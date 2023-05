–

De parte de Nodo50 May 8, 2023 407 puntos de vista

Un a帽o m谩s nos posicionamos tras la publicaci贸n del informe de 鈥淏anderas Azules鈥 para aclarar que, si desde Europa nos empuja hacia pol铆ticas ambientalistas de conservaci贸n, restauraci贸n y gesti贸n adecuados para garantizar un desarrollo sostenible, la falta de rigor, solvencia y criterios para otorgar estos galardones nos hace verlos como un fraude, ya que su 煤nico objetivo es resaltar el reclamo tur铆stico de las playas elegidas.

Esta concesi贸n se cre贸 en 1985 para certificar puertos deportivos en Francia y se ampli贸 en 1987 a playas y puertos de toda Europa, con la subvenci贸n de la Comisi贸n Europea. ADEAC (Asociaci贸n de Educaci贸n Ambiental y del Consumidor) Espa帽a, pero nadie fuera de nuestro pa铆s da un valor especial a estas banderas, el turismo no lo asocia a excelencia. Las banderas azules hace tiempo que no tienen ning煤n aval t茅cnico, ni cient铆fico, ni administrativo de la UE; son promovidas por asociaciones privadas ligadas a empresas tur铆sticas, y con la complicidad de gobiernos auton贸micos y locales. Las anal铆ticas de la Consejer铆a de Salud en las que se basan solo identifican microorganismos fecales y aspecto visual, sin caracterizar sustancias peligrosas como hidrocarburos y metales pesados. El impacto del cambio clim谩tico y su efecto erosivo en las playas es ignorado.

Se trata de 鈥済alardones鈥 basados en meros aspectos tur铆sticos, y no tienen credibilidad pues no realizan inspecci贸n rigurosa alguna de los criterios que se deben cumplir, tal como pudimos comprobar en 2022 cuando en las playas urbanas de Roquetas de Mar no tuvieron los servicios por los cuales se concedi贸 este galard贸n en junio hasta la segunda semana de julio.

La regresi贸n de las playas en la provincia de Almer铆a, es un hecho muy preocupante y hay que actuar. La restauraci贸n del litoral en las playas naturales y la renaturalizaci贸n de los cauces fluviales (nuestras ramblas), junto a una gesti贸n de playas sostenible conservando los arribazones in situ (al menos en las playas naturales o antropizadas), para protegernos frente a temporales y garantizar aportes de sedimentos de forma natural en las playas, permitir铆an poco a poco alcanzar el equilibrio en la din谩mica litoral. Sin embargo, hay gesti贸n de playas, como la de Roquetas de Mar, donde se extraen 谩ridos durante las limpiezas de todas las playas, incluidas las playas naturales de Punta Entinas Sabinal y la Ribera de la Algaida, con maquinaria pesada, destruyendo h谩bitat de inter茅s comunitario de la RED NATURA 2000 (1110: Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda; 1210: sustratos arenosos o guijarrosos con arribazones). La arena se utiliza para rellenar las playas urbanas con bandera azul 驴Eso es sostenible? 驴Merece un premio la destrucci贸n de h谩bitat de inter茅s comunitario?

Adem谩s, hace a帽os que desde el MITECO se invierte en 鈥渞egeneraci贸n鈥 de playas urbanas. En 2022, se destinaron 1,6 millones de euros en los municipios de N铆jar, Carboneras, Moj谩car, Garrucha, Vera, Roquetas de Mar, Cuevas de Almanzora, Pulp铆, El Ejido y Adra. Se rellenaron playas galardonadas con 162.030 m3, el equivalente a levantar una altura de 15 m de arena en un campo de f煤tbol de 90脳120 m 驴Se ha solucionado el problema? Indudablemente no. Es una soluci贸n a corto plazo e insostenible con un alto coste econ贸mico y ecol贸gico.

Resaltar tambi茅n que no eval煤an con rigor el estado medioambiental de las playas:

Echemos un vistazo a todas las ramblas de Almer铆a, donde se acumulan toneladas de residuos de todo tipo: monta帽as de pl谩sticos, alambres, rafias, gomas, inertes, 鈥uando hay riadas 驴D贸nde acaban? Para evitar este problema hay que hacer un gran esfuerzo con participaci贸n ciudadana, mucha educaci贸n ambiental a la ciudadan铆a y a los responsables en las diferentes administraciones, para crear programas ambiciosos creando sinergias entre los diferentes actores del sector agr铆cola y administraciones, en busca de alcanzar una econom铆a circular (agricultores, gestores, proveedores de insumos, consumidores,鈥), adem谩s de asegurar la limpieza y acondicionamiento de las ramblas para poderlas renaturalizar.

Las EDAR de Almer铆a, de Adra, Cabo de Gata, Cuevas del Almanzora y Moj谩car, seg煤n el informe publicado en 2022 por Ecologistas en Acci贸n con datos de la Junta de Andaluc铆a en 2021, no funcionan conforme a la normativa, y sin embargo, playas cercanas a los emisarios donde esas EDAR vierten aguas en ocasiones con alta carga org谩nica (consecuencia de deficientes tratamientos) y a veces con part铆culas en suspensi贸n o nutrientes, ondean banderas azules.

Se producen graves da帽os sobre el h谩bitats de inter茅s comunitario prioritario de formaciones con Posidonia oce谩nica, en la franja de 200 m de la l铆nea de ba帽o, a帽o tras a帽o, tanto por los bloques de hormig贸n con los que se baliza como por los fondeos ilegales, tal como viene ocurriendo en la playa de Aguadulce y de Aguamarga. Se necesita m谩s educaci贸n ambiental, vigilancia litoral y sanciones.

En la playa de las Martinicas, Endesa vert铆a residuos qu铆micos por el sur hasta este a帽o (afortunadamente cerrada) y al Norte se acumulan los residuos del puerto pesquero.

En Adra, las playas de San Nicol谩s y el Carboncillo, acumulan diferentes tipos de residuos procedentes del puerto, donde la gesti贸n de limpieza brilla por su ausencia.

Los premios de Bandera Azul no reconocen una verdadera gesti贸n ambiental y conservaci贸n de los fr谩giles ecosistemas costeros. Este tipo de premios no deben exhibirse como ecoetiquetas, sino como meros distintivos de calidad de servicios ofrecidos a los ba帽istas en playas artificiales y urbanas, que 煤ltimamente se extienden a puertos deportivos y embarcaciones tur铆sticas.

Emplazamos a los municipios litorales a que no pierdan el tiempo (y el dinero) persiguiendo estos falsos galardones y se afanen en hacer frente a los dos m谩ximos desaf铆os para nuestras playas:

鈥 Ofrecer soluciones sostenibles basadas en la naturaleza a la subida del nivel del mar y dem谩s consecuencias indeseables del cambio clim谩tico

鈥 Depurar 铆ntegramente todas las aguas residuales que van a parar al mar.