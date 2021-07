–

De parte de EZLN July 7, 2021 46 puntos de vista

Jul072021

VOLANTEM EST ALIO MODO GRADIENDI. (Was erhoffen, erwarten wir?)

<!–

23132

–>

VOLANTEM EST ALIO MODO GRADIENDI

FLIEGEN IST EINE ANDERE FORM DES GEHENS

(Was erhoffen, erwarten wir?)

Irgendein Tag irgendeines Monats in irgendeinem Jahr.

D√ľrre. √úberflutungen. Erdbeben. Vulkanausbr√ľche. Kontaminierung. Gegenw√§rtige und zuk√ľnftige Pandemien. Morde an Verantwortlichen der Pueblos originarios, an Menschenrechtsverteidigern und Bewahrern der Erde. Geschlechtsspezifische Gewalt zu einem Genozid an Frauen eskalierend ‚Äď ein schwachsinniger Selbstmord der Menschheit. Rassismus ‚Äď nicht wenige male versteckt hinter Almosengaben. Kriminalisierung und Verfolgung der Unterschiedlichkeit, der Differenz. Die unwiderrufliche Verurteilung des gewaltt√§tigen Verschwinden machen. Repression als Antwort auf legitime Forderungen. Ausbeutung der Vielen durch die Wenigen. Gro√üe Projekte der Land- und Gebietszerst√∂rungen. Trostlose D√∂rfer. Millionen an Vertrieben gemachten ‚Äď verborgen unter dem Begriff der ¬ĽMigration¬ę. Vom Aussterben bedrohte Tierarten ‚Äď oder die lediglich bereits zu einer Bezeichnung im Ordner der ¬Ľpr√§historischen Tiere¬ę wurden. Gigantische Gewinne der Reichsten der Reichen auf diesem Planeten. Extreme Not der Aller√§rmsten unten den Bed√ľrftigsten dieser Welt. Die Tyrannei des Geldes. Die virtuelle Wirklichkeit als falscher Ausgang ‚Äď angesichts der realen Wirklichkeit. Absterbende Nationalstaaten. Jedes Individuum der au√üerordentliche Feind. Die L√ľge als Regierungsprogramm. Das Seichte und Oberfl√§chliche als die zu erreichenden Ideale. Der Zynismus als die neue Religion. Der Tod als Allt√§gliches. Der Krieg. Immerzu der Krieg.

Der Sturm ‚Äď alles dem Erdboden gleich machend ‚Äď fl√ľstert, r√§t und schreit:

Ergebe dich!

Ergebe dich!

Ergebe dich!

Indessen jedoch …

Dort ‚Äď fern oder nah unseren Erden und Himmeln ‚Äď gibt es Eine*n. Eine Frau, ein Mann, einE AnderEr, eine Gruppe, ein Kollektiv, eine Organisation, eine Bewegung, ein Pueblo originario, ein Stadtteil, eine Stra√üe, ein Dorf, ein Haus, ein Zimmer. Im kleinsten, vergessensten, entferntesten Winkel gibt es Eine*r ‚Äď die*der sagt: ¬ĽNEIN¬ę. Leise gesprochen, kaum zu h√∂ren; es schreiend; es lebend; es sterbend. Rebellierend und widerst√§ndig. Irgendeine*r. Sie*er muss gesucht werden Muss gefunden werden. Ihr*ihm muss zugeh√∂rt werden. Von ihr*ihm muss gelernt werden.

Auch wenn wir fliegen m√ľssen, um sie*ihn zu umarmen.

Denn letztendlich ist Fliegen nur eine andere Form des Gehens. Und nun ja: Gehen ist unsere Form zu kämpfen, zu leben.

Somit: Was erhoffen, erwarten wir innerhalb der Reise f√ľr das Leben? Wir erhoffen, erwarten: Dein Herz zu betrachten. Wir hoffen, es ist daf√ľr nicht zu sp√§t. Wir erhoffen, erwarten ‚Ķ alles.

Beglaubigt.

SupGaleano.

Planet Erde … oder was von ihm bleibt.

No hay comentarios todavía.