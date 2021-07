–

La cooperativa La Hidra ha coordinado una investigaci贸n sobre el impacto social del mercado del alquiler durante los a帽os 2014 y 2019, realizado junto con la Agencia de Salud P煤blica de Barcelona y el Instituto de Gobierno y Pol铆ticas P煤blicas de la Universitat Aut貌noma de Barcelona.

Hubo un tiempo en que vivir en Barcelona era caro, pero asumible 鈥攃ompensaba residir cerca del lugar de trabajo, estudios o familia鈥. Ese tiempo ya pas贸. Ahora es mucho m谩s caro y genera lo que se describe como estr茅s financiero, con consecuencias en la salud, en siete de cada diez encuestados por un equipo de investigaci贸n formado por investigadores de la Agencia de Salud P煤blica de Barcelona, el Instituto de Gobierno y Pol铆ticas P煤blicas de la Universitat Aut貌noma de Barcelona y la cooperativa La Hidra, junto con el apoyo y colaboraci贸n del Sindicat de Llogateres. El estudio trata de revelar el impacto social del mercado de alquiler en Barcelona y su 谩rea metropolitana (36 municipios), a trav茅s de una encuesta que han completado 2.020 hogares.

El informe tiene otras conclusiones relevantes. 鈥淟a principal es que, independientemente de tus ingresos o situaci贸n socioec贸nomica, vivir de alquiler te hace vulnerable鈥, destaca Jaime Palomera, investigador de La Hidra. El estudio muestra que la vulnerabilidad ya no solo est谩 asociada a casos de pobreza severa, si no que se ha extendido a hogares con ingresos relativamente buenos y estudios superiores, 鈥渦na composici贸n que no encaja con los par谩metros habituales de vulnerabilidad鈥, a帽ade Palomera.

El 64% de las personas encuestadas tienen un trabajo cualificado, de apoyo t茅cnico o son profesionales, y tienen estudios superiores. El 22% presenta ocupaciones t茅cnicas cualificadas, son asalariadas de tipo administrativo o son trabajadoras aut贸nomas. Solo el 13% realiza trabajos manuales, semicualificados y no cualificados.

La edad media de la persona que vive de alquiler entre las personas encuestadas se sit煤a en 38 a帽os y la mayor铆a de hogares (57%) viven dos o m谩s adultos sin menores a cargo. El 21% convive con ni帽os; el 4% son hogares monoparentales; solo el 18% vive solo, y el 20% comparte piso, bien alquil谩ndolo conjuntamente (16%), bien arrendando una habitaci贸n (4%).

Independientemente de con qui茅n y c贸mo viven, una de cada dos hogares (46%) ha sufrido acoso inmobiliario 鈥攕egunda conclusi贸n鈥. 鈥淟o m谩s normal es sufrir el deterioro grave de la vivienda y que el propietario se niegue a solucionarlo a pesar de que se le solicite, que no te quieran cobrar el alquiler para echarte y que te eche mediante la subida del precio del alquiler鈥, resumi贸 el investigador de cooperativa que ha coordinado el estudio en la rueda de prensa ofrecida ayer en Barcelona.

Esto conlleva lo que los investigadores han denominado 鈥渄esahucios invisibles鈥. Son expulsiones y mudanzas forzosas que no pasan por los juzgados y que las estad铆sticas p煤blicas no contabilizan, peor que se a帽aden a las visibles 鈥擟atalunya es el territorio con m谩s desahucios (23%) de todo el Estado鈥.

Estas mudanzas voluntarias estresan y angustian, y tienen un impacto en la autopercepci贸n de la salud. El empeoramiento de esta percepci贸n aumenta del 9% sin desahucios invisibles al 13% con uno, y hasta el 25% cuando se han realizado entre dos y cuatro mudanzas en cinco a帽os.

En el quinquenio investigado, entre 2014 y 2019, el precio medio de alquiler en la ciudad de Barcelona se increment贸 un 42%, pasando de 688 a 979 euros, seg煤n los datos de la Secretaria d鈥橦abitatge i Millora Urbana de la Generalitat, a trav茅s de las finanzas depositadas en Incas貌l. Durante esos cinco a帽os, el 65% de las personas encuestadas se ha mudado y cuatro de cada diez han sufrido un aumento del precio del alquiler.

De hecho, solo el 50% de los hogares llevan tres o m谩s a帽os residiendo en la vivienda actual. El 28% entre uno y tres a帽os; el 22%, menos de un a帽o. La movilidad va asociada a un nivel muy alto de inseguridad residencial, y solo el 41% prev茅 no mudarse en los pr贸ximos seis meses.

La encuesta alerta tambi茅n del 鈥減redominio cuasi absoluto de alquiler a precio de mercado: el 97%鈥. Solo el 3% vive en un alquiler social y de protecci贸n oficial, que es significativamente por debajo del precio de mercado o est谩 vinculado a la Borsa de lloguer municipal (ligeramente por debajo del precio de mercado)

Un dato que contrasta con otras urbes europeas. En Amsterdam, el 84% de la poblaci贸n vive de alquiler, pero sol el 27% lo hace a precio de mercado, donde los precios est谩n regulados por un sistema de puntos, y la mayor铆a (57%) vive en alquileres sociales. En Londres, el alquiler p煤blico representa el 25% del sistema de vivienda y en Berlin, el 15%, con un mercado con cada vez m谩s regulaciones estrictas.

鈥淐uando decimos que vivir de alquiler te hace vulnerable nos referimos a las condiciones legislativas actuales, no solo porque debe haber m谩s alquiler social, sino porque el alquiler debe estar m谩s regulado鈥, resume Palomera. La encuesta informa tambi茅n de que el 17% de hogares consultados han participado en el Sindicat en diversos grados de intensidad, desde solicitar informaci贸n a afiliarse.

