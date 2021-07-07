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De parte de EZLN July 7, 2021 49 puntos de vista

Jul062021

VOLANTEM EST ALIO MODO GRADIENDI. (Чего мы ждем?)

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VOLANTEM EST ALIO MODO GRADIENDI

Летать –лишь другой способ ходьбы

(Чего мы ждем?)

В любой день, в любой месяц любого года.

Засухи, Наводнения, Землетрясения, Извержения, Загрязнение. Текущие и будущие пандемии. Убийства лидеров коренных народов, защитников прав человека, хранителей Земли. Гендерное насилие перерастает в геноцид по отношению к женщинам – глупое самоубийство человечества. За милостыней нередко скрывается расизм. Криминализация и преследование различия. Непоправимое осуждение насильственного исчезновения. Репрессии в ответ на законные требования. Эксплуатация большинства одним меньшинством. Крупные проекты по разрушению территорий. Заброшенные поселения. Миллионы людей становятся перемещенными лицами, скрытыми под фигурой «миграции». Вымирающие виды или просто названные в папке «доисторических животных». Гигантские доходы самых богатых из богатейших людей мира. Крайняя нищета самых бедных из нуждающихся в мире. Тирания денег. Виртуальная реальность как ложный выход по сравнению с реальной жизнью. Умирающие национальные государства. Каждый человек –чуждый враг. Ложь как правительство-государственная программа. Легкомысленное и поверхностное как идеалы, которых нужно достичь. Цинизм как новая религия. Смерть как распорядок дня. Война. Всегда война.

Буря все сметает, шепчет, советует, кричит:

Сдаваться!

Сдаваться!

СДАВАТЬСЯ!

И всё-таки …

Там, рядом и вдали от наших почвы и неба, кто-то есть. Женщина, мужчина, кто-то, группа, коллектив, организация, движение, коренные жители, окрестьность, улица, дом, комната. В самом маленьком, наиболее забытом, самом дальнем углу, кто-то говорит «НЕТ». А этот говорит тихо, еле слышно, тем временем, кричит, живёт, умирает. И он бунтует и сопротивляется. Кто-то. Надо его искать. Надо его найти. Надо его послушать. Надо у него научиться.

Даже если нам придется лететь, чтобы обнять его.

Ведь, в конце концов, летать –лишь другой способ ходьбы. Ну, ходьба, -это наш способ сражения, жизни.

Итак, чего мы ждем в этом Путешествии за защиту Жизни? Мы надеемся посмотреть на ваше собственное сердце. Надеемся, еще не поздно. Надеемся … все.

Подтверждаю.

СупГалеано.

Земной шар… или то, что от него осталось.

«On lâche rien (Mы ничего не теряем)» на французском, испанском, каталонском, баскском, галисийском. В исполнении : HK et les SALTIMBANKS con LA PULQUERIA, TXARANGO, LA TROBA KUNG-FÙ, FERMIN MUGURUZA et DAKIDARRIA.

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