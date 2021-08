–

De parte de La Haine August 20, 2021 27 puntos de vista

<<Es un hijoputa, pero es nuestro hijoputa>> Fue la frase que el presidente Roosevelt diría a todos sus medios refiriéndose a Anastasio Somoza padre. En la misma nota informativa donde el presidente yanqui se explaya en elogios al dictador nicaragüense, el teniente Pennington, 1933, posa con su “trofeo” fotografiado con la cabeza del combatiente sandinista Silvino Herrera.

Afganistán, AÑOS DE MUERTE ANUNCIADA

Estaba recopilando información sobre un comando de las fuerzas especiales de EEUU, en Afganistán, que asesinó a 16 mujeres, niños y más niñas campesinas cuando una de las noticias asiente que no fue obra de un sólo soldado como se había especulado sino de un comando especial, todos borrachos, el que perpetró la masacre. [Esto lo escribí y se publicó el 21 de marzo de 2012]. Al escribir la palabra borracho “me comí la h”, y apareció borraco. Indagué en la palabra por curiosidad ya que una parte de mi, a veces juega con ellas para ver si la otra parte se da cuenta, es la lucha de contrarios que llevo intrínseca dentro de mi. Llegué a la conclusión de que en definitiva, las dos llevan razón, dinamiza mi subconsciente que puse en marcha y comencé a leer más agencias para dar forma a la nota que quería publicar. La conclusión general de los hechos acontecidos en Afganistán, fue que unos soldados, sobre las dos de la madrugada entraron en las casas de una aldea al sur del país armados (¿podría ser de otra manera?), al parecer con aires de celebración festiva carcajeando, disfrutando de la madrugada disparan a bocajarro contra personas indefensas que se encuentran durmiendo y como si de un juego de diversión se tratara aprovechando conscientemente su indefensión, las asesinan porque sí. Entre ellas se encontraban nueve niñxs, todos muertos. Quedé por segundos muda como perdida entre líneas, absorta, paralizada por el pánico del horror que éstos seres humanos pasaron, agujereados, cosidos a balazos en plena inconsciencia del sueño, arrebatadas sus vidas en una algarabía de odio, de superioridad (militar) en espíritu hitleriano. Al instante recordé al director de teatro Álvaro Tejero que apenas unas semanas atrás había sido atropellado por una joven de 21 años en Madrid (dijeron que la muchacha era china, determina algo eso, sería más o menos grave si le hubiera atropellado un castellano, un siciliano, alemán o parisino en Madrid?). Eso sí, y eso es imperdonable, ebria, alcoholizada dijeron, pero con un amor propio basado en el individualismo egocéntrico enfermizo y delincuente que la Europa capitalista ha hecho de ella, lo suficientemente consciente para reaccionar en favor exclusivo a su ego, como para darse a la fuga y dejar el cuerpo del compañero sólo sin importarle si estaba vivo o muerto. Cuando uno es consciente de su acción y abandona a su victima el muerto deja de ser tal muerto (víctima de un accidente) para convertirse en víctima de un asesinato. O como en el caso afgano realizado por fuerzas de la OTAN, quemados, intentando no dejar rastro del crimen, desapareciendo las pruebas que puedan implicarles. ‘Es más noticia’ para la mayoría de medios internacionales que asumen de alguna de las maneras el legado de la OTAN. ‘Tiene más eco’ en todo caso echar la culpa “a los terroristas”, del país al que someten, que les desquician en su propia fobia e impotencia basada en odio.

Existen miles de presos políticos por medio de leyes empecinadas en los respectivos países donde el imperio determina órdenes. Países que coloniza directa e indirectamente como en Colombia, como en su propia unión, en viacrucis de hombres y mujeres víctimas de su destrucción económica demoliendo vida y armonía entre los pueblos. Naciones en manos del auténtico terror político dirigiendo tropas y sembrando monstruos y grotescos personajes impregnándoles de odio y prepotencia como calcinadores de sueños y derechos. Entre sus “heroicos actos” históricos y recientes de millones de muertos por el mundo, familias enteras se encuentran implicadas en la agonía genocida al que el imperio somete a sus poblaciones. Es la unión de estados de corsarios. Es la unión de corruptos ladrones y piratas del planeta arrastrando muerte, terror, terrorismo desde hace décadas como el sionismo, imponiendo por la fuerza su expansión colonial. Así formaron EEUU “de la nada” expropiando y asesinando aborígenes, y así crearon Israel, como nación de colonos. El general norteamericano John Allen máximo dirigente de la fuerzas armadas de la OTAN en el país señaló entonces que el comando implicado en la masacre de la aldea: <<“Eran totalmente responsables de sus actos, sobre la que prometo una investigación rápida y exhaustiva>>. Siempre que no le afecte a él ni al pentágono ni a la ocupación del país, total un número más menos qué importancia puede tener para la perpetuidad de la máquina del crimen? Primero desarmaron y encarcelaron a los hombres de la aldea, y después, entraron conscientes de que la población de mujeres y niños dormía sin armas. El mercenario necesita matanzas para llenar su mente y su tripa, por ello mata, y se alcoholiza para borrar las huellas de la sangre de sus víctimas. Después de acribillarles, les mean, defecan, patean; posan sobre ellos como si fueran trofeos de caza entre risas dementes rastreando su chulería de matón a sueldo; se fotografían entre ellos como salvajes y como ansiando nuevo remate o tiro de gracia les encienden pitillos transformando la agonía de la victima y muerte en su banquete; hacen chistes con sus muecas sus gemidos agónicos humillando cadáveres después de asesinados y si tienen tiempo los queman “para evitar sufrimiento a sus familias”. Ante sus ojos no son nada, nadie, simplemente cadáveres de campesinxs a los que desprecian, y humillan con gusto adiestrado, son obreros de países que detestan, población civil a la que pasar por la metralla, niños, mujeres, presidentes, ancianos, guerrillas y dirigentes cultos luchadores que sobre ellos se ríe el ignorante, el inculto estadounidense armado de fanatismo y avaricia de patriotismo patético que conforma una siniestra humanidad exterminadora, el inepto inculto mercenario que no sirve para nada sino para matar amparado en un comando o manada para violar y ametrallar niñas cuando salen de la escuela, mujeres en los mercados, son muy valientes, por eso se explayan y berrean ante el crimen y sus víctimas: Estos son (berracos o borracos), los que dominan el mundo, los asesinos que están en Afganistán, los que destruyeron Iraq y Libia, los que refuerzan el sionismo ocupando Palestina, y no dejan ni un día de asesinar. Estos son (berracos o borracos), los que asfixian la economía de los países que no quieren ser sometidos, estrangulan su realidad y deforman su imagen como la del pueblo palestino a los que llaman “terroristas”. Estos son (berracos o borracos), los que intentan destruir, machacar y ocupar bajo su rapiña Siria, Irán, Cuba… Los borrachos de odio terrorista, los “borracos” de alcohol de todo tipo de drogas y sadismo sin límite, ellos son, estos son, los que hay que combatir si no queremos que la humanidad desaparezca. El caso de la aldea de Afganistán no fue un caso fortuito fruto de la inconsciencia por consumo de drogas. En organismos como la OTAN, hablamos de acción y reacción imperialista de un impulso ebrio racial fruto y adiestramiento basado en órdenes ideológicas en concepto de superioridad sobre técnicas de exterminio. Estos son (berracos o borracos), ellos son, en ellos se encuentra el mayor enemigo del mundo.

Afganistán (en otro tiempo con el nombre hermoso y entrañable de Ariana), declara su independencia a principios del siglo XVIII, bajo un régimen nefasto monárquico. El país era una monarquía inserta en el feudalismo tipo medieval que ejercía un poder nominal sobre un conjunto de señores de la guerra y dirigentes étnicos y tribales que encarnaban lo más oscurantista y parásito de la sociedad dueños de la tierra. En 1973 el rey Mohammed Zahir Shah, es derrocado por su primo Mohammed Daud, establece un régimen republicano de carácter burgués-conservador en busca de un intento de modernizar para mantener un poder que se les va de las manos. La situación le supera e intenta ganarse aliados y en un principio permite cierta actividad de la izquierda, partidos como el PDPA, que tenía su base en lo que de intelectualidad y estudiantado existía en el país, y entre algunos oficiales del ejército molestos con el régimen; con un programa ganándose cada vez más electos centrado en la reforma agraria, la liberación de la mujer y la alfabetización de la población a desarrollar por un gobierno formado por la clase trabajadora de obreros, campesinos y artesanos junto a intelectuales de izquierda ilustrados. Pese a derrocar la monarquía el nuevo régimen que surge de ella no engaña se ve superado por la politización de ciertos sectores y la situación económica sigue siendo desastrosa, el atraso y miseria prosigue su avance, su impotencia saca al trasluz su naturaleza conservadora represiva, y en 1978, intenta suprimir el PDPA ya fuertemente enraizado. Ese mismo año la Revolución de Saur, de inspiración comunista, proclama la República Democrática de Afganistán. El presidente M. Daud Khan había destituido una importante estela de funcionarios y oficiales de izquierdas durante su mandato

(1973-78) arrestando a un buen número de sus líderes. La gota que colmó el baso represivo fue el asesinato del dirigente Mir Akbar Khyber. El PDPA, Partido Democrático Popular de Afganistán contaba con unos 50.000 militantes y centenares de simpatizantes por todo el país antes de la revolución. El mandato del presidente Daud se caracterizó por culatazos de impotencia y represión en grandes oleadas contra la izquierda, que provoca el efecto contrario en el pueblo, se aferró más a sus dirigentes y participó en todo en la lucha contra la represión y construcción del orden socialista en Afganistán. El PDPA encabeza en este contexto la Revolución de Saur que le lleva a la edificación de la República Socialista en Afganistán en abril de

1978-1992. Surge dentro de un ambiente deprimente de pobreza nada favorable, el nivel de vida había caído drásticamente, un millón de afganos habían emigrado a Irán. La revolución toma medidas urgentes para sacar al pueblo del atraso en que se encuentra y miseria. En un primer momento distribuye tierra a 250.000 campesinos. Abolieron todas las deudas contraídas por los campesinos con los terratenientes. Fueron liberados 8.000 presos políticos. Se declara la educación universal para ambos sexos. El 80 % de la población urbana accede a servicios de salud. La tasa de mortalidad infantil de menores de cinco años pasa de 380 en 1960 a 300 en 1988. El 63 % de los niñxs realizan íntegramente el curso escolar en 1985-87. Centenares de miles de personas son alfabetizadas. Se aumenta en un 50 % el número de médicos y se duplica el total de camas en los hospitales. Se crean por primera vez jardines de infancia y casas de reposo para los trabajadores. La esperanza de vida pasa de 33 años en 1960 a 42 en 1988.

La intervención de la Unión Soviética en apoyo al nuevo gobierno da inicio a la guerra de Afganistán (1978-1992). Ahí entraron los yanquis apoyando una guerrilla islámica-fascista igual que hicieron sus aliados de Arabia Saudí, Pakistán y otros países occidentales y musulmanes. EEUU abogó por los fundamentalistas (o Freedom Fighters llamados sin escrúpulos así por ellos) sin importarles lo más mínimo las condiciones en las que se encontraba la población afgana. Afganistán pasó de ser un país que hubiera podido tener un desarrollo y futuro brillante con la Revolución de Saur, a una verdadera catástrofe económica y disgregación sin un futuro ni seguridad sobre sus vidas. Es sabido lo que en otros momentos fue Afganistán y hoy pretenden que vuelva a ser con los talibanes, donde reina el fundamentalismo islámico, un Estado, en el que la mujer no tiene ningún tipo de poder, derecho o libertad, trata de devolverla como antes de la revolución a las antípodas, con los monstruos fascistas de hoy, que el imperio yanqui ha dejado a exproceso en el poder. Pero Afganistán no siempre fue así sino todo lo contrario. La revolución había dado grandes pasos en sacarla del tremendo atraso en arrastre de historia y opresión que sufría e integrarla a la vida social. El analfabetismo femenino fue reducido del 98 al 75 % en nada de tiempo y miles de mujeres afganas dejan de usar el chador. Se incorporan a la producción e integran los destacamentos populares de defensa de la revolución con las armas en la mano. Los afiliados del PDPA que practican la poligamia son expulsados del partido. Las mujeres se incorporan a la vida política, son una décima parte de la militancia del PDPA, pareciera poco determinante pero es un gran avance en comparación con la exclusión absoluta que sufrían y que hoy sufrirán una vez más. La vicepresidenta de la Unión de Mujeres Democráticas Safika Razmiha declara en 1988: <<“Sino se logra la igualdad de la mujer en nuestra sociedad, es imposible avanzar por el camino del progreso social. Muchos miles de mujeres afganas aún están encerradas en los harenes, millones ocultan su rostro bajo el chador y el 75 % de ellas son analfabetas. La revolución afgana realiza un ingente trabajo para emancipar a la mujer. Pero la correlación de fuerzas es todavía favorable a los atrasos feudales”>>. El escritor uruguayo Eduardo Galeano escribe al respecto: <<“Afines de 1979, las tropas soviéticas invadieron Afganistán. Según la explicación oficial, la invasión quería defender al gobierno laico que estaba intentando modernizar el país. Yo fui uno de los miembros del Tribunal Internacional que en Estocolmo se ocupó del tema, en el año 1981. Nunca olvidaré el momento culminante de aquellas sesiones. Daba su testimonio un alto jefe religioso, representante de los fundamentalistas islámicos, que en aquel entonces eran llamados Freedom Fighters, guerreros de la libertad, y ahora son terroristas. Aquel anciano tronó: ¡Los comunistas han deshonrado a nuestras hijas! ¡Les han enseñado a leer y a escribir!”>>.

En 1989 los soviéticos se retiraron pero la guerra prosiguió hasta que en 1996, los talibanes establecieron el Emirato Islámico de Afganistán, basado en su interpretación de la Sharia. La marcha atrás es drástica la manipulación del país no salva Afganistán de su lastre histórico. País extremadamente pobre con una alta dependencia en la agricultura como principal fuente de ingreso, la mayor parte de la población trabaja en el sector agrícola principalmente trigo, maíz, arroz, cebada, hortalizas, fruta, algunos frutos secos, tabaco, algodón y adormidera para la fabricación de opio y sus derivados como la heroína siendo el primer productor y exportador ilegal en el mundo según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La mayoría de la agricultura se realiza en las llanuras del norte cerca de las fronteras con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán. Posee importantes reservas de gas natural explotadas a baja escala por empresas (como no) de capital estadounidense. Importantes rebaños de ovejas “karakul”; en la ganadería destaca la cría de ganado ovino que origina gran cantidad de carne además de lana y pieles para exportación, también se crían camellos, burros, vacas y cabras. Desarrollan la artesanía de alfombras y, una industria en textiles y alimentos de incipiente desarrollo. También se cultiva y se usa en la industria de insumos las semillas de ricino y rubia. Pese a ello en general la economía afgana es de bajo desarrollo debido a la situación de guerra permanente, y a la fragmentación de la sociedad en grupos tribales por la propia orografía del terreno. ‘El terrorista islámico Bin Laden’ es una estela dura de roer que se perpetúa a exproceso para legitimar al gringo en sus catástrofes militares. Brotan embriones para nacer y morir en sus manos sembrando psicosis por el mundo avivando ocupaciones y deformando sociedad. El yanqui crea y arma ejércitos y corrientes henchidas de fanatismo religioso de todo tipo, entre ellos el integrista a los que atribuye atentados (bajo sus órdenes) llámense 11 de setiembre o pulgas cojoneras atacando al “pueblo americano”. Atacado y más que atacado por los criminales que les gobiernan; y es que la incultura en EEUU, hace estragos. El jefe del Estado Mayor de la Defensa británica propone: “¡¡DEMOS ESPACIO A LOS TALIBANES PARA VER CÓMO VAN A GOBERNAR TAL VEZ QUIERAN TENER UN GOBIERNO INCLUSIVO Y UN PAÍS INCLUSIVO”.

Cuando el imperialismo yanqui ha invadido o bombardeado países dícese Iraq, Libia, Yugoslavia, Siria, etc, su objetivo ha sido siempre sembrar el terror social, bombardear las poblaciones y puntos básicos principales como mercados, hospitales, centros sociales destruyendo a la vez que robando y asesinando civiles. Y ahí entramos todas a todas las edades dentro de sus masacres y violaciones. Recordemos no más las bombas que lanzó en Hiroshima y Nagasaki (unas 250.000 mil personas asesinadas, y otras tantas heridas para toda la vida) muy pocos eran militares. Oyendo hablar a una buena parte de los medios serviles oficialistas de toda la aberrante Europa (por supuesto TVE), pareciera que los buenos son los yanquis, ese criminal imperio insaciable de las extorsiones por el dominio y control mundial de aberrante cultura y robo de patrimonios. En los 20 años que han estado ocupando Afganistán, los invasores de la libertad y sus corifeos de la OTAN: españoles, alemanes, ingleses, franceses e italianos que lo único que han estado haciendo, aparte de atiborrarse de opio, es controlar algunas zonas (pocas) del país montañoso, mientras los talibanes siempre han vivido a sus anchas en la mayoría del territorio afgano.

NOTA

Los yanquis no huyen de nada, de qué huye el gringo imperial, de sus propios crímenes? Si hubieran querido habrían abrasado a los talibanes en cualquier momento y lugar, tienen las armas más adecuadas y destructivas incluidas las químicas bajo su poder, o no son diestros en ello? No será que estratégicamente no les interesa un país laico, más o menos moderno? No sería bueno para “sus” intereses, sería un peligro, acaso no está cerca muy cerca de Rusia, Irán y China? Un país así podría llegar a tener unas elecciones mas o menos libres y tener gobiernos amigos de los rusos, o de los iranies, o incluso querer volver a la época en la que estaban los antiguos soviéticos, cuando las mujeres iban en minifalda y estudiaban carreras universitarias, o no? A los monstruos de las guerras y desestabilizaciones mundiales les interesa que sigan los talibanes. Cuanto más fascismo y barbarie más poder para la rapiña imperial, qué importa que sea islamista? Le importa un carajo cómo viva o sobreviva el pueblo, los trabajadores, los estudiantes, si se retrocede a la edad media mejor que mejor, y, no, no se parece en nada a cuando tuvieron que salir por patas de Vietnam, en absoluto, allí los echaron por criminales, fueron totalmente derrotados en el campo de batalla, saliendo como ratas humillados internacionalmente ¿Y en Afganistán? No. Se van porque quieren. Han dejado todo bastante adiestrado, atado y bien atado como lo hizo el dictador Franco, ya se encargó el yanqui con su CIA, de asegurar que se cumpliría (con el apoyo, una vez más, del pichón nazi europeo). Cabe una pregunta que hacer, de dónde sale todo el armamento talibán? Toda esta película de la salida de los yanquis y el avance rápido de los talibanes, no ha sido más que un montaje, un paripé de cara a la opinión pública internacional, de sus medios (nos tienen acostumbrados) a su mediocridad. En 2020 EEUU firma un acuerdo con el líder actual talibán para dejar el país en sus manos. En Iraq aún siguen adiestrando mercenarios, consolidando y adoctrinando políticos para seguir destruyendo y dividiendo al pueblo iraquí, cundo logren la descomposición total en “su” beneficio, saldrán del país, como en Afganistán, sin que nadie les eche, ya aprendieron bastante de la humillación en Vietnam.

Probablemente la primera figura de un comandante de la guerrilla en Afganistán podría ser identificado ideológicamente con un comunista (aunque el gringo se encarga con los medios de borrar y confundir nuestras memorias, tergiversar datos y deformar personajes) el es Abdul Rahman Mahmudi. Mahmudi fue encarcelado, murió en 1963. Estableció un periódico revolucionario llamado Nida-YE Khalq, la voz de las masas, y después formó un partido político llamado Khalq, las masas, entre los estudiantes en la universidad de Kabul. Esto ocurrió en los últimos años 40 y los comienzos de los años 50. Los parientes de Mahmudi continuaron su movimiento político en los años 70, este movimiento dio lugar a un movimiento maoista, organizado alrededor del diario Shula-YE Jawid, llama eterna. En los años 60 uno de los revolucionarios más prominentes fue MIR Mohamed Siddiq Farhang que se identificó como socialista. Nur Mohamed Taraki fue otro revolucionario prominente de ese período, figura clave en el movimiento comunista en Afganistán, después de su vuelta de la India.

PD.

Expongo lo que se y conozco no porque me identifique o deje de identificar sino porque la historia y el enemigo a la vista así lo exige. Apoyo todo lo que lucha y avanza sobre un sendero de principios que asume la clase a la que pertenezco. Todo lo demás son y serán discusiones entre quien pretende y lucha por integrar la sociedad en una familia en construcción de futuro.

Maité Campillo (actriz y directora d` Teatro Indoamericano Hatuey)