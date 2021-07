–

Hoy Chile comenz贸 a dialogar un nuevo Pacto Social y esta vez junto a las naciones originarias, tal como anhel贸 el propio Padre de la Patria chilena. Su sue帽o libertador sigue vigente.

鈥淧edro, escribo sobre la relaci贸n de O鈥橦iggins y los mapuche. 驴Es verdad que incluso hablaba vuestra lengua?鈥, me consulta un colega de LUN. 驴Y de d贸nde surge este renovado inter茅s por las ra铆ces de Chile?, me pregunt茅 en silencio. El milagro lo obr贸 la Convenci贸n Constitucional y la elecci贸n de la destacada acad茅mica Elisa Lonc贸n como presidenta. Quiz谩s ella todav铆a no lo sabe. Le cuento: Tiene a todos los medios investigando sobre las culturas y lenguas originarias. Enhorabuena, lamngen.

Conversamos larga y animadamente. Es un tema que desarrollo en extenso en la saga Historia secreta mapuche, le digo. All铆 una rese帽a de don Ambrosio, el principal arquitecto de los 煤ltimos tratados coloniales; all铆 tambi茅n la vida de Bernardo, testigo directo del respeto de nuestros ancestros por su padre; all铆 los esfuerzos del pr贸cer por sumar nuestras lanzas a la causa patriota鈥 all铆 隆sus hijas adoptivas mapuche! las mismas que conoci贸 la viajera inglesa Maria Graham. Todo al colega le sorprende.

鈥溌縔 est谩 documentado?鈥, me pregunta, intrigado.

Lo cierto es que antecedentes sobran. Es curioso; la historia oficial siempre ha destacado la formaci贸n de O鈥橦iggins en Richmond, Inglaterra, donde su padre 鈥攏o olvidemos el Gobernador de Chile y m谩s tarde Virrey del Per煤鈥 lo envi贸 de joven para educarse. Pero se omite con demasiada frecuencia que siendo un ni帽o curs贸 estudios en el Real Seminario de Nobles Araucanos de Chill谩n, el tambi茅n llamado Colegio de Naturales.

Construido por los jesuitas en 1697 pero regido por los franciscanos desde 1786, all铆 asist铆an los hijos de la 茅lite espa帽ola fronteriza y tambi茅n los hijos de importantes lonkos de Wallmapu. Los colegios naturales eran seminarios y los alumnos permanec铆an all铆 internados por largos per铆odos. Con ellos el futuro Padre de la Patria estudi贸, convivi贸 y cultiv贸 duraderas relaciones de amistad. Pas贸 con la familia Co帽uep谩n de Cholchol, viejos conocidos de su padre.

Consta que adem谩s de aprender nuestra lengua 鈥攅l mapuzugun era en la Frontera la lengua franca del comercio y la diplomacia鈥 lo propio hizo con la Guerra de Arauco. Su estudio en aula era usual en aquella 茅poca y no solo en Chile. No es casual que, a帽os m谩s tarde, la principal logia independentista sudamericana rindiera honores al gran Toqui Lautaro, 鈥渆sos guerreros, 茅mulos de los antiguos espartanos鈥 que con 鈥減roezas brillantes inmortalizaron ante el mundo su fama鈥, como escribi贸 O鈥橦iggins.

Esta cercan铆a la profundiz贸 al administrar la hacienda familiar de Las Canteras en Los Angeles. Una d茅cada vivi贸 all铆. Se cuenta que con frecuencia lo visitaban jefaturas mapuche a quienes sentaba en su mesa. Con ellos charlaba tardes enteras. Esta faceta desconocida de su vida habr铆a sido determinante para que, siendo ya Director Supremo, enviase a lonkos y caciques del sur una carta donde los invitaba a integrar la naciente rep煤blica, garantizando el respeto a sus linajes y territorios.

鈥淎raucanos, ya no os habla un Presidente siervo del rey de Espa帽a; os habla el jefe de un pueblo libre y soberano, que reconoce vuestra independencia y est谩 a punto a ratificar este reconocimiento por un acto p煤blico y solemne, firmando al mismo tiempo la gran Carta de nuestra alianza para presentarla al mundo como el muro inexpugnable de la libertad de nuestros Estados鈥, les escribir谩 en marzo de 1819.

M谩s tarde, al caer en desgracia y partir al exilio en Per煤, c茅lebre es la carta donde el lonko Venancio Co帽uep谩n ofrece a su amigo Bernardo asilo en el 鈥淓stado araucano鈥.

鈥淢ientras la sangre exista de tu par Venancio y dem谩s seres araucanos, ser谩 poco el derramarla por un genio digno de ser elevado, no por las expresiones vulgares, sino m谩s all谩 de las ideas que pueda ser capaz el hombre elevarlo鈥 S贸lo te dir茅 que por ning煤n evento decaigas de 谩nimo y cuando no tengas otro asilo cuenta con tus araucanos鈥, le escribe.

Fue su sucesor en el gobierno, el general Ram贸n Freire, quien propici贸 el Tratado de Tapihue en 1825. Sus tratativas tomaron dos a帽os y el propio Freire se involucr贸 en su dise帽o y b煤squeda de respaldo pol铆tico en el Congreso. All铆 el acto p煤blico y solemne que O鈥橦iggins so帽贸 posible, una visi贸n sobre el Estado que no fue ciega a su diversidad interna y por la cual tambi茅n abogaron, a su modo, los hermanos Carrera y el propio Jos茅 de San Mart铆n.

Hoy Chile comenz贸 a dialogar un nuevo Pacto Social, la gran Carta de nuestra alianza, y esta vez junto a las naciones originarias tal como O鈥橦iggins anhel贸 desde un comienzo. Las circunstancias b茅licas boicotearon esa posibilidad, lo sabemos. Pero hoy, dos siglos m谩s tarde, el sue帽o de los padres fundadores (y las madres fundadoras como do帽a Javiera Carrera) pareciera cada d铆a m谩s cercano y posible. Volver al origen, he all铆 la oportunidad hist贸rica que nos ofrece la Convenci贸n.

