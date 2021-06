–

De parte de Indymedia Argentina June 8, 2021 85 puntos de vista

鈥溌縋ara qu茅 seguir trayendo gente al mundo en esas condiciones?鈥, le dijo una m茅dica a Pilar cuando estaba por parir en el Hospital Distrital de Caaguaz煤. La historia de Pilar no es 煤nica.

Antes de la pandemia de Covid-19, las personas que viven con VIH en Paraguay ten铆an problemas de acceso al trabajo y a la salud por estigmatizaci贸n y falta de informaci贸n. La crisis sanitaria agrav贸 esto e hizo que aumentara la violencia laboral, la discriminaci贸n en los centros de salud y la violencia de g茅nero por estado serol贸gico.

En plena cuarentena, el a帽o pasado Pilar dio a luz a su hija en el Hospital Distrital de Caaguaz煤. Ese d铆a, fue a Urgencias M茅dicas con su marido porque ya hab铆a entrado en trabajo de parto. Su beb茅 estaba por nacer pero desde que lleg贸 al hospital puso en conocimiento a todes les m茅diques que ella no pod铆a tener parto vaginal. En el apuro, la pasaron a sala y la prepararon para un parto vaginal. 鈥淟icenciada, yo no puedo tener a mi hija por parto normal porque soy VIH positiva鈥, le dice Pilar a la enfermera.

鈥淓sta es la lista de medicamentos que le ten茅s que pedir que compre a tu marido鈥, le dijo la m茅dica. Eran casi 300 d贸lares (2 millones de guaran铆es) en medicaci贸n. Y la dejaron sola en una camilla, sin permitirle el ingreso a la sala a su marido. Ella sent铆a que su hija nac铆a en cualquier momento.

Cuando ingres贸 a la sala de cirug铆a la doctora le ley贸 la solicitud de ligadura de trompas y le dijo: 鈥淟a verdad que es la mejor decisi贸n porque 驴para qu茅 seguir trayendo gente al mundo en esas condiciones?鈥. Pilar estaba asustada porque no era la primera vez que la maltrataban en ese hospital. Tres meses atr谩s, se hab铆a acercado por un sangrado y la misma cirujana le dijo que si no aguantaba a su turno iba a tener que devolverle a su beb茅 en una bolsita.

鈥淟as cosas que dicen duelen mucho. Cuando uno est谩 por dar a luz lo que menos quiere escuchar uno son estupideces. Le pregunt茅 c贸mo me iba a cortar porque era mi primera cirug铆a y me dijo: 鈥樎縬uer茅s que te dibuje tambi茅n?鈥. Y siento que por eso mismo me cortaron de la manera en que me cortaron. Si ves el tajo que me hicieron. Vertical, a prop贸sito, como en los a帽os 70. Qued贸 piel con piel y estuve destrozada por meses鈥, cont贸 Pilar a Presentes.

La historia de Pilar es una en much铆simas que quedan invisibles y naturalizadas entre las al menos 15.888 personas viviendo con VIH en Paraguay, seg煤n cifras publicadas en 2019 por el Ministerio de Salud P煤blica.

Mariana Iacono, feminista, trabajadora social y parte del secretariado de la Comunidad Internacional de Mujeres viviendo con VIH/Sida (ICW Latina), considera que las violencias aparecen desde el momento en que una mujer o persona gestante con VIH decide que quiere parir.

鈥淓s distinta que ligadura de trompas o infertilizaci贸n sea no consentida a que sea por coacci贸n. Una cosa es que te despiertes y tengas tus trompas ligadas y otra cosa es que te convenzan y termines pidiendo que te las liguen y que vos creas que lo decidiste鈥, contrasta Mariana. Las violencias que viven las mujeres y personas gestantes con VIH abarca un amplio espectro: va desde la violaci贸n de la confidencialidad de les pacientes y la violencia verbal (expresiones como: 鈥渢e lo buscaste鈥) hasta la violencia f铆sica que opera como un castigo sobre el cuerpo de las personas con VIH.

鈥淟a violencia verbal es s煤per fuerte. Muchas veces no es directa y expl铆cita sino tambi茅n mucho m谩s simb贸lica y sutil. Entonces, quien no est谩 atento en este momento a esto tal vez no lo percibe como tal y te cae la ficha despu茅s. Como yo me busqu茅 esto, yo estoy poniendo en riesgo a la persona que estoy pariendo, entonces la violencia como sacrificio y como pago del pecado. Ah铆 es cuando interviene la religi贸n y lo cultural que nos meten las religiones sin darnos cuenta鈥, reflexiona Mariana.

La mayor铆a de las personas diagnosticadas y en tratamiento se encuentran en los departamentos de Amambay, Itap煤a, Alto Paran谩, Caaguaz煤, Asunci贸n y Central. Para muchos, su situaci贸n de vulnerabilidad se vio agravada: algunes perdieron el trabajo y ya no les alcanzaba ni para comer. Les usuaries de los tratamientos antirretrovirales (ARV) se pusieron en contacto con Vencer para que les hiciera llegar los medicamentos a domicilio.

Cuando inici贸 la pandemia, tanto el Programa Nacional de Control del VIH/SIDA e ITS (Pronasida) como la Fundaci贸n Vencer (una ong que trabaja con personas que viven con VIH) implementaron un sistema de distribuci贸n a domicilio de medicamentos para que las personas contin煤en accediendo a su medicaci贸n sin tener que acercarse a los servicios de salud.

Juan Sebasti谩n Cabral, coordinador de Monitoreo y Evaluaci贸n de la Fundaci贸n Vencer, explica que cruzaban informaci贸n con Pronasida para que nadie se quedara sin tratamiento.

Andrea es consejera de VIH/Sida en el Hospital Regional de Coronel Oviedo Dr. Jos茅 A. Samudio. Ella vive en la ciudad de Caaguaz煤 y ten铆a que viajar 46 kil贸metros hasta Coronel Oviedo todos los d铆as para asistir a los pacientes. Seg煤n cuenta, son alrededor de 60 personas las que viven con VIH en Caaguaz煤. Muches tienen familia, la mayor铆a tiene que seguir trabajando para sostener el hogar pero ten铆an miedo de contagiarse en los centros de salud y llevar el virus a sus hogares. As铆 fue que, por m谩s de 3 meses, Andrea les acerc贸 sus medicamentos a 40 Caaguace帽os en la puerta de sus casas.

鈥淎l principio se dijo que las personas que viv铆amos con VIH 茅ramos las que m谩s est谩bamos expuestas a que m谩s r谩pido nos agarre el virus. Pero a medida que fuimos inform谩ndonos m谩s y m谩s nos dimos cuenta de que era mentira. La mayor铆a ya tuvimos covid y no nos agarr贸 mal, fueron casos leves. La desinformaci贸n fue lo que m谩s nos hizo tener miedo al principio. Nosotros no est谩bamos m谩s expuestos que el resto, como dijeron en las noticias鈥, afirma Andrea.

Discriminaci贸n laboral

El Centro de Consejer铆a y denuncias de VIH/sida y Derechos Humanos de la Red de ONGs que trabajan en VIH en Paraguay -conformada por organizaciones como la Fundaci贸n Vencer y Panambi- recibi贸 266 denuncias por discriminaci贸n entre el 2019 y el 2020

Entre las 51 personas que sufrieron discriminaci贸n laboral, 9 casos son por despidos injustificados, 26 por exigencia de test de Elisa o examen de VIH, 14 por discriminaci贸n por estado serol贸gico y 2 por violaci贸n a la confidencialidad. Y, como no est谩 aprobada la Ley 鈥淛ulio Fretes鈥 Contra Toda Forma de Discriminaci贸n, no existe un mecanismo de denuncia establecido. El proyecto de ley est谩 pendiente de estudio en Senadores. No se trata desde el 2014 aunque cuenta con dos dict谩menes favorables de dos comisiones asesoras.

Cabral explica que en el 谩mbito laboral, a las personas se las echa de su trabajo al conocer su estado serol贸gico. Se les niega el acceso al trabajo, y se las excluye en el 谩mbito acad茅mico y familiar. 鈥淓s el pan nuestro de cada d铆a. Muchas personas fueron apartadas por sus familiares una vez que se enteraron que viv铆an con VIH. Ya no los invitan a los cumplea帽os, ya no comparten la mesa con ellos y hasta tienen art铆culos personales por separado鈥, expresa Cabral.

Entre las denuncias de violencias laborales que recepcionaron el a帽o pasado desde Vencer, hubo un caso de dos aspirantes a la Academia Militar (Academil), que es un ente gubernamental. All铆 ten铆an como requisito que les aspirantes sean sometides a un diagn贸stico de VIH. Esas dos personas confirmaron que fueron desvinculadas del proceso por haber dado positivo a la prueba de VIH.

El art铆culo 21 de la Ley 3.940/09 VIH/Sida proh铆be la realizaci贸n de 鈥渁ctos arbitrarios, hostigamientos, violaci贸n de la confidencialidad acerca del estado serol贸gico, despidos u otra forma de discriminaci贸n en el empleo, as铆 como ejercer sobre el mismo cualquier tipo de presi贸n o coacci贸n para que 茅ste se realice la prueba laboratorial para el diagn贸stico de infecci贸n por VIH, y condicionar a la realizaci贸n o al resultado de la prueba el acceso, promoci贸n o permanencia en los puestos de trabajo鈥.

Trabajadorxs sexuales y personas LGBT: estigma y resistencias

De acuerdo al 铆ndice de estigma y discriminaci贸n en personas con VIH en el 2016-2017, la discriminaci贸n no solo se debe al estado serol贸gico de la persona sino por razones como la identidad de g茅nero o la orientaci贸n sexual. Cerca del 45% de les diagnosticades pertenecen a alguna de estas 3 poblaciones m谩s vulnerables afectadas por el VIH: HSM (hombres que tienen sexo con hombres), personas trans y mujeres trabajadoras sexuales. Eso provoca mucho prejuicio y la negaci贸n a bienes y servicios, en especial, la vivienda, la educaci贸n, el trabajo y la salud.

La 煤nica atenci贸n que recibieron del Estado las personas VIH positivas fue la medicaci贸n gestionada por Pronasida, en conjunto con la Fundaci贸n Vencer. Sin embargo, a la situaci贸n de emergencia alimentaria, la exposici贸n al virus a trav茅s del trabajo sexual y la falta de elementos de bioseguridad la resolvieron las organizaciones sociales.

La asociaci贸n de trabajadoras sexuales de Paraguay Unidas por la Esperanza (UNES), Panambi, Vencer, Casa Diversa y muchas otras se organizaron para acercarles alimentos. En ocasiones, gestionaban colectas para pagar los insumos o ingredientes para que se hagan las ollas populares. A esas iniciativas llegaron a distintos puntos del pa铆s, y trataban de que a ninguna persona que viviera con VIH ni a sus familias le faltara un plato de comida.

Las personas trans no fueron beneficiadas con ninguno de los programas del Gobierno: 脩angareko y Pytyv玫, esto se relaciona con el hecho de que la c茅dula tiene los datos de la partida de nacimiento y se perciben como 鈥渘o coincidentes鈥 con la imagen de la persona trans solicitante. Con esfuerzo propio y colaboraciones privadas, las organizaciones trans pudieron realizar entregas de bolsas de alimentos no perecederos y productos de higiene.

Tanto Emilia como Carla perdieron su trabajo al inicio de la pandemia. Trabajaban como promotoras de salud en una organizaci贸n de defensa de derechos de personas trans. De a poco, comenzaron a ver que sus compa帽eras en las distintas ciudades ya no requer铆an profil谩cticos ni elementos de higiene porque hab铆a ca铆do la oferta del trabajo sexual. Ellas mismas tuvieron que abandonar las calles.

鈥淭enemos que comer, pagar nuestras deudas, y no nos alcanzaba. Nosotras varias veces tuvimos que irnos muy lejos por trabajo: Aregu谩, Ypan茅 y nosotras viv铆amos en San Lorenzo. Me mov铆a en colectivo siempre y eso era inseguro siempre porque es donde est谩 el principal foco del contagio鈥, dice Carla y cuenta que a veces esperaba hasta tres horas en la parada del colectivo la ma帽ana siguiente.

鈥淧ara nosotras, las personas trans que vivimos con VIH, lo que m谩s nos afecta es la salud, la vivienda, el trabajo. El Estado estuvo ausente y se not贸 m谩s ahora en la pandemia. Pero el Estado tiene que proveer al pueblo paraguayo, en general. No que por ser gay, trans, lesbiana se nos tiene que excluir. Eso siempre pasa, porque somos raras no nos toca a nosotras. La gente normal, entre comillas, tiene salud, educaci贸n y vivienda y nosotras cero鈥, agrega Emilia.

En el caso de las mujeres cis que viven con sus parejas varones (tambi茅n cis), la violencia est谩 atravesada por una matriz de g茅nero y, a su vez, se agrava en el caso de que una de las partes tenga un diagn贸stico positivo. No siempre las parejas asumen un grado de responsabilidad ah铆. En muchos casos, el var贸n no conoce su estado serol贸gico por temor al resultado y cuando se entera, autom谩ticamente transfiere la responsabilidad a la mujer. Este fue otro aspecto que se multiplic贸 en pandemia.

Fuente: https://agenciapresentes.org/2021/06/07/vih-paraguay/