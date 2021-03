–

De parte de ANRed March 29, 2021 22 puntos de vista

Entrevistamos a Emanuel, repartidor de la APP Pedidos Ya, quien comenta que desde hace aproximadamente dos años no hay actualización del cuadro tarifario. Además dialogamos con César Latorre, delegado general del Hospital Italiano que explica que «ser esenciales finalmente hace que nos quiten derechos». Por Mario Hernandez



M.H.: El mes pasado se realiz贸 un paro nacional y movilizaci贸n de trabajadores y trabajadoras repartidores de Apps en distintos puntos del pa铆s. Para hablar sobre el tema estamos en contacto con Emanuel.

Me gustar铆a que compartieras los motivos de este paro y movilizaci贸n a nivel nacional y cu谩l fue su alcance.

E.: Lo que sucedi贸 el jueves 25 de febrero fue una autoconvocatoria que hicimos trabajadores de Pedidos Ya y Rappi de varias ciudades y provincias del pa铆s. Nuestro reclamo es la tarifa. Hace aproximadamente dos a帽os que no hay actualizaci贸n del cuadro tarifario, por lo cual la gran mayor铆a de nosotros, con la gran escalada inflacionaria del pa铆s, estamos por debajo y muchos compa帽eros no llegan a fin de mes. Por esa raz贸n nos fuimos organizando de manera autoconvocada, en diferentes ciudades y provincias y el jueves 25 protagonizamos lo que comentabas, a nivel nacional, con caravanas en distintos puntos del pa铆s, Mendoza, Rosario, hubo concentraciones en C贸rdoba, Entre R铆os, Mar del Plata, Bah铆a Blanca y en el Gran Buenos Aires hicimos una protesta desde el Puente Pueyrred贸n hasta el Obelisco.

El reclamo es ese, tambi茅n por el sistema de trabajo, porque la empresa actualiz贸 las aplicaciones con las que nosotros trabajamos pero esas actualizaciones han significado un perjuicio para los trabajadores por c贸mo funcionan, nos perjudican. Nosotros tenemos r谩nkings por determinados par谩metros: aceptaci贸n, horas trabajadas; a partir de eso nos van ordenando en diferentes r谩nkings y eso hace a tu sueldo. Muchas veces la aplicaci贸n falla, nosotros sospechamos si realmente es una falla o una manipulaci贸n de la aplicaci贸n para bajarnos el sueldo, porque nos pasa a much铆simos repartidores.

Parte del reclamo era ese y tambi茅n las cesant铆as, hay despidos desde el a帽o pasado, en plena pandemia, cierres de cuentas arbitrarios, injustos y, 煤ltimamente, cuando empezamos a organizarnos, empezaron a haber amenazas de la empresa y algunos despidos persecutorios de compa帽eros que son referentes de este movimiento.

M.H.: Se ha extendido mucho este movimiento porque hab铆a habido varias expresiones locales de lucha anteriores en Rosario, C贸rdoba, Mar del Plata, Neuqu茅n y ahora nos encontramos con este paro nacional, que creo que de alguna manera expresa el avance en la organizaci贸n de los y las trabajadoras de las apps.

E.: Adem谩s creci贸 mucho la bronca, porque la mayor铆a de los trabajadores de nuestro sector estamos siendo perjudicados por la inflaci贸n, sobre todo los que trabajamos en moto, el aumento de los combustibles es terrible, los repuestos para nuestras herramientas de trabajo y la empresa no se hace cargo de nada, s贸lo factura, no nos cubre nada, no nos escucha, es todo unilateral, las tarifas las marca de forma unilateral. No hay ning煤n tipo de di谩logo. La empresa reconoce a 20.000 trabajadores en todo el pa铆s, muchos de los cuales nos incorporamos despu茅s de perder nuestro trabajo en la pandemia.

M.H.: Aunque ellos los llaman 鈥渃olaboradores鈥.

E.: Claro, porque somos monotributistas, nos llaman de esa manera pero nos tratan como trabajadores en relaci贸n de dependencia. No es que respetan nuestra autonom铆a como trabajadores aut贸nomos. A ellos les sirve nuestro dinero pero despu茅s nos tratan como trabajadores en relaci贸n de dependencia.

M.H.: S煤per precarizados por otro lado.

E.: Totalmente. Y tambi茅n queremos reclamarle al Estado, al Gobierno nacional porque no puede haber una empresa como Pedidos Ya, que ha monopolizado el servicio de delivery. El a帽o pasado absorbi贸 las operaciones de Glovo, tiene operaciones en 14 pa铆ses, facturan miles de millones de d贸lares.

M.H.: Se han presentado una serie de proyectos legislativos al respecto.

E.: He le铆do algo en la prensa, pero a los trabajadores no nos han consultado nada. Nosotros necesitamos que se abra alg煤n tipo de di谩logo con la empresa, inclusive con el gobierno, para poder hacer escuchar nuestras necesidades. Somos trabajadores que durante toda la pandemia y cuarentena trabajamos sin parar porque fuimos considerados esenciales, exponi茅ndonos a todo, incluyendo al virus, muchos compa帽eros se contagiaron y ni de parte de la empresa ni del Estado hubo un acercamiento para ver qu茅 necesit谩bamos, nada. Ni hablar de la vacuna. Por ese motivo nos empezamos a organizar, hoy centrados m谩s que nada en el problema de lo que cobramos, porque no alcanza, hay compa帽eros con familias que pagan alquileres, que tienen hijos chiquitos y que no llegan a fin de mes, trabajando decenas de horas por d铆a y ni as铆 logramos ara帽ar un ingreso que nos permita vivir. No va m谩s esto. Y la bronca se extendi贸 a todo el pa铆s.

El viernes 26, la principal empresa de delivery del pa铆s decidi贸, despu茅s de 2 a帽os, aumentar el pago a sus trabajadores. Este cambio de actitud se da unas semanas despu茅s del masivo paro nacional de repartidores del 4 de marzo.

El aumento no compensa la inflaci贸n de los dos a帽os pasados y var铆a mucho seg煤n la zona y el ranking de cada repartidor, y en ning煤n caso supera un 13%. Adem谩s, una parte del aumento es sobre un 铆tem que se cobra solo en el trabajo nocturno, de esta manera obligan a muchos repartidores a trabajar de noche. La diferencia entre los porcentajes de aumento, se da porque es distinta la tarifa seg煤n el ranking que ocupe cada repartidor y la zona donde trabaje. Pedidos Ya asigna un ranking a cada repartidor seg煤n los pedidos que haga y que rechace durante el fin de semana. Con esto buscan generar una divisi贸n y competencia entre los repartidores. El pedido m铆nimo del nivel m谩s bajo pas贸 de $65 a $75. Estos $10 de aumento mantienen a muchos repartidores por debajo de la l铆nea de pobreza.

Este aumento es insuficiente para que los trabajadores puedan vivir dignamente. Adem谩s del constante aumento de la nafta y de los precios en general, los repartidores se tienen que hacer cargo del monotributo y, quienes trabajan en CABA, de pagar el RUTRAMUR, un registro que implement贸 el gobierno de Larreta. Las y los trabajadores de las apps tampoco tienen vacaciones, aguinaldo, licencia por enfermedad, por maternidad, ni ART y cada vez m谩s sufren los bloqueos arbitrarios de cuentas.

Al respecto, Emanuel, trabajador de Pedidos Ya y parte de La Red de trabajadorxs precarizados declar贸: 芦Si bien vemos el aumento como una primera conquista de los trabajadores, somos conscientes de que es totalmente insuficiente. Con el aumento de la nafta, los servicios y todos los precios, esto no llega a cubrir la p茅rdida de poder adquisitivo que tuvimos todos estos 煤ltimos a帽os. El gobierno ya dijo que no quiere aumentos superiores al 29% y todas las empresas tomaron esta pauta y si aumentan lo hacen muy por debajo de ese 29%. Hasta ahora el gobierno nacional viene permitiendo que estas empresas hagan lo que quieran con nosotros, trabajamos sin ning煤n derecho, nos tratan como descartables鈥.

Y agreg贸: 鈥淒esde la Red consideramos que tenemos que seguir organizados, hay que hacer asambleas para que no haya ning煤n repartidor por debajo de la l铆nea de la pobreza, para que conquistemos m谩s derechos y tambi茅n por la reincorporaci贸n de todos los compa帽eros bloqueados, que cada vez son m谩s, y necesitan trabajar para comer y mantener a sus familias. No puede ser que de un d铆a para el otro, sin raz贸n alguna, te dejen sin trabajo禄.

Carlos Paz, Sec. Adj. De la Asoc. Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano

Es importante que lleguen las vacunas al Hospital Moyano

M.H.: Solo se hab铆a vacunado a un 20% del personal de salud en el hospital. Mientras que se vacuna al sector privado o particular en River. Estamos hablando del Hospital Moyano, con Carlos Paz de la Asociaci贸n Gremial Interdisciplinaria, que realizaron en la primera semana de marzo una protesta en el estacionamiento del nosocomio ubicado en Brandsen 2570 de CABA. 驴Qu茅 motiv贸 esta protesta?

C.P.: En realidad nos vimos obligados a la protesta, porque ya estamos a varios d铆as de marzo, se empez贸 a vacunar el 28 de diciembre y solamente del personal de salud del hospital se vacun贸 al 20%. Y es as铆 a cuentagotas. Esto no puede ser, por un lado, por la escasa cantidad de gente, cuando en otros lugares se est谩 vacunando a distintas personas que no tienen que ver con salud, pero adem谩s hay que pensar que en el caso particular del Moyano, hay m谩s de 600 pacientes internadas que son pacientes vulnerables. Con lo cual nosotros, tendr铆amos que estar vacunados, todos los que tenemos contacto diario con las pacientes. Se ha vacunado primordialmente y no a todos, a determinados sectores de agudos, guardia, emergencias y personal que est谩 encargado en la UFU pero no personal de planta, hablo de enfermeros, kinesi贸logos, laboratorio, m茅dicos, psic贸logos que est谩n en constante contacto con nuestras pacientes.

Desde esa perspectiva nos vimos obligados, ya se hab铆an hecho comunicados e informes a la direcci贸n del hospital pero el gobierno de la Ciudad evidentemente tiene otros intereses y no se da cuenta de que en realidad nuestro hospital hoy tendr铆a que tener al menos un 80% del personal vacunado.

M.H.: 驴Quer茅s agregar algo?

C.P.: Te agradezco que esto tenga conocimiento p煤blico, porque como este es un hospital del que 鈥渆s mejor no hablar鈥 solamente aparecen los hospitales generales, que tambi茅n son importantes pero, sin dudas, es importante que lleguen las vacunas al Hospital Moyano.

C茅sar Latorre, delegado general del Hospital Italiano

El ser esenciales finalmente hace que nos quiten derechos

M.H.: Han hecho una denuncia grave respecto del Hospital Italiano, que le descuenta a las madres por llevar a los hijos a la escuela, no les contemplan las horas ausentes por las jornadas escolares especiales que se est谩n implementando a causa de la pandemia, obligando a que tengan que ser devueltas en forma arbitraria. 驴Qu茅 nos pod茅s comentar al respecto?

C.: Es un hecho aberrante que adem谩s se contradice con la propia resoluci贸n ministerial al no tener contemplaciones de las circunstancias en las que estamos viviendo todos, pareciera que el ser esenciales finalmente hace que nos quiten derechos. Es el argumento que utiliza la patronal para no dar a las madres la licencia para el cuidado de sus hijos por la reducci贸n de la jornada escolar, que tiene una contradicci贸n con la jornada laboral y que implicar铆a que varios d铆as salgan m谩s temprano o entren m谩s tarde, o haya d铆as que no puedan asistir por tener que cuidar a sus hijos. Esa es la situaci贸n.

Ven铆amos hablando con la patronal antes de que se diera a conocer la resoluci贸n ministerial, porque estos temas ya se ven铆an sabiendo. La patronal dijo que iba a contemplar los casos, pero al final fueron llamando una a una y con la excusa de ver cada caso particular les hac铆an un apriete y les hac铆an recuperar las horas de alguna manera o en caso de que no las devuelvan, pod铆an darles la licencia pero con descuento.

Esa es la situaci贸n que est谩 d谩ndose, desde la Comisi贸n de g茅nero del Hospital y Cuerpo de delegados hicimos una acci贸n en la puerta para visibilizar y agradecemos al periodismo en general y a las mujeres en particular que est谩n dando a conocer esta situaci贸n.

Adem谩s, estamos hablando de una instituci贸n que ha recibido subsidios estatales que son de fondos jubilatorios de todos nosotros con los ATP del a帽o pasado por un monto de 3.000 millones de pesos. Tiene una prepaga propia muy grande que es el Plan m茅dico del Hospital Italiano, que lo sigui贸 cobrando todo el tiempo, no es que esa contraprestaci贸n que dan disminuye la entrada de dinero. Con lo cual, no es que sus finanzas han sido menguadas de manera tal que no permitan absorber la situaci贸n de madres puntuales, que tampoco son tantas, porque en varios sectores se pudo ir resolviendo, pero globalmente no.

M.H.: Un hospital que no solo se ha beneficiado con 3.000 millones de pesos con los subsidios de fondos jubilatorios de trabajadores, sino tambi茅n con el privilegio de recibir vacunas.

C.: Tambi茅n, es otra discusi贸n que estamos teniendo porque vacunan a un 50% de la gente del Hospital que se quiere vacunar nada m谩s, tomando los que dependen directamente del hospital. Pero para mandar ciertas estad铆sticas cuentan a todos los tercerizados y todos los que dependen del hospital, y para esto cuentan solamente a los que quieren vacunarse. Los que quieren vacunarse son 6.000 de todo el plantel, que somos 14.000. Al momento actual han vacunado al 50% y al resto no, sin embargo, las cifras que dieron del gobierno con vacunas para los socios de la prepaga, que no nos parece mal, para nada, lo que nos parece mal es que hay que inmunizar primero a quienes estamos actuando en la pandemia y necesitamos inmunizarnos para correr menos riesgos.

M.H.: 驴C贸mo contin煤a esto?

C.: Tenemos planteada una nueva reuni贸n con la Comisi贸n de g茅nero y las trabajadoras madres. De cara al 8, el D铆a internacional de la mujer trabajadora, vamos a tener una acci贸n en el hospital reclamando que tengan un cambio en relaci贸n a las licencias. Estamos en ese camino. Veremos qu茅 pasa en estos d铆as, a ver si respetan la resoluci贸n.