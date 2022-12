–

December 20, 2022

Presentaci贸n del libro Voces transgresoras (Bohod贸n, 2022). Con Juan Argelina, autor, Gloria Fort煤n y Gracia Trujillo.

Voces transgresoras es un recorrido cr铆tico por la historia reciente de la creaci贸n literaria y cinematogr谩fica que ha supuesto una reacci贸n contra las normas heteropatriarcales y excluyentes en lo sexual, racial y sociopol铆tico, presentes en nuestras relaciones sociales desde las revoluciones burguesas del siglo XIX. El g茅nero, la clase, la sexualidad, la edad, la capacidad, la etnia o la condici贸n demigrante, han sido factores de marginaci贸n y segregaci贸n en un contexto de supremac铆a occidental del mundo. Este libro se acerca a la creatividad de todos esos colectivos mayormente ignorados por su condici贸n 芦subversiva禄, en diversos lugares y momentos hist贸ricos, desde una perspectiva 芦queer禄 y feminista, a fin de comprender su forma de cuestionar un orden que les ha despojado de su identidad y su memoria.

Juan Angel Argelina D铆az (Madrid, 1960), estudi贸 Geograf铆a e Historia en la Universidad Complutense, doctor谩ndose en Historia Antigua y Arqueolog铆a. Ha sido profesor de Historia y participado en m煤ltiples proyectos pedag贸gicos hasta su jubilaci贸n en 2020. Como activista por los derechos del colectivo LGTBI, form贸 parte, junto a Eduardo Nabal en los 90, del grupo Radical Gai, que aport贸 el primer acercamiento a la teor铆a queer en Espa帽a, y cuya creatividad forma parte del Archivo Queer del MNACRS. Entre 1998 y 2008 colabor贸 en proyectos para la mejora educativa y profesional en Burkina Fasso a trav茅s de la compa帽铆a Ner茅. Actualmente publica art铆culos peri贸dicamente en el medio digital Izquierda Diario y mantiene desde 2004 un blog personal, 芦Howl禄 (jackerouack.blogspot.com), con informaci贸n sobre cr铆tica literaria, cinematogr谩fica y sociopol铆tica.

Eduardo Nabal Arag贸n (Burgos, 1970), estudi贸 Biblioteconom铆a y Documentaci贸n en la Universidad de Salamanca, e Historia y Est茅tica de la Cinematograf铆a en la Universidad de Valladolid. Cin茅filo y escritor freelance, ha colaborado en publicaciones como Zero, Versi贸n Original, Monogr谩fico, Infogai, etc. Form贸 parte del Aula de Cine y Audiovisuales de la UBU en labores de coordinador y programador a la vez que imparti贸 el curso de Introducci贸n a la historia del arte cinematogr谩fico. Es autor de El marica, la bruja y el armario (Editorial Egales, 2007) y de un cap铆tulo sobre el new queer cinema incluido en la recopilaci贸n de ensayos Teor铆a queer (Editorial Egales, 2005). Ha dado diferentes conferencias sobre cine, homosexualidad, teor铆a queer y cr铆tica cultural.