VOLANTEM EST ALIO MODO GRADIENDI. ( Qu’est-ce qu’on espère? )

De parte de EZLN July 8, 2021

VOLANTEM EST ALIO MODO GRADIENDI. ( Qu鈥檈st-ce qu鈥檕n esp猫re? )

VOLANTEM EST ALIO MODO GRADIENDI

( Qu鈥檈st-ce qu鈥檕n esp猫re? )

N鈥檌mporte quel jour, n鈥檌mporte quel mois de n鈥檌mporte quelle ann茅e.

S茅cheresses. Inondations. S茅ismes. 脡ruptions. Pollution. Pand茅mies actuelles et futures. Assassinats de dirigeants de peuples originels, de d茅fenseurs des droits humains, de gardiens de la Terre. Violence de genre qui va jusqu鈥檃u g茅nocide contre les femmes 鈥 le suicide imb茅cile de l鈥檋umanit茅 -. Racisme souvent souvent 脿 peine dissimul茅 derri猫re l鈥檃um么ne. Criminalisation et pers茅cution de la diff茅rence. La condamnation irr茅m茅diable de la disparition forc茅e. R茅pression en r茅ponse 脿 des demandes l茅gitimes. Exploitation du plus grand nombre par le plus petit. Grands projets de destruction de territoires. Villages d茅peupl茅s. D茅plac茅s par millions, occult茅s sous le terme de 芦migration禄. Esp猫ces en danger d鈥檈xtinction ou d茅j脿 plus qu鈥檜n nom dans le dossier des 芦animaux pr茅historiques禄. Profits gigantesques des plus riches parmi les riches de la plan猫te. Mis猫re extr锚me des plus pauvres parmi les indigents du monde. La tyrannie de l鈥檃rgent. La r茅alit茅 virtuelle comme fausse sortie face 脿 la r茅alit茅 r茅elle. 脡tats-Nations 脿 l鈥檃gonie. Chaque individu un 茅trange ennemi. Le mensonge comme programme de gouvernement. Le frivole et le superficiel comme id茅aux 脿 atteindre. Le cynisme comme nouvelle religion. La mort au quotidien. La guerre. Toujours la guerre.

La temp锚te ravage tout, en murmurant, conseillant et criant:

Rends-toi!

Rends-toi!

Rends-toi!



Et pourtant鈥

L脿-bas, pr猫s et loin de nos terres et de nos cieux, il y a quelqu鈥檜n. Une femme, un homme, un.e autre, un groupe, un collectif, une organisation, un mouvement, un peuple originel, un quartier, une rue, un village, une maison, une chambre. Dans le recoin le plus petit, le plus oubli茅, le plus lointain, il y a quelqu鈥檜n qui dit 禄 NON禄. Qui le dit tout bas, qu鈥檕n entend 脿 peine, qui le crie, qui en vit et en meure. Et se rebelle et r茅siste. Quelqu鈥檜n. Il faut le chercher. Il faut le trouver. Il faut l鈥櫭ヽouter. Il faut apprendre de lui.

M锚me si nous devons voler pour l鈥櫭﹖reindre.

Car, apr猫s tout, voler, c鈥檈st seulement une autre fa莽on de marcher. Et, bon, marcher est notre fa莽on de lutter, de vivre.

Alors, dans la Travers茅e pour la Vie, qu鈥檈sp茅rons-nous? Nous esp茅rons voir votre c艙ur 脿 vous. Nous esp茅rons qu鈥檌l ne soit pas trop tard. Nous esp茅rons鈥 tout.

J鈥檈n t茅moigne.

SupGal茅ano.

Plan猫te Terre鈥 ou ce qu鈥檌l en reste.

芦On l芒che rien禄 en fran莽ais, en espagnol, en catalan, en basque, en galicien. Interpr茅t茅e par: HK et les SALTIMBANKS avec LA PULQUERIA, TXARANGO, LA TROBA KUNG-F脵, FERMIN MUGURUZA et DAKIDARRIA.

