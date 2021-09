–

De parte de Contrainformacion Anarquista September 6, 2021 46 puntos de vista

芦El pueblo explotado no tiene nada que gestionar m谩s all谩 de la negaci贸n de su condici贸n de tal. S贸lo as铆 se eliminar谩 con ellos a sus jefes, a sus dirigentes, a sus apologistas variopintos. En esta 芦tarea masiva de destrucci贸n urgente禄, debemos buscar r谩pidamente, la alegr铆a禄.

LA ACCI脫N SUSTITUYE A LAS L脕GRIMAS

Se dijo mucho, se ocult贸 a煤n m谩s y se hizo poco. El 14 de julio de 2020, nuestros ojos lloran ante la noticia de la muerte del compa帽ero Vassilis Maggos, l谩grimas que se convertir谩n en rabia, rabia que tiene sed de venganza. Evamer, como era conocido y permanece en nuestros corazones, era una rara mezcla de luchador desinteresado y joven rebelde. Un amigo, un compa帽ero en todo el sentido de la palabra, que, con una sonrisa permanente en el rostro, estaba siempre dispuesto a ayudar al pr贸jimo, a discutir y, sobre todo, a ACTUAR contra el poder y la subordinaci贸n social del Estado. Una persona que m谩s de una vez se hab铆a enfrentado a la arbitrariedad del poder y a los matones de la polic铆a mientras luchaba contra sus demonios desde muy joven, creciendo en las calles de la negaci贸n y el cuestionamiento. Mucho se puede decir y quiz谩s ya se ha dicho sobre el compa帽ero Vassilis, pero poco se ha hecho. Nos comprometemos a que esta situaci贸n cambie. Su paliza y posterior tortura por parte de la basura de la polic铆a despu茅s de la manifestaci贸n del 13 de junio de 2020, puede no ser directamente responsable de su muerte, pero todo el mundo puede entender la magnitud de la carga mental que se le infligi贸 y que le llev贸 a la muerte. Su asesinato estatal indirecto fue un movimiento represivo predestinado contra las fuerzas del movimiento de Volos, de las que Vassilis formaba parte, y que han estado bajo una industria de persecuci贸n mal concebida y burda durante 13 a帽os. Fue una continuaci贸n directa del pogromo represivo de aquellos d铆as, con palizas, productos qu铆micos, allanamientos de morada, presentaci贸n de demandas contra los manifestantes y terrorismo de Estado. Adem谩s, su persecuci贸n fue constante y continu贸 despu茅s de su muerte, con los polic铆as burl谩ndose de 茅l con procedimientos forenses, no devolviendo su tel茅fono m贸vil a su familia y acus谩ndolo p贸stumamente al mismo tiempo que se manten铆an en secreto los resultados de la falsa investigaci贸n (y los nombres de sus torturadores). No nos hacemos ilusiones de que se haga justicia a trav茅s de las propias instituciones responsables de perpetuar la injusticia social y de clase. Sabemos que los largos y encubiertos procedimientos judiciales pretenden encubrir y blanquear a los polic铆as, como ocurre en todos los casos de arbitrariedad estatal. Pero lo que podemos decir es que nada quedar谩 sin respuesta. Respetamos la decisi贸n de su familia de emprender acciones legales, pero para nosotros esto no es suficiente. Es una apuesta de todos, por tanto, para buscar justicia por la muerte de Vassilis y los sucesos del verano pasado. Se trata de poner freno a la arbitrariedad policial, y esto no se puede hacer con comentarios en Facebook. Los que optan por llevarse a nuestro compa帽ero a la boca har铆an bien en pasar de las palabras a los hechos, los que gritan sobre 茅l en las marchas ya deber铆an estar planeando acciones de venganza, los que lo denuncian sin hacer nada s贸lo tienen un cad谩ver en la boca, y eso es vergonzoso, mejor que se callen. 隆Que todos y cada uno de ellos asuman su responsabilidad! Eso es lo que 茅l quer铆a y eso es lo que hizo. Igual que cuando 茅l solo fue a destrozar las oficinas de los neonazis de Amanecer Dorado. El resto es pura palabrer铆a para justificar su inexistencia pol铆tica y su participaci贸n superficial (por no decir aficionada) en la lucha antiautoritaria. El camino hacia un mundo futuro sin poder, explotaci贸n y opresi贸n no est谩 florecido con p茅talos de rosa y Vassilis Maggos siempre nos lo recordar谩.

Nosotros, en el primer aniversario de su muerte, no pod铆amos hacer otra cosa, as铆 que decidimos rendir nuestro propio homenaje. Un homenaje y un recordatorio de que el tema de la incineraci贸n de la basura por parte de AGET no se olvidar谩, no importa cu谩ntos medios de comunicaci贸n sobornen, no importa cu谩ntas donaciones hagan, no importa cu谩ntos polic铆as utilicen como guardias de seguridad, no importa cu谩ntos diputados y alcaldes locales y no locales utilicen como se帽uelos. Mientras la planta est茅 en pie, ser谩 un objetivo y s贸lo nos calmaremos cuando veamos sus cenizas y restos. Los que encubren y silencian su presencia deber铆an considerar que la salud de sus hijos es m谩s importante que la de sus bolsillos. La presencia de una planta tan contaminante junto al tejido urbano es un desaf铆o que va m谩s all谩 del contexto local. El expolio de la naturaleza y el medio ambiente y el tratamiento de una ciudad como un c谩ncer en el altar del beneficio hace aflorar la verdadera esencia del capitalismo. En particular, en los 煤ltimos a帽os, cuando el Estado ha intentado un barrido literal de las zonas naturales concediendo permisos para aerogeneradores, miner铆a, etc. y aprobando un proyecto de ley antiambiental tras otro citando el cuento de hadas m谩s moderno. El cuento de hadas del 芦crecimiento verde禄 no es m谩s que un papel en manos de la patronal mundial que crea nuevas 谩reas de rentabilidad (por ejemplo, el intercambio de contaminantes). Por otro lado, les da una falsa sensaci贸n de sensibilidad al mismo tiempo que las cimas de las monta帽as est谩n siendo aplastadas, millones de acres de tierras forestales y no forestales est谩n siendo quemadas, los mares y el aire est谩n siendo contaminados, vastas 谩reas de tierra en los pa铆ses del tercer mundo est谩n siendo convertidas en los vertederos del mundo occidental desarrollado. Como recursos econ贸micos, se est谩n pisoteando para el triunfo de las superindustrias y las superarmas modernas, los parques e贸licos, la producci贸n de petr贸leo, la combusti贸n y la miner铆a. El monstruo capitalista crece y el crecimiento verde nos arroja sus beneficios y nos asfixia. Un monstruo que existe, vive y cosecha junto al consenso social y al abuso 芦leg铆timo禄 de los recursos naturales y del potencial humano. En el altar del beneficio y su preservaci贸n exponencial por el poder local y universal, en un sistema sociopol铆tico dependiente de muchos pero hecho para pocos, se mata todo lo que se opone, se aniquila todo lo que no beneficia. Todo lo que retrasa las 芦rutas de la seda禄 modernas acelera el esfuerzo por derribarlo, siempre promovido para parecer 芦justo禄 por los medios de seducci贸n de masas, que sostienen el pensamiento cr铆tico voluntario de los pueblos.

La embestida del totalitarismo moderno ha sido bautizada como desarrollo, doctrina promovida en las 煤ltimas d茅cadas por el sistema capitalista y su fuerza motriz. El rentable asalto a la naturaleza y a los animales y su explotaci贸n destructiva mantiene la dicotom铆a del bienestar de los de arriba a trav茅s de la lucha por la supervivencia de los de abajo. La arrogancia de su huella humana sobre los cad谩veres del entorno natural es coherente con la fragmentaci贸n de la dignidad humana y la explotaci贸n de lo humano por lo humano.

Pero el planeta hace tiempo que mostr贸 sus l铆mites, se trata de que las sociedades tambi茅n los muestren, ya que la cultura de la contaminaci贸n no se reforma, s贸lo se anula. No se puede hablar de una forma diferente de abordar las cuestiones medioambientales (reducci贸n de la contaminaci贸n, energ铆as renovables, incineraci贸n de residuos, electrificaci贸n, energ铆a nuclear, etc.) si no se presupone la abolici贸n de un sistema que saquea constantemente la naturaleza y al hombre. No podemos hablar de mejorar el medio ambiente mientras la civilizaci贸n occidental, inmersa en el consumo excesivo y los placeres ef铆meros, saquea constantemente los recursos naturales del planeta en detrimento de las poblaciones locales, llev谩ndolas a menudo a guerras (naturales o econ贸micas). Atenci贸n, no hablamos en t茅rminos de primitivismo, consideramos que los recursos del planeta son m谩s que suficientes para cubrir un nivel b谩sico de necesidades de todas las personas en condiciones de igualdad. El desarrollo de la tecnolog铆a puede contribuir a ello en lugar de dar beneficios a los empresarios. La creaci贸n de formas alternativas de organizaci贸n social y de producci贸n, la descentralizaci贸n, la comunitarizaci贸n y la redefinici贸n colectiva de las necesidades energ茅ticas no significan la negaci贸n de los diversos logros tecnol贸gicos y cient铆ficos, sino su justa distribuci贸n y utilizaci贸n en beneficio de muchos. Pero todo esto presupone la abolici贸n del beneficio, del Estado y del capital, y en definitiva del modelo de poder moderno. No creemos que la defensa del medio ambiente s贸lo pueda lograrse a trav茅s de la minimizaci贸n de la huella ambiental, como intentan convencernos los gobiernos con el sabihondo argumento de la 芦responsabilidad individual禄. Por mucho que ahorremos en electricidad en nuestros hogares, no se igualar谩 el despilfarro que se produce en los pa铆ses desarrollados y en sectores de la econom铆a que son irrelevantes para las necesidades b谩sicas de miles de millones de personas. Por eso es importante reforzar, conectar y diversificar las luchas medioambientales tanto en Grecia como en el extranjero, a la luz del desaf铆o al modelo de desarrollo capitalista. Desde el movimiento NO TAV en Italia, hasta las luchas por el agua y la defensa de los bosques amaz贸nicos en Sudam茅rica, pasando por Volos, Stagiates, Skouries, Acheloos y Agrafa, es evidente que la colectividad, la coherencia, la imaginaci贸n, la perseverancia y la acci贸n directa son las 煤nicas que pueden contrarrestar los enormes intereses econ贸micos. La lucha por la Tierra y la Libertad pasa por actos de sabotaje, ataques a figuras clave del expolio medioambiental, movilizaciones masivas, enfrentamientos, bloqueos de carreteras, destrucci贸n de infraestructuras y mucho m谩s. Mientras haya imaginaci贸n y ganas de luchar y vivir.

Despertad, digo por fin, estamos viviendo el principio del fin.

Estamos viviendo un per铆odo de cambios significativos en las pr谩cticas de poder y un ataque sin precedentes a los derechos, las libertades a nivel local y mundial. El Estado est谩 atacando a todos los grupos sociales marginados, a los pobres y a los individuos que luchan, a nuestras hermanas, a las rebeliones, a la naturaleza. La crisis econ贸mica que se avecina se acerca a una velocidad vertiginosa debido a la sobreacumulaci贸n de beneficios en manos de unos pocos y a la ralentizaci贸n de sus tasas de rentabilidad, ya que el capital acumulado no se redistribuye en la misma medida. Incluso antes del estallido de la pandemia de Covid-19, los economistas burgueses hablaban de una crisis similar a la del 29, ya que el sistema financiero est谩 al l铆mite, la deuda financiera mundial est谩 por las nubes y muchos estados son incapaces de satisfacer las demandas del FMI y otras instituciones de usura. La anterior crisis financiera que se inici贸 en Estados Unidos por la gesti贸n de las hipotecas y cuyas secuelas impusieron los memorandos en Grecia es una imagen infinitesimal de lo que est谩 por venir. En un entorno global de inseguridad, volatilidad y la aparici贸n de nuevas potencias geopol铆ticas, los estados occidentales, encabezados por la OTAN, se re煤nen para hacer frente a la creciente burgues铆a asi谩tica. Para ello, adem谩s de los preparativos militares, est谩n imponiendo medidas y leyes que hagan sus econom铆as m谩s atractivas para la inversi贸n. El tratado de la pandemia ha sido el mejor veh铆culo para acelerar el ataque a las conquistas, libertades y derechos de los pueblos del mundo occidental. Un ataque que estaba predestinado de antemano y que ahora se ha acelerado sin remedio a favor de los gobernantes y sin reacci贸n. Adem谩s, la gesti贸n de la pandemia ha dejado claro a los m谩s ignorantes que a los capitalistas s贸lo les interesa su propio bolsillo. Las medidas absurdas, incomprensibles y ajenas a la salud que se tomaron ten铆an y tienen como objetivo reforzar la represi贸n estatal, el miedo, la fragmentaci贸n del tejido social y el cambio de modelo productivo. Muestra de ello es la sensibilidad selectiva de las ayudas estatales al sector sanitario privado, mientras que los hospitales p煤blicos se ven sometidos a una gran presi贸n por la escasez de recursos, maquinaria y mano de obra. No pretendemos detenernos en la pandemia, cuya gesti贸n, al fin y al cabo, s贸lo se ha traducido en miles de muertos, multas y muchas palizas de los alguaciles de Chrysochodis. Salvo que, a veces, los papeles se invierten y los agresores pueden convertirse en v铆ctimas, 隆siempre que cedamos a la rabia! Nueva Esmirna nos lo recuerda.

Los amos y jefes, grandes o peque帽os, se sienten invulnerables. La normalidad que se ha labrado da por sentada la condici贸n de gobernante-gobernado y la aceptaci贸n autom谩tica de las manipulaciones de la estructura jer谩rquica vertical en todos los niveles de los estratos sociales. La obediencia, se convierte en una forma de vida. La narrativa est谩 de su lado, creen que tienen raz贸n con ellos.

Como resistentes a cualquier autoridad podemos reconocer, recordar y recordarnos que detr谩s de las filas que los protegen, bajo los cascos y los departamentos que los anidan, sus huesos, como los nuestros, se est谩n rompiendo. Y el derecho de los que luchan es un derecho real y diferente al de ellos. Sin necesidad de recompensa y reconocimiento, no es 芦ventajoso禄 es necesario, no se ense帽a es un sentimiento. Puede empezar y terminar en sangre o risa, el precio es incontrolable y la seguridad es ut贸pica. Para que no olvidemos que las noches pueden exaltar nuestros sue帽os m谩s peque帽os y m谩s grandes y que los polic铆as como la basura en movimiento, apestando y apestando a existir, pueden correr ansiosamente detr谩s de las explosiones que creamos. Que cada sangre derramada, aunque in煤til, es tan dolorosa que en la necesidad de sanar podemos matar lo que nos est谩 matando. A trav茅s de la vida insurreccional colectiva y la solidaridad podemos liberarnos de las relaciones de explotaci贸n, apoderarnos de la vida y de las necesidades del aqu铆 y ahora, fortificando las adquisiciones de valores y recursos para las pr贸ximas luchas.

En el camino de aplastar la represi贸n

Es bien sabido que los Estados siempre han invertido en la represi贸n y el control de la poblaci贸n, pero el salto cualitativo y cuantitativo que se ha producido en el 煤ltimo a帽o y medio en estos 谩mbitos s贸lo puede compararse con los per铆odos m谩s oscurantistas de la historia y los reg铆menes m谩s autoritarios. Por otro lado, son estas 谩reas las que demuestran que el Estado tiene continuidad, ya que la lucha contra el enemigo interno y el mantenimiento de la paz social son la m谩xima prioridad para mantener la situaci贸n socioecon贸mica actual. Una preservaci贸n que tambi茅n demuestran los miles de procesamientos, las toneladas de expedientes, las excesivas condenas y las decenas de presos pol铆ticos s贸lo de los 煤ltimos a帽os. Una preservaci贸n que se basa en parte en la ignorancia y el silencio de una parte del movimiento combativo m谩s amplio. Por nuestra parte, declaramos que quien olvide a los presos de la guerra social, pronto olvidar谩 la propia guerra, si no lo ha hecho ya.

Estamos decididos a morir para vivir.

La creaci贸n de diques de clase y la promoci贸n de la autodefensa popular son m谩s necesarias que nunca. Es imperativo el perfeccionamiento pol铆tico y organizativo de las fuerzas revolucionario-proletarias. Es imperativo poner barreras al terrorismo de Estado y a la embestida capitalista. Hacemos un llamamiento a todos los compa帽eros de lucha para que se organicen y se unan en la acci贸n. A fortalecer el mont铆culo de la acci贸n directa, a promover una cultura antiviolencia para que un poco de miedo vuelva a la piel de nuestros sue帽os. Tenemos mucho que decir, pero por ahora tenemos mucho m谩s que hacer. Sabotaje, expropiaci贸n, destrucci贸n para la creaci贸n y viceversa, para continuar la lucha con el statu quo y sus partidarios. Porque no son invulnerables ni est谩n intactos, son los peones del beneficio y ah铆 es donde los golpearemos.

Celebramos las iniciativas de los 煤ltimos meses para crear un frente nacional de contraataque y acci贸n directa, aunque nuestra acci贸n se ha movido en un contexto completamente aut贸nomo.

En la madrugada del domingo 18 de julio de 2021, utilizando la imaginaci贸n, la organizaci贸n, la obstinaci贸n y la paciencia, aprovechando las lagunas de informaci贸n y de seguridad, conseguimos infiltrarnos en la central de AGET y entregar a las llamas una parte de la subestaci贸n el茅ctrica de la central. Aunque podr铆amos haber destruido toda la subestaci贸n, optamos por actuar de forma simb贸lica, debido a la presencia del bosque de Goritsa cerca del objetivo, para no crear un incendio incontrolado. La pr贸xima vez no seremos tan indulgentes y dejaremos que los apologistas de LaFarge (medios de comunicaci贸n locales, responsables de comunicaci贸n de la empresa y sindicalistas vendidos) griten sobre la historia de la planta en la ciudad y los puestos de trabajo voluntarios que proporciona.

La 煤nica historia que reconocemos es la de las luchas sociales y de clase y en la ciudad de Volos esta historia es rica y variada. Record茅moslo todos. Un a帽o despu茅s de la muerte de nuestro compa帽ero declaramos que ning煤n crimen de Estado ser谩 olvidado y nada quedar谩 sin respuesta. La lucha contin煤a.

芦No se derraman l谩grimas por los ojos acostumbrados a ver incendios. Los combatientes no agachan la cabeza, levantan la estrella鈥 con orgullo鈥 Ser谩s cenizas, viejo del mundo. T煤 est谩s destinado al mundo del aplastamiento y no puedes doblegarnos matando a nuestros hermanos en la batalla, y s茅 que saldremos victoriosos, aunque nuestros sacrificios sean pesados.禄

QUE SE HAGAN P脷BLICOS LOS NOMBRES DE LOS POLIC脥AS-TORTURADORES DE NUESTRO COMPA脩ERO VASSILIS MAGGOS

NO A LA QUEMA DE BASURA

芦QUE LA ACCI脫N SUSTITUYA A LAS L脕GRIMAS, Y AUNQUE NUNCA GANEMOS, SIEMPRE LUCHAREMOS禄.

C茅lula de Acci贸n Directa 芦Vassilis Maggos禄