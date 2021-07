VOLANTEM EST ALIO MODO GRADIENDI (łac. latanie to kolejny sposób by iść naprzód)

–

De parte de EZLN July 12, 2021

Jul112021

VOLANTEM EST ALIO MODO GRADIENDI (艂ac. latanie to kolejny spos贸b by i艣膰 naprz贸d)

(Na co mamy nadziej臋?)

Pewnego dnia, pewnego miesi膮ca, pewnego roku.

Susze. Powodzie. Trz臋sienia ziemi. Erupcje wulkan贸w. Zanieczyszczenie powietrza. Obecne i przysz艂e epidemie. Zab贸jstwa przyw贸dc贸w i przyw贸dczy艅 rdzennych lud贸w, os贸b broni膮cych praw cz艂owieka, os贸b opiekuj膮cych si臋 Ziemi膮. Przemoc wobec kobiet osi膮gaj膮ca rozmiary ludob贸jstwa 鈥 krety艅skie samob贸jstwo ludzko艣ci. Rasizm, nierzadko ukryty pod p艂aszczykiem dawania ja艂mu偶ny. Kryminalizacja i prze艣ladowanie r贸偶norodno艣ci. Ostateczna kara w postaci wymuszonego zagni臋cia (desaparici贸n forzada). Stosowanie represji w odpowiedzi na s艂uszne i legalne 偶膮dania. Wyzyskiwanie wi臋kszo艣ci przez mniejszo艣膰. Wielkie projekty wyniszczaj膮ce rozleg艂e terytoria. Opustosza艂e, niegdy艣 zamieszkane, tereny. Miliony wysiedlonych os贸b niewidzialnych pod terminem 鈥瀖igracja鈥. Gatunki zagro偶one wygini臋ciem lub kolejne nazwy do katalogu 鈥瀦wierz膮t prehistorycznych鈥. Olbrzymie zyski najbogatszych z najbogatszych na tej planecie. Skrajna n臋dza najbiedniejszych z najbiedniejszych tego 艣wiata. Tyrania pieni膮dza. Wirtualna rzeczywisto艣膰 jako z艂udna ucieczka od realnej rzeczywisto艣ci. Obumieraj膮ce pa艅stwa narodowe. Ka偶da jednostka to wrogi obcy. K艂amstwo to program rz膮dowy. Frywolno艣膰 i powierzchowno艣膰 to idea艂y do osi膮gni臋cia. Cyniczno艣膰 to nowa religia. 艢mier膰 sta艂a si臋 codzienno艣ci膮. Wojna. Ca艂y czas wojna.

Burza niszczy wszystko na swojej drodze. Szepcze, radzi, krzyczy:

Poddaj si臋!

Poddaj si臋!

Poddaj si臋!

A mimo to鈥

Tam, blisko i daleko od naszych ziem i naszych niebios, jednak kto艣 jest. Kobieta, m臋偶czyzna, osoba niebinarna, grupa, kolektyw, organizacja, ruch, rdzenna spo艂eczno艣膰, dzielnica, ulica, osada, dom, pok贸j. A w najmniejszym, najbardziej zapomnianym i oddalonym rogu znajduje si臋 osoba, kt贸ra m贸wi NIE. Kt贸ra m贸wi to cichutko, tak 偶e ledwie j膮 s艂ycha膰. Kt贸ra to wykrzykuje, 偶yje i umiera z tym s艂owem na ustach. Buntuje si臋 i stawia op贸r. Kto艣. Trzeba go szuka膰. Trzeba j膮 znale藕膰. Trzeba go wys艂ucha膰. Trzeba si臋 o niej dowiedzie膰.

Nawet gdyby艣my musia艂y polecie膰 偶eby m贸c j膮 obj膮膰.

Poniewa偶, koniec ko艅c贸w, polecie膰 to po prostu znale藕膰 kolejny spos贸b by i艣膰 naprz贸d. A marsz przed siebie to nasza metoda walki, to nasz tryb 偶ycia.

Tak wi臋c czego oczekujemy od Podr贸偶y dla 呕ycia? Mamy nadziej臋 spojrze膰 w g艂膮b twojego serca. Mamy nadziej臋, 偶e jeszcze nie jest za p贸藕no. Mamy nadziej臋 na鈥 wszystko.

Po艣wiadczam.

SupGaleano.

Planeta Ziemia鈥 b膮d藕 to, co jeszcze z niej pozosta艂o.

