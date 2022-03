El pasado 30 y 31 de julio tuvo lugar el Encuentro de Poetas en Moguer, Voces del Extremo, este año bajo el subtítulo Poesía y Economía y, además, dedicado a Antonio Mirabent. Desde que se celebrara su primera edición, allá por 1999, han sido más de veinte ediciones en las que se han juntado un nutrido número de poetas —de muy diversos territorios del estado español e iberoamericano—, que indagan, a través de lo poético y la conciencia social, sobre lo que nos rodea: utopía, conflicto, capitalismo, vida, control, empatía, resistencia…

Escribe Antonio Orihuela —organizador del encuentro— en el prólogo a la antología recopilada este año:

Es la poesía la herramienta que nos permite diseccionar la realidad por medio del lenguaje. Nos permite hurgar y manosear las palabras, construirlas, descomponerlas; nos da la posibilidad de experimentar, preguntar o simplemente mirar con el verbo. También nos interpela.

En los días que transcurre el Encuentro nos topamos con un lenguaje que nos señala. Nos señala para mirar el mundo y sus dolencias y nos da palabras que nos cambian la mirada, que nos atraviesan, y de golpe… ¡PUM! Te topas con un poema que te ensarta por completo, que te rompe:

«El capital asfixia con ganancias,/ crecimiento sostenido e insostenible,/ No puedo respirar/ y 2014 es 2020./ Todo está en tu interior,/ me dices,/ mientras la bota me oprime/ la cara contra el suelo, contra el sueño,/ No puedo respirar/ once veces antes de morir».