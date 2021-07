–

Jul082021

VOLANTEM EST ALIO MODO GRADIENDI. (O que esperamos?)

Qualquer dia, qualquer m锚s de qualquer ano.

Secas. Inunda莽玫es. Terremotos. Erup莽玫es. Polui莽茫o. Pandemias atuais e futuras. Assassinatos de l铆deres de povos origin谩rios, de defensores dos direitos humanos, de guardi玫es da Terra. A viol锚ncia de g锚nero que se eleva ao genoc铆dio contra as mulheres 鈥 o suic铆dio imbecil da humanidade. Racismo n茫o raro mal escondido atr谩s de esmolas. Criminaliza莽茫o e persegui莽茫o da diferen莽a. A condena莽茫o irremedi谩vel do desaparecimento for莽ado. A repress茫o como resposta 脿s exig锚ncias leg铆timas. Explora莽茫o dos mais pelos menos. Grandes projetos de destrui莽茫o de territ贸rios. Aldeias desoladas. Pessoas deslocadas aos milh玫es, escondidas sob a figura da 芦migra莽茫o禄. Esp茅cies em perigo de extin莽茫o ou j谩 apenas um nome na pasta de 芦animais pr茅-hist贸ricos禄. Gigantescos lucros dos mais ricos do planeta. Extrema mis茅ria dos mais pobres entre os mais necessitados do mundo. A tirania do dinheiro. A realidade virtual como um caminho falso para sair da realidade real. Estados na莽玫es agonizantes. Cada indiv铆duo 茅 um inimigo estranho. A mentira como um programa governamental. O fr铆volo e superficial como ideais a serem alcan莽adas. O cinismo como a nova religi茫o. A morte como cotidianidade. Guerra. Sempre a guerra.

A tormenta varrendo tudo, sussurrando, aconselhando, gritando:

Renda-se!

Renda-se!

RENDA-SE!

E ainda assim鈥

Ali, perto e longe de nossos solos e c茅us, h谩 algu茅m. Uma mulher, um homem, outra pessoa, um grupo, um coletivo, uma organiza莽茫o, um movimento, um povo origin谩rio, um bairro, uma rua, uma aldeia, uma casa, um quarto. No menor, mais esquecido, mais distante rinc茫o, h谩 algu茅m que diz 芦N脙O禄. Que o diz em sil锚ncio, que mal pode ser ouvido, que o grita, que vive e o que morre. E se rebela e resiste. Algu茅m. Temos que procur谩-lo. Temos que encontr谩-lo. Devemos ouvi-lo. Temos que aprender com ele.

Mesmo se tivermos que voar para abra莽谩-lo.

Porque, afinal de contas, voar 茅 apenas mais uma forma de caminhar. E, bem, caminhar 茅 nossa maneira de lutar, de viver.

Ent茫o, na Jornada pela Vida, o que esperamos? Esperamos olhar seu cora莽茫o. Esperamos que n茫o seja tarde demais. Esperamos鈥 tudo.

Dou f茅.

SupGaleano.

Planeta Terra鈥 ou o que resta dele.

芦On l芒che rien禄 em franc锚s, espanhol, catal茫o, basco e galego. Interpretada por: HK et les SALTIMBANKS com LA PULQUERIA, TXARANGO, LA TROBA KUNG-F脵, FERMIN MUGURUZA e DAKIDARRIA.

