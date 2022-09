–

Los repobladores de este pueblo demolido por el franquismo se enfrentan a

ir a la c谩rcel si no pagan los 110.000 euros en los que el Gobierno

castellano-manchego cifra su nueva demolici贸n. En 2021 varios miembros

de El Salto les visitamos para conocer c贸mo viv铆an y siguen resistiendo

en este pueblo de la Sierra Norte de Guadalajara.

Lalo y C茅sar nos reciben junto a dos perros y nos acompa帽an por un camino de poco m谩s de 20 metros que llega hasta la entrada de la casa comunal donde nos encontramos con varios j贸venes m谩s. Nos invitan a un caf茅 y nos ense帽an el pueblo que han reconstruido. Es final de marzo y son las 11.30h de un d铆a soleado. Acabamos de llegar a Fraguas, un pueblo perdido en la Sierra Norte de Guadalajara, tras una hora y media de viaje desde Madrid. Un camino de poco m谩s de una hora de autov铆a hasta pasar la capital de la provincia que sigue por carreteras secundarias salpicadas de aliagas y robles que pasan por peque帽as poblaciones, muchas de ellas medio despobladas, otras ya desmanteladas, como lo estaba tambi茅n Fraguas hasta que comenz贸 a ser reconstruido hace nueve a帽os, tras cerca de medio siglo en el olvido. Condenado a ser de nuevo derruido, sus repobladores afrontan ahora el pago de los cerca de 110.000 euros en los que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cifra su demolici贸n o entrar en prisi贸n por m谩s de dos a帽os.

鈥斅緾贸mo surgi贸 el proyecto de recuperar el pueblo de Fraguas?

鈥擸o en Madrid participaba en centros sociales ocupados y en el movimiento por la vivienda. Despu茅s me fui a vivir al campo, al Valle del Ti茅tar [脕vila]. All铆 un grupillo de pe帽a que ten铆amos inquietudes en cuanto a la autogesti贸n y la soberan铆a alimentaria decidimos buscar un sitio para desarrollar un proyecto basado en estos valores. Hicimos una b煤squeda de pueblos por todo el Estado y este, que estaba cerca de nuestros entornos y ten铆a unas condiciones para la vida estupendas, nos pareci贸 el adecuado.

Quien habla es Lalo Aracil, de 37 a帽os. Es uno de los j贸venes que en 2012 decidieron dejar atr谩s la ciudad y comenzar un proyecto de vida en com煤n en medio de la naturaleza, en Fraguas. No fueron los primeros. Hace ya m谩s de 30 a帽os que el movimiento neorrural comenz贸 a conseguir adeptos en Espa帽a y desde entonces se cuentan por decenas los pueblos que han vuelto a la vida con proyectos basados en redes de apoyo mutuo para escapar del capitalismo y encontrar formas de vida m谩s sostenibles.

El espacio que Lalo y sus compa帽eros eligieron para crear su comunidad fue Fraguas, un pueblo eliminado por la dictadura de Franco en los a帽os 60. Desde su llegada en 2013 han reconstruido varias de las antiguas viviendas de este pueblo. Y cuatro a帽os despu茅s el gobierno de Castilla-La Mancha les denunci贸 por delitos contra el territorio, usurpaci贸n y delitos contra el medio ambiente. En 2019, un juzgado conden贸 a Lalo y a otros cinco de los j贸venes que llegaron a Fraguas a un a帽o y nueve meses de c谩rcel por delitos contra la ordenaci贸n del territorio y usurpaci贸n. Tambi茅n les conden贸 a pagar la demolici贸n del pueblo que durante cinco a帽os hab铆an reconstruido con su trabajo.

鈥斅縃ace cuanto tiempo que vives en Fraguas? 鈥攍e preguntamos a C茅sar, de 33 a帽os. Otro de los j贸venes que nos reciben.

鈥擸o me vine hace tres a帽os. Antes ven铆a por aqu铆 a menudo, porque conoc铆a a gente de aqu铆 desde hac铆a tiempo. Un d铆a les encontr茅 por Madrid vendiendo cremas y unas cervezas que no ten铆an ni gas ni nada, con un tap贸n de corcho. Me vine para ac谩, conoc铆 el proyecto y flip茅. La forma de vida que vi aqu铆 me sorprendi贸 mucho, no la hab铆a visto nunca.

A su lado est谩 Andrea, de veintipocos a帽os. Ella tambi茅n conoci贸 el proyecto por gente con la que milita en movimientos sociales.

鈥擠esde agosto de 2020 vengo una semana s铆, una semana no, para poder compaginar con la vida de Madrid, pero me gustar铆a estar m谩s tiempo aqu铆. Lo que me motiva es todo lo que puedo aprender aqu铆, aporta mucho a nivel personal.

Carlos, otro de los pobladores de Fraguas, lleg贸 desde Argentina con el billete de vuelta en la mochila, pero no lo utiliz贸.

鈥擫legu茅 hace casi dos a帽os, en la etapa de resistencia 鈥攅xplica Carlos refiri茅ndose a la 茅poca en la que los pobladores de Fraguas fueron juzgados y condenados鈥-. Me vine por una semana y ya van dos a帽os. Y estoy s煤per a gusto. La verdad es que era una tarea pendiente en mi vida lo que es la vida en colectivo y aqu铆 eso se desarrolla s煤per bien. Funcionamos bien. Estamos defendiendo el desarrollo rural, el cuidado del patrimonio. Estamos poniendo nuestra libertad en juego para intentar que el el Gobierno del PSOE supere a Franco.

Marine, francesa tambi茅n de veintipocos a帽os, es la 煤ltima en presentarse. Tambi茅n ha sido la 煤ltima en llegar a Fraguas, donde apenas lleva viviendo una semana y espera estar unos pocos d铆as m谩s.

鈥擟onoc铆 el proyecto por un amigo de Bilbao 鈥攅xplica Marine鈥. Vine porque cuando supe que iban a derrumbar este pueblo me pareci贸 una incoherencia muy grave y he venido a echar una mano en la medida de mis posibilidades.

La historia de Fraguas se remonta al siglo XII, seg煤n explica el historiador manchego Enrique Herchhoren, quien ha recogido en un amplio informe la historia del pueblo a partir de los testimonios de los vecinos de la zona. Siempre fue un pueblo peque帽o: poco m谩s de 20 casas, el edificio del ayuntamiento, una iglesia y un cementerio. Todo construido con el estilo de arquitectura negra, t铆pica de la zona por la abundancia de pizarra. La mayor铆a de los poco m谩s de 80 habitantes que hab铆a en Fraguas en los a帽os 60 se dedicaban a la ganader铆a. En 1968, el Ministerio de Agricultura del r茅gimen franquista orden贸 su expropiaci贸n y eliminaci贸n como pueblo para dedicar la zona a la reforestaci贸n de pinos y su inclusi贸n en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. M谩s tarde, en los 90, ya en democracia, lo que antes era un pueblo se convirti贸 en una zona de entrenamiento militar durante varios a帽os.

Cuando Lalo y sus compa帽eros llegaron en 2012, se encontraron a煤n en pie algunas partes de los muros de piedra y pizarra que antes eran viviendas. Tambi茅n decenas de balas que atestiguan el paso por la zona de los militares. Lo vieron claro: all铆 quer铆an crear su comunidad. Lo primero que hicieron fue pedir autorizaci贸n al Gobierno de Castilla-La Mancha para poner en funcionamiento su proyecto de reconstrucci贸n del pueblo, pero la respuesta fue no. No desistieron. Un a帽o despu茅s, en 2013, decidieron trasladarse a Fraguas y comenzar su reconstrucci贸n. Comenzaron por el edificio que se convertir铆a en la casa comunal de Fraguas, Casa C谩ndida. Ten铆a apenas un metro de muro a煤n en pie, construido con piedras de pizarra, como marca la arquitectura tradicional de la zona. Por el suelo se encontraban esparcidas otras decenas de grandes piedras que antes eran parte del muro. Se dedicaron a reconstruir esas ruinas, manteniendo su estilo original, recogiendo y reutilizando esas mismas piedras con las que se hab铆a construido inicialmente. Tardaron seis meses en convertirla en la casa en la que hoy est谩 la cocina y la sala de estar de la comunidad. En los siguientes a帽os levantaron tres casas m谩s desde los cimientos que a煤n quedaban.

Al poco tiempo de llegar a Fraguas, recibieron la visita de algunos de los antiguos vecinos del pueblo, que les animaron a continuar con el proyecto y les descubrieron que, bajo la tierra, a煤n segu铆a viva la antigua calzada de Fraguas, tambi茅n a base de pizarra. 鈥淐uando nos dijeron que en todo el pueblo hab铆a una calzada de empedrado, comenzamos a picar y a echar cubos de agua. Lo hemos podido recuperar en algunas partes del pueblo ya, pero en la mayor parte del pueblo la calzada sigue enterrada por la tierra. Esto de recuperar la calzada de las calles es una actividad muy bonita, pero muy dura, la vamos haciendo poco a poco鈥, dice C茅sar.

Mientras trabajaban en construir un techo que les protegiera del fr铆o en el siguiente invierno, tambi茅n se pusieron manos a la obra con otra de sus necesidades b谩sicas: la alimentaci贸n. 鈥淪eg煤n llegamos hicimos un peque帽o huerto de subsistencia, con veinte tomates, unos pimientos, calabazas鈥 Era m谩s que nada testimonial, para sentir que empez谩bamos a autogestionarnos, a sostener nuestra alimentaci贸n, porque la soberan铆a alimentaria es uno de los pilares de nuestro proyecto鈥, explica Lalo.

En la cocina de Casa C谩ndida, Marine y Carlos cortan patatas para cocinarlas con ajetes y perejil. La cocina sobre la que trabaja est谩 conectada a un circuito que aprovecha el calor generado para llevar calefacci贸n al resto del edificio, un mecanismo que en el resto de casas han aplicado a la chimenea. Los ingredientes que usan para su receta han crecido en Fraguas.

Ahora la extensi贸n del huerto de Fraguas ocupa casi media hect谩rea. A las hileras de coles lombardas las suceden las de coles de bruselas, repollo, br贸coli, ajos, cebollas y habas. 鈥淓stamos preparando la tierra para volver a plantar patatas, y ese trozo lo tenemos que desbrozar para los tomates, pimientos, calabacines y todo las verduras de verano鈥, explica C茅sar se帽alando un pedazo de tierra en cuyo centro se ve una vieja m谩quina de arar. 鈥淓l mec谩nico de la sierra, que es de confianza, le ha dado un repaso, aunque ahora justo no arranca, parece que solo funciona cuando est谩 aqu铆 el mec谩nico鈥, explica ri茅ndose C茅sar cuando nos ve mirar la m谩quina, que tambi茅n tiene su propia historia. Seg煤n explican, la m谩quina fue comprada por los habitantes de Rala, un pueblo navarro abandonado que en el a帽o 2000 fue ocupado tambi茅n por unos j贸venes para convertirlo en una comunidad neorrural. De all铆 pas贸 a Perales de Taju帽a, municipio madrile帽o donde en el 2000 el colectivo Bajo el Asfalto Est谩 la Huerta (BAH) comenz贸 a cultivar para producir verduras bajo el modelo de grupo de consumo. 鈥淓n Perales de Taju帽a estuvo diez a帽os, y despu茅s lleg贸 a Fraguas鈥, recuerda C茅sar.



Todas las verduras que cultivan son para su consumo y el de las decenas de personas vinculadas al proyecto que, aunque no viven all铆, cada semana aparecen por Fraguas. Tambi茅n tienen colmenas y un gallinero con 15 gallinas. 鈥淎qu铆 hay gente vegana, vegetariana y que tambi茅n consume carne. Desde el bote no compramos productos de origen animal, pero el colectivo s铆 que sostiene el ma铆z de las gallinas鈥, explica Lalo.

Todos trabajan en la huerta, y tambi茅n todos trabajan en la elaboraci贸n de productos que venden para financiar su proyecto de vida. 鈥淗acemos lo que nos brindan las temporadas. En verano, que hay mucha producci贸n de frutas, hacemos mermeladas de ciruelas, higo, tomate鈥, explica Lalo, que ense帽a orgulloso los 谩rboles frutales que se levantan entre las viviendas. Justo en el centro, frente a la entrada de Casa C谩ndida, C茅sar se帽ala una enorme morera. 鈥淓s centenaria y da moras todo el verano, las mejores de todo el planeta鈥, afirma.

Justo al otro lado de esa morera se levanta la segunda edificaci贸n que reconstruyeron los repobladores de Fraguas: el taller. Era de los edificios que en peor situaci贸n estaban, con tal solo una parte de muro levantada que no llegaba a un metro, pero era la que estaba m谩s cerca de la casa comunal. 鈥淧ensamos que era mejor si concentr谩bamos los espacios comunes鈥, afirma Lalo.

El taller es el centro de la vida econ贸mica de Fraguas. All铆 elaboran, aprovechando las plantas que nacen libremente en la sierra, productos medicinales como tinturas de or茅gano 鈥攁ntiinflamatorio, analg茅sico y antis茅ptico natural鈥 y equin谩cea 鈥攓ue refuerza el sistema inmune鈥, prop贸leo, ung眉entos de hip茅rico y rosa de mosqueta, aceites de lavanda y rosa para masajes. Tambi茅n producen cerveza artesanal en unas enormes barricas que ocupan la mitad del edificio del taller.



鈥擳odos participamos en la producci贸n, en general el trabajo es colectivo 鈥攁firma Lalo.

鈥斅緾贸mo hab茅is aprendido?

鈥擜 base de ensayo y error, con voluntad y ganas. Cuando llegamos hab铆a gente que sab铆a un poco de cada cosa y nos hemos ido nutriendo de todo. Ahora vendemos a trav茅s de grupos de consumo, en centros sociales, venta directa a conocidos, por cadenas de WhatsApp. Va funcionando. Toda la econom铆a de Fraguas depende de eso.

Adem谩s de la venta de los productos que elaboran, fundamentalmente a colectivos sociales en Madrid, C茅sar y Lalo detallan que tambi茅n realizan intercambios de productos con otros pueblos de la zona como Santamera 鈥攑oblaci贸n ubicada a 65 kil贸metros en la que actualmente hay censados 13 habitantes鈥, Ca帽amares 鈥攁 160 kil贸metros, con 467 personas censadas鈥 o Albendiego 鈥攁 67 kil贸metros, con 46 personas censadas鈥. Son pueblos con los que han establecido una red de apoyo mutuo y con cuya poblaci贸n se re煤nen cada mes, cada vez en uno de los pueblos, para hacer las hacenderas, trabajos comunitarios a煤n habituales en regiones como Asturias, Castilla y Le贸n o Pa铆s Vasco con el nombre de auzolan. 鈥淰amos a un pueblo y ese pueblo decide qu茅 trabajos hay que hacer, si hay que limpiar una acequia, construir un gallinero o lo que toque鈥, explica Lalo.

A los trabajos en la huerta, de elaboraci贸n de productos para su venta y trabajos comunales junto a otros pueblos de la zona, en Fraguas se suman otra serie de labores cuyo objetivo es recuperar la vegetaci贸n aut贸ctona de la zona. Porque, aunque en los a帽os 60 el r茅gimen de Franco elimin贸 el pueblo para su reforestaci贸n, no lo hizo bien. En vez de replantar vegetaci贸n aut贸ctona, decidi贸 llenar la zona con un tipo de 谩rbol de r谩pido crecimiento para la explotaci贸n maderera.

鈥淟a reforestaci贸n que hizo Franco fue con pino resinero, que no es aut贸ctono. El 煤nico pino que s铆 es aut贸ctono de la zona es el pino silvestris, que sigue existiendo en las zonas m谩s altas de la sierra鈥, explica C茅sar. Antes de llegar a Fraguas, C茅sar aprendi贸 sobre reforestaci贸n en la Sierra de Gata (Extremadura), donde trabaj贸 junto a la asociaci贸n Reforest Acci贸n en plantaciones de vegetaci贸n aut贸ctona. Cuando lleg贸 a Fraguas, tambi茅n se estaban haciendo ya reforestaciones, y se uni贸 al trabajo.



鈥淓stamos haciendo reforestaciones todos los a帽os, sobre todo de quejigos, encinas, robles, sabinas y enebros鈥, explica. Son reforestaciones que se realizan, sobre todo, en una zona de la sierra que sufri贸 un incendio en 2014. 鈥淭oda la zona que se incendi贸 era de pinos resineros y la estamos reforestando poco a poco con 谩rboles aut贸ctonos con organizaciones como Arba y Arriba las Ramas. Nos juntamos unas cien personas, nos pasamos todo el d铆a reforestando y luego comemos n铆scalos con patatas鈥, explica C茅sar.

El sol comienza a quemar. Recorrer los cinco edificios que conforman Fraguas no lleva mucho tiempo. Entre ellos se ven a煤n los cimientos de otras antiguas viviendas que podr铆an haber vuelto a la vida si la justicia y la administraci贸n hubieran permitido a los repobladores de Fraguas continuar con su proyecto de vida.

Nos sentamos a la sombra a comer las patatas con ajetes que han cocinado y nos dan a probar un par de sus cervezas artesanales.

鈥擯ues esta cerveza s铆 que tiene gas, y adem谩s est谩 bien buena 鈥攍e decimos a C茅sar.

