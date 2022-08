–

De parte de El Topo August 16, 2022 225 puntos de vista

Te levantas un d铆a, sientes el sol en tu piel, el sonido del agua y una ligera brisa sobre tus mejillas. Est谩s en un barco, disfrutando del silencio y de la soledad, de la inmensidad del oc茅ano. Pasan los d铆as y sigues en el mismo lugar, pero, de repente, lo mismo ya no sienta igual. El sol te quema, la brisa hace inestable tu suelo, el agua acecha y la infinidad del oc茅ano empieza a reflejarse en tu interior. El oc茅ano se mueve, empieza a echarte, como si te intentase decir que no es tu sitio, 驴qu茅 hace una persona aqu铆? 隆Fuera! Las olas empiezan a ser cada vez m谩s altas, tapando la luz del sol que te hac铆a sentir acogida y en casa. 隆Fuera! El viento cada vez m谩s agresivo, pero鈥 隆no tienes ancla! 驴Qu茅 va a pasar, sin ancla y sin tierra avistada? La tormenta se calma, vuelve la tranquilidad. No obstante, sabes que la tranquilidad no es tu derecho, la estabilidad para ti es un privilegio. El mar siempre te recordar谩 que all铆 no perteneces.

Al igual que el mar, la ley de extranjer铆a tambi茅n te recordar谩 que t煤 aqu铆 no tienes tu sitio, que te pueden despojar de todo objetivo cumplido en cualquier momento. Puede que olvides que est谩 all铆, pero, como las olas, tambalear谩 tus cimientos y har谩 que cambies de rumbo tu vida para conseguir m谩s libertad, tranquilidad y estabilidad. Tendr谩s que tomar decisiones dif铆ciles, dejar a tu familia, trabajar en condiciones indecentes, vivir indignamente, todo para que la pr贸xima tormenta no te eche. Ser extranjera en Andaluc铆a es, a partes iguales, una bendici贸n y una maldici贸n. Un caramelo envenenado, pues te enamorar谩s de la belleza de sus ciudades y la bondad de sus habitantes, pero siempre siempre tendr谩s algo que te tapar谩 el sol alg煤n d铆a, una carta que te deniegue tu residencia por la m谩s absurda de las razones y te obligue a abandonar tu casa, tu gente, tu vida por un mero papel, una mera transferencia bancaria o una asignatura suspensa.

Por eso, ser extranjera requiere de una lucha constante, una batalla vital por demostrar algo que se empe帽an en hacerlo inalcanzable. Una vida digna, 驴todas la merecemos no? Lo que para algunas es un derecho para otras es un sue帽o. Adem谩s, al peligro de las mareas se le est谩n sumando cada vez m谩s impedimentos, unos tiburones que se creen que el mar es solo para ellos, depredadores sin piedad que no conciben m谩s que odio y violencia hacia los que no son como ellos. Pero la lucha sigue, d铆a a d铆a las personas migrantes reivindicamos nuestra existencia y nuestro derecho a la vida digna.

Regularizar es estabilizar, estabilizar es dar vida para dejar de vivir a la deriva. #Regularizaci贸nYa