un paso previo:

es que fácticamente no es posible. Una vivienda es un objeto único. Hasta Carmen

Sandiego se llevaba los edificios enteros.

Además, está el tema del Registro de

la Propiedad. Se trata de un registro p├║blico donde se inscribe la propiedad inmobiliaria:

cada finca es un apartado (la hoja registral) y en ├ęl aparece qui├ęn es su due├▒o

y qui├ęn/es tienen o pueden tener otros derechos sobre la misma: servidumbres, usufructos,

hipotecas, anotaciones de embargo, etc. Inscribir la compraventa en el Registro

no es obligatorio (el contrato es v├ílido aunque no se inscriba), pero s├ş muy

aconsejable por la cantidad de derechos y ventajas que da. Y, de nuevo, es un piso,

no un terreno r├║stico que ha ido pasando de padres a hijos sin que nadie se

moleste en inscribirlo en el Registro: este está inscrito seguro.

Pero claro, ya lo hemos dicho: en el

Registro, cada finca tiene una hoja registral. Sup├│n que fuera posible partir

un piso en dos y venderlo a dos personas distintas: para que este acceda a Registro

habr├şa que segregar la finca en dos. Es decir, un expediente registral que a saber

cómo sale, ante la constatación de que se está intentando hacer una segregación

manifiestamente absurda. Y bueno, ese expediente a├║n es posible, pero ┬┐y la

c├ędula de habitabilidad? Vete a pedirla para una sola habitaci├│n, a ver qu├ę te

dicen.

La conclusi├│n es clara: esta gente

no puede estar vendiendo habitaciones. Y entonces ┬┐qu├ę venden? Pues la ├║nica

soluci├│n posible: copropiedades. Una copropiedad, comunidad de bienes o

condominio es la situaci├│n en que se halla un bien que tiene varios propietarios.

Una pareja que tiene sociedad de gananciales está en copropiedad respecto de

los bienes comunes. Un grupo de hermanos es copropietario de los bienes heredados

de sus padres, al menos mientras no partan la herencia. Y, por supuesto, la

copropiedad, puede constituirse por acuerdo entre las partes.

Ojo, una copropiedad no es una

multipropiedad. Una multipropiedad es un acuerdo por el cual se vende a personas

el derecho de uso de un bien. Generalmente se vend├şa el derecho a usar un

apartamento vacacional durante ciertas semanas o quincenas del a├▒o. Pero lo que

se vende es el derecho de uso, no la propiedad, que sigue perteneciendo a la

empresa que lo gestiona: es decir, no se trata de una verdadera propiedad (2). Una

copropiedad es una propiedad compartida: se trata de una verdadera propiedad,

pero que recae sobre varios titulares en vez de sobre uno solo.

┬┐C├│mo s├ę que lo que est├ín vendiendo

estos emprendedores es una copropiedad? Primero, y como he dicho, porque es la

├║nica soluci├│n posible. Segundo, porque ellos mismos lo dicen, bien que de

pasada. En el v├şdeo que he enlazado m├ís arriba, a partir del minuto 10:58, dice

lo siguiente: ┬źCuando compras una habitaci├│n est├ís comprando un porcentaje del

inmueble, que incluye tu habitaci├│n y una parte de las zonas comunes┬╗. Esto es

literalmente la forma en que funciona una copropiedad. Y tercero, en su propia

página web, en el aviso legal (3) dice que los servicios prestados por

el propietario de la p├ígina son, entre otros, ┬ź l a compraventa de bienes

inmuebles (ÔÇŽ) en porcentajes / proindiviso┬╗. El t├ęrmino proindiviso es otro de

los sin├│nimos de copropiedad.

┬┐Qu├ę significa que est├ęs comprando

una parte de una copropiedad? Pues que no estás comprando exactamente una

habitaci├│n. La comunidad de bienes, que est├í regulada en los art├şculos 392 y siguientes del C├│digo Civil, es lo que se llama una comunidad de tipo

romano: cada copropietario posee una cuota abstracta (un porcentaje) sobre el

bien, del cual puede servirse como quiera. Es perfectamente legal cambiar estas

reglas y fijar que cada comunero tiene derecho a usar solo su habitaci├│n y las

zonas comunes. As├ş que s├ş, el modelo de negocio de estos emprendedores es

l├şcito.

Soy un poco m├ís esc├ęptico a la hora

de imaginar c├│mo ese acuerdo tan detallado va a acceder a Registro. Supongo que

el registrador se limitar├í a inscribir qu├ę porcentaje del piso pertenece a cada

copropietario, lo cual puede ser un problema de cara a deudas y embargos futuros.

Tenemos a tres comuneros, cada uno ┬źdue├▒o de una habitaci├│n┬╗. De repente uno

quiebra, empiezan a llegar las demandas, a su acreedor le adjudican su porcentaje

del piso y este lo primero que hace es instar la venta del piso para cobrarse

porque ni conoce ni tiene por qu├ę aceptar los acuerdos a los que hayan llegado

los comuneros en cuanto a uso de la vivienda. Ups.

Además, está el tema de la administración

del bien. El C├│digo Civil establece una serie de reglas sobre qu├ę cambios se

pueden hacer, qui├ęn paga las reparaciones, etc. Los copropietarios pueden modificar

estas reglas, pero alg├║n r├ęgimen hay que establecer. ┬┐C├│mo se contratan los

suministros (y a nombre de qui├ęn)? ┬┐Qu├ę posici├│n se toma en las juntas de vecinos?

┬┐Qu├ę pasa si uno de los comuneros alquila su parte a un tercero y este

arrendatario provoca da├▒os en las zonas comunes? Al rev├ęs: ┬┐qui├ęn paga si se

rompe la caldera? Ahora imaginemos esa regla cuando uno de los comuneros vive

en el piso, el otro tiene la habitaci├│n vac├şa porque la compr├│ para especular

con ella y un tercero la tiene alquilada y vive en otra ciudad.

Yo, la verdad, si estuviera buscando

casa de alquiler, evitar├şa los pisos que varias personas poseen en copropiedad.

Si ya los caseros suelen ser una panda de capullos cortoplacistas e in├║tiles,

imag├şnate que adem├ís son ni├▒atos con un kit de Mi Primera Especulaci├│n

Inmobiliaria. La capacidad de desentenderse y de pasarse los marrones unos a

otros se sale de la escala, y el potencial de caos para todas las partes

implicadas crece exponencialmente. ┬┐Es legal el negocio? Sin duda alguna s├ş.

┬┐Es buena idea meterse ah├ş? Sin duda alguna no.

Terminamos. Los emprendedores disruptores

e innovadores han inventado algo más viejo que el hilo negro: las comunidades

de bienes. Te van a vender un porcentaje de un piso y t├║ te vas a poner a

especular con ├ęl sin entender muy bien lo que has comprado y creyendo que eres

propietario de una habitaci├│n. Por el camino, el mercado del alquiler se va a precarizar

a├║n m├ís y los inquilinos lo van a tener todav├şa m├ís dif├şcil para acceder a una

vivienda digna. Maravillosa jugada.

Lo más divertido es que, si de lo

que se tratara fuera de otorgar vivienda a los j├│venes, el C├│digo Civil prev├ę un

derecho real en cosa ajena: la habitaci├│n, que permite a una persona ┬źocupar en

una casa ajena las piezas necesarias para s├ş y para las personas de su familia┬╗.

Pero claro, este derecho es intransmisible. Y si no se puede usar para especular,

pues ya no es tan entretenido, ┬┐no?

(1) Son emprendedores. Nadie dijo

que tuvieran que ser inteligentes o tener el m├ís m├şnimo conocimiento de nada.

(2) De hecho, en España está

prohibido usar el t├ęrmino ┬źpropiedad┬╗ para esta clase de contratos.

(3) Los avisos legales y las

pol├şticas de privacidad son medios muy importantes para conocer datos que deben

ser p├║blicos pero que las empresas no se suelen animar a anunciar.