May 9, 2022

Es una 茅poca oscura para el pueblo gitano. El ascenso de la extrema derecha en Europa ha hecho que el discurso de odio se expanda. El antigitanismo es hoy m谩s visible y agresivo y los ataques racistas se multiplican. En este escenario debemos analizar c贸mo las distintas expresiones de la cultura popular reflejan al pueblo gitano, en tanto que el folclore, el cine o el c贸mic perpet煤an creencias y pueden condicionar la agenda pol铆tica. Analicemos la narrativa para combatirla y as铆, al cambiar lo fant谩stico, quiz谩s podamos cambiar nuestra realidad.

Siglos de racismo pre帽aron el folclore occidental de t贸picos reduccionistas sobre lo roman铆. Por pura decantaci贸n, el arte y la literatura nos han mostrado dos espejos rotos: uno abiertamente racista y criminalizador, y otro rom谩ntico y m铆stico, pero no por ello menos descontextualizado. En uno, un relato fuertemente estereotipado cargado de valores antisociales y de h谩bitos criminales, de manera muy similar a como se ha representado hist贸ricamente al pueblo jud铆o. El otro, una representaci贸n de las y los roman铆es menos peyorativa que resalta ex贸tica y hasta er贸ticamente su misticismo y su amor por una vida sin ataduras al margen de la sociedad.

No es dif铆cil encontrar a estos 芦gitanos-clich茅禄 en El sue帽o de una noche de verano de Shakespeare, La gitanilla de Cervantes, El jorobado de Notre-Dame de V铆ctor Hugo o Carmen de M茅rim茅e, o en productos m谩s actuales como los c贸mics estadounidenses o el cine de Emir Kusturica. En el folclore, esta cosmovisi贸n estr谩bica es hegem贸nica y est谩 plagada de maldiciones z铆ngaras, de triqui帽uelas de negociantes o de ni帽os d铆scolos que acabar谩n raptados por clanes gitanos ambulantes. Ambas representaciones se entremezclan en el mundo de lo fant谩stico: productos audiovisuales, literatura fant谩stica o c贸mics de superh茅roes.

LA PEQUE脩A PANTALLA

En la serie infantil Fraggle Rock nos encontramos al personaje Monta帽a de Basura: sabia gitana y consejera m铆stica de los protagonistas. En la norteamericana Carniv脿le, ambientada en un circo ambulante, dos de las protagonistas son de ascendencia gitana, adivinas y dotadas de poderes mentales. En productos mayoritarios como Los Simpsons, Futurama o Buffy, cazavampiros siempre se asocian

personajes gitanos con maldiciones o comportamientos antisociales. En el anime japon茅s vemos a las gitanas de Fullmetal Alchemist: Conqueror of Shamballa como poseedoras de poderes m谩gicos; o a la guerrera Sailor Pluto, capaz de manipular el tiempo y comunicarse con el inframundo en la serie Sailor Moon. Si buscamos en productos m谩s actuales, llegamos a What We Do in the Shadows, donde la 煤nica protagonista femenina, Nadja, es una vampiro cal铆; a His Dark Materials, donde nos encontramos con los Gyptians, un grupo 茅tnico n贸mada y amigable; o a la serie brit谩nica Peaky Blinders, protagonizada por la familia Shelby, g谩nsteres de ascendencia gitana.

GITANOS DE NOVELA

En la literatura fant谩stica tenemos al Dr谩cula de Bram Stoker, donde

el conde hom贸nimo es protegido por una aguerrida guardia z铆ngara. En Maleficio, de Stephen King, el patriarca centenario de una caravana gitana usa su magia para maldecir al protagonista 鈥攜 de paso, al juez y al sheriff que hab铆an expulsado a su clan鈥. Aunque no siempre se representa as铆 a lo gitano en la cultura pop. En las novelas Nueva Orden Jedi, del universo expandido de Star Wars, encontramos a la raza Ryn, clanes de n贸madas espaciales con una fuerte organizaci贸n familiar.

EL NOVENO ARTE

En el mundo del c贸mic la representaci贸n distorsionada del pueblo roman铆 se nos muestra en todo su desesplendor. Desde los gitanos n贸madas que aparecen una y otra vez en Tint铆n 鈥攅specialmente en Las joyas de la Castafiore鈥, hasta Corto Malt茅s, el personaje de Hugo Pratt. Aventurero errante, hijo de un marinero brit谩nico y de una

gitana gibraltare帽a, bruja y prostituta, criado en la Juder铆a cordobesa.

O en el torturado Robin 鈥攅l compa帽ero de Batman鈥, de ascendencia gitana, criado en un circo ambulante (y siempre interpretado en la pantalla por actores blancos). En la misma editorial del hombre murci茅lago, DC Comics, encontramos a la superhero铆na Gipsy. Sus poderes, sorpresa: la invisibilidad, la precognici贸n y el ilusionismo. Su uniforme: una indumentaria casi de carnaval, mezcla de z铆ngara y hippie.

En la competencia, Marvel Comics, tenemos a los hermanos Mercurio鈥攄otados con supervelocidad鈥 y Bruja Escarlata 鈥攑oderes m谩gicos鈥. Nacidos de madre gitana, Magda, y de padre mutante, Magneto, tras una infancia y una adolescencia de persecuci贸n y racismo en Europa del Este acaban uni茅ndose al grupo s煤per americano Los Vengadores, aunque sus personajes han oscilado de supervillanos a superh茅roes y viceversa, siempre marcados por la falta de estabilidad vital y mental. Al igual que Robin, en el cine han sido interpretados por actores cauc谩sicos, a la vez que se ha eliminado su origen roman铆. Otro ejemplo central es Rondador Nocturno, mutante y miembro de La Patrulla X, con el poder de la teletransportaci贸n y una agilidad sobrehumana, de apariencia demon铆aca, pero bondadoso y socarr贸n. Debido a su aspecto f铆sico fue abandonado de ni帽o por sus padres, siendo recogido por gitanos alemanes que lo criaron, otra vez, en un circo ambulante.

Cerramos este an谩lisis con el supervillano por antonomasia 鈥攄icen que George Lucas se inspir贸 en 茅l para 芦crear禄 a Darth Vader鈥: el Doctor Muerte, archienemigo de Los Cuatro Fant谩sticos. Nacido en un imaginario pa铆s del Este (del que acabar谩 siendo dictador) en el seno de una tribu roman铆, hijo de la hechicera y del patriarca y curandero, creci贸 atormentado por la persecuci贸n de su pueblo y el asesinato de sus progenitores. Marginado y maldito, decidi贸 vengarse del mundo usando la magia negra y alta tecnolog铆a.

芦El pueblo roman铆 no es un personaje de ficci贸n, un ser m铆stico y ef铆mero creado exclusivamente para rellenar un hueco en un c贸mic americano de 24 p谩ginas禄. Son palabras del colectivo Roma Pop, organizaci贸n internacional que lucha por los 芦derechos narrativos禄 de los gitanos en la cultura pop y el mundo del c贸mic. Toca cambiar el relato para cambiar la sociedad.

Originalmente publicado en 2016

en 鈥楢mar铆鈥, revista cultural gitana.