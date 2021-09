–

Por la pandemia por Covid-19, los cines estuvieron meses y meses cerrados. Su reapertura permiti贸 reencontrarse con diversos sentimientos. La pel铆cula elegida por la autora de esta nota es Una casa lejos, de Mayra Bottero, que se presenta hasta el 15 de septiembre en el Cine Gaumont, Ciudad de Buenos Aires. 鈥淓l embrujo era total. No hab铆a celulares que sonaran, no hab铆a publicidades en el medio que me vendieran alg煤n servicio prescindible. No sent铆a la silla en que estaba sentada, ni hab铆a ning煤n ruido que me desconectara de esa realidad, tan posible, tan humana, tan sensorial. No quer铆a que la pel铆cula terminara, quer铆a que ese transcurrir de pura vida continuara鈥. Por Carina Batagelj para ANRed.

Ya en el viaje en subte estaba preocupada, pensando si hab铆a sido una buena idea jug谩rmela e ir al centro. Mucha gente, muy cerca. Me agarr贸 una especie de fobia con esta pandemia. En un momento tuvo que levantarme y buscar un lugar en el vag贸n con un poco m谩s de distancia. A veces pareciera que la gente tiende a ir donde ya hay gente, bajarse el barbijo, cerrar las ventanas. Pareciera que la pandemia termin贸, que ya todo volvi贸 a ser como antes, no hay una transici贸n hacia 鈥渓a normalidad鈥. Bares atestados, gente sin barbijo, quiero gritar que se dejen de joder y que el mundo ya no es el mismo, que hay gente que muri贸 por algo que otros niegan, pero temo ser tildada de pesimista.

Baj茅 en Corrientes y Callao y se mostr贸 una ciudad casi desconocida para m铆. Entre los cambios producidos en los 煤ltimos a帽os, donde ya no permanece casi nada de mi adolescencia, y en este 煤ltimo a帽o y medio, con otros cambios (ver el Hotel Bauen cerrado produce una inmensa tristeza), poca afectividad me genera esa arteria que fue casi mi segundo hogar, por el colegio secundario y por las miles de marchas en las que estuve. Llegar al cine me reconfort贸 un poco. Ya hace un tiempo, despu茅s de muchas postergaciones por la pandemia, se estren贸 鈥淯na casa lejos鈥, pero no me hab铆a animado a verla. Ahora, ya con la segunda dosis y con un panorama sanitario un poco mejor, me animaba a entrar a un lugar con otra gente y compartir un tiempo largo con ellas.

Desde que empez贸, solo tuve cabeza y coraz贸n para Graciela, Rodo y Sabrina, los protagonistas de la pel铆cula. Un sentimiento tan total como hac铆a mucho que no ten铆a. 驴Hace cu谩nto que no iba al cine? Antes de la pandemia ya. Y de pronto me sent铆a inundada por muchos sentimientos. El embrujo era total. No hab铆a celulares que sonaran, no hab铆a publicidades en el medio que me vendieran alg煤n servicio prescindible que seguramente se volver谩 imprescindible en breve. No hab铆a ganas de ir al ba帽o, ni pausar la peli para ir a comer algo o pasear al perro. Solo los sentimientos de Graciela y sus contradicciones, la bondad y la vejez de Rodo, la desprotecci贸n y la huida hacia la nada de Sabrina, me inundaban por completo. No sent铆a la silla en que estaba sentada, ni hab铆a ning煤n ruido que me desconectara de esa realidad, tan posible, tan humana, tan sensorial. No quer铆a que la pel铆cula terminara, quer铆a que ese transcurrir de pura vida continuara.

Sonaron los aplausos y todos nos quedamos para ver el 煤ltimo t铆tulo, nombres conocidos en los agradecimientos, en las locaciones, en los veh铆culos usados para hacer la peli. Cuesta mucho hacer una pel铆cula independiente de las grandes productoras, el financiamiento es muy poco y ahora est谩 en peligro. Casas pedidas, autos prestados, horas restadas al sue帽o y a la familia solo para contar una historia que no pod茅s no contar, que necesitas concretarla en imagen y sonido para compartirla, que ya no pod茅s tenerla en la cabeza. Una historia que seguro ha pasado, o parecida, o alg煤n apunte de una realidad te dio ese empuj贸n para seguir escribiendo lo dem谩s. Y es cat谩rtico para todos, para el equipo que la escribe, la realiza, los actores y el p煤blico que la recibe, porque vemos apuntes de eso en la calle. En la vida cotidiana, en el tren, en el subte, en alguna calle oscura. En las reuniones de consorcio, en ese mirar a vidas ajenas solo protestando o quej谩ndose por alguna conducta que les parece reprochable. Sin poner el cuerpo, la vida es m谩s f谩cil y menos doliente, pero claramente hay una parte de vida que te perd茅s, una parte de nuestra especie que no se vive con intensidad.

Sali aturdida del cine, llena de sentimientos. Les agradec铆 a la productora y a la directora por haber hecho esa pel铆cula, y me comport茅 casi como una cholula con la actriz. 驴C贸mo agradecerles haberme vuelto a una vida llena de sentido y sentimientos por unos minutos, en medio de una 茅poca en donde solo vale el consumo y el dinero? 驴C贸mo agradecerles haberme dado, por unos minutos, una experiencia puramente anal贸gica y humana? 驴C贸mo agradecer que el cine exista a煤n y nos d茅 esos oasis, esos descansos en medio de nuestros trajinar desbocado, acelerado, hacia no s茅 d贸nde?