–

De parte de Todo Por Hacer April 29, 2021 6 puntos de vista

La publicaci贸n de unas im谩genes del interior del laboratorio Vivotecnia en Madrid han dado la vuelta al mundo. La crueldad, dureza y la mala praxis con la que los empleados tratan a los animales en los v铆deos, han hecho saltar las alarmas y poner sobre la mesa el debate sobre la experimentaci贸n animal, un tema que parec铆a dormido a pesar de la situaci贸n extraordinaria en la que vivimos donde los experimentos con animales est谩n a la orden del d铆a en este escenario pand茅mico, con la comunidad cient铆fica inmersa en dar con la vacuna contra la covid-19.

Desde el pasado 8 de abril, d铆a en que la organizaci贸n Cruelty Free International (CFI) destapaba los horrores a los que el laboratorio somet铆a a los animales con los que se realizaban pruebas de toxicidad para la industria cosm茅tica, qu铆mica, agroqu铆mica, de biocidas y productos sanitarios, las protestas, acciones de repulsa, declaraciones y dem谩s noticias relacionadas con el tema se han ido sucediendo sin dar tregua ni dejar que el asunto caiga en el olvido. Una avalancha de informaciones que han incendiado las redes y han agitado a la sociedad, de la que esperamos haya un cambio importante en la forma de relacionarse con los dem谩s animales.

En todo este escenario encontramos, por un lado, la firme y decidida respuesta por parte de activistas y dem谩s agentes que conforman el movimiento por la liberaci贸n animal como son asociaciones, protectoras y santuarios, que desde el primer momento han estado ah铆, acudiendo a las mismas puertas del laboratorio a reclamar la inmediata puesta en libertad de los animales que estaban all铆 encerrados y exigiendo la abolici贸n de la vivisecci贸n. Una respuesta contundente que va m谩s all谩 de cerrar un laboratorio, planteando el uso de alternativas a la comunidad cient铆fica que en los 煤ltimos d铆as denunciaba la nula inversi贸n por parte del Estado espa帽ol en estas v铆as frente a otros pa铆ses de la Uni贸n Europea, como son los 1,4 millones de Suecia o los 2,5 millones de Reino Unido, entre otros.

Por otro lado, el silencio de Vivotecnia, la opacidad de las administraciones, la falta de informaci贸n y un informe por parte del Seprona que nunca llega, querellas y denuncias por parte de los organismos en defensa de los derechos de los animales y las palabras y promesas de pol铆ticos en plena campa帽a electoral. En medio, los animales que siguen en Vivotecnia mientras este art铆culo es redactado, sin datos concretos de cu谩ntos hay todav铆a all铆, qu茅 especies ser铆an, y en qu茅 estado se encuentran. Durante los primeros d铆as corr铆a el rumor que cifraba en 2.000 a los animales que esperaban dentro del laboratorio, de los cuales 1.000 ser铆an ratas y ratones. Pero el transcurrir de los d铆as no sirven para esclarecer las dudas, si no que impulsan iniciativas como las reclamaciones a la Comunidad Auton贸ma de Madrid (CAM) donde la ciudadan铆a amparada en la Ley 19/2013 del 9 de diciembre de transparencia, ped铆a que se hiciera p煤blico el informe veterinario. Sin embargo, en medio de todo este silencio y ausencia de informaci贸n, una semana despu茅s de que se publicaran las im谩genes del laboratorio, el peri贸dico El Pa铆s revela los datos nombrando al gobierno madrile帽o como fuente y desgranando la cifra de 880 animales, de los cuales habr铆a 130 perros de raza beagle, 700 ratas y ratones y 54 conejos. La desconfianza hacia la CAM y las distancias entre las primeras cifras respecto a las segundas publicadas, incrementan el desconcierto entre activistas y dem谩s agentes que siguen el caso.

Ante este escenario de incertidumbre, lo 煤nico que est谩 claro y se sabe sobre los animales en Vivotecnia es gracias a las im谩genes de la investigaci贸n llevada a cabo entre 2018 y 2020 por parte de una persona an贸nima que trabaj贸 en el laboratorio durante ese periodo de tiempo. En ellas vemos c贸mo cerdos, monos, perros, ratones, ratas y conejos son humillados, torturados o insultados por parte de los trabajadores del laboratorio, que someten a los animales a situaciones de estr茅s y sufrimiento ocasion谩ndoles lesiones que infringen el c贸digo 茅tico adem谩s de estar violando tanto las leyes espa帽olas (Real Decreto 53/2013 y Ley 32/2007) como las leyes europeas de protecci贸n de animales para fines cient铆ficos (Directiva 2010/63/EU). La valent铆a de esta persona que ha trabajado de forma encubierta para llevar a cabo esta investigaci贸n y a pesar de la falta de protecci贸n hacia empleados que revela las malas pr谩cticas de sus empresas, la deja en una situaci贸n delicada, por eso su trabajo tiene que servir para algo m谩s que un simple revuelo medi谩tico. El apoyo de CFI para sacar a la luz lo que ocurr铆a en Vivotecnia ha sido fundamental y su largo recorrido en la realizaci贸n de campa帽as centradas en la abolici贸n de todos los experimentos con animales, ayud贸 a interponer la denuncia ante la Fiscal铆a de Medio Ambiente de Madrid, mientras otras entidades como AnimaNaturalis, FAADA o PACMA tambi茅n se han sumado a estos procesos judiciales en paralelo.

En cascada llegaron las primeras reacciones institucionales, con el comunicado de la Comunidad de Madrid que suspend铆a temporalmente la actividad del laboratorio y condenaba falazmente lo ocurrido en Vivotecnia, declarando su repulsa hacia todo maltrato animal, mientras horas despu茅s anunciaba una pol茅mica corrida de toros para San Isidro. Adem谩s de las declaraciones de Sergio G. Torres, director general de derechos animales del gobierno de coalici贸n, quien se felicitaba por la r谩pida resoluci贸n del caso de Vivotecnia, asegurando que en los pr贸ximos d铆as los animales ser铆an trasladados a centros de protecci贸n.

Con las v铆as administrativas y legales puestas en marcha y las oportunas declaraciones de las autoridades competentes en un claro ejercicio de campa帽a electoral, parec铆a que estaba todo conseguido y encaminado. Aplausos, alegr铆a y felicitaciones llegaron el pasado domingo 11 de abril, apenas 72 horas tras el destape de los horrores del laboratorio. Pero el paso de los d铆as solo ha demostrado que de nada sirven las palabras si no se sustentan con hechos, y que lo verdaderamente importante es construir un movimiento de lucha fuerte que sea capaz de presionar por los intereses que busca. Quiz谩 el movimiento por los derechos de los animales en el Estado espa帽ol est茅 todav铆a en pa帽ales y, comparado a otros lugares como Reino Unido, tenga todav铆a un largo camino por el que continuar dando pasos hacia delante. Pero lo que s铆 ha demostrado en este caso, desde las primeras horas de concentraci贸n en las puertas del laboratorio en Madrid, es que est谩 construido por activistas de base con herramientas como las asambleas como forma organizativa para tomar decisiones sobre esta campa帽a que demanda el cierre inmediato de Vivotecnia. Sin embargo, las estrategias para conseguirlo todav铆a se est谩n desarrollando y mientras, la calle sigue siendo el lugar de concienciaci贸n, de reuni贸n, encuentro y lucha. En ella se han repartido panfletos explicando lo que pasa en Vivotecnia, y lo que sigue pasando en otros laboratorios. En la calle se ha gritado aquello que en los medios no se dice, como 鈥淰ivotecnia tortura y asesina鈥, ya que mientras la investigaci贸n siga en marcha de momento los medios se parapetan en el 鈥減resuntamente鈥 a pesar de ser testigos de esas espantosas im谩genes. La calle es la voz que clama por los animales que otros no escuchan mientras que estos mismos medios prefieren amplificar declaraciones como las de Lluis Montoliu, miembro del grupo de trabajo sobre la experimentaci贸n animal de la Confederaci贸n de Sociedades Cient铆ficas de Espa帽a (COSCE) -grupo al que pertenec铆a Vivotecnia-, m谩s preocupado por criminalizar y acusar a la extrabajadora que ha desvelado todo este caso como c贸mplice, que de cambiar el estado de las cosas.





En la calle nos encontramos para seguir haciendo un movimiento por la liberaci贸n animal capaz de construir un mundo cada vez m谩s justo y antiespecista. Ahora que el debate est谩 sobre la mesa, es importante ampliar el foco. Vivotecnia es un laboratorio, pero hay muchos m谩s centros de experimentaci贸n animal y ante la soluci贸n bienestarista propuesta por los agentes pol铆ticos de poner c谩maras en cada uno de esos centros de experimentaci贸n, debemos luchar hasta el final, exigiendo el respeto hacia los dem谩s animales, demandando a la comunidad cient铆fica y los que la financian alternativas reales al uso de animales y no conformarnos con cerrar Vivotecnia, sino llegar a entender que los animales no nos pertenecen y que la experimentaci贸n animal debe acabar ya. No nos sirven los casos aislados, ni las sorpresas de vivisectores que miran a Vivotecnia escandalizados mientras ellos hacen lo mismo, pero con leyes que les respaldan. Al igual que en los mataderos, los laboratorios son lugares de crueldad y sufrimiento. De nada sirve un c贸digo de bienestar mientras el fin sea explotar y torturar animales en beneficio del ser humano, de nada sirven c谩maras que graban c贸mo se tortura y mata mejor o de forma m谩s 茅tica. Que Vivotecnia sirva para mirar de frente a la realidad y ayude a acabar con todo este sufrimiento sin anestesias y sin tiritas bienestaristas que ya vemos que no curan y solo sirven para alargar el dolor.