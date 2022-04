–

M谩s de cien a帽os despu茅s del 煤ltimo registro sobre una traves铆a de este tipo, una embarcaci贸n mapuche surc贸 el lago Correntoso y uni贸 dos comunidades que resisten el avasallamiento estatal y la desmemoria. Por Adri谩n Moyano.

Si la cultura mapuche fuera individualista, los nombres de Lucas Quintupuray, Gustavo Cayun Pichunlef y Mart铆n Flores ya estar铆an impresos en placas de bronce o al pie de alg煤n trofeo. Si pensara solamente en t茅rminos deportivos, no se hubiera embarcado tambi茅n a la peque帽a Guadalupe, hija de Mart铆n y Roxana Quintupuray. As铆 se conform贸 la tripulaci贸n del wampo que el 煤ltimo domingo uni贸 la playa del sector Los Radales del lof Kintupuray con la que controla la comunidad Paichil Antreao, ambas sobre el lago Correntoso (Neuqu茅n). La traves铆a demand贸 algo m谩s de cinco horas a puro remo, pero la haza帽a super贸 ese marco temporal: el 煤ltimo registro sobre la existencia de un wampo data de 1920 y se tom贸 en el lago L谩car. Quiere decir que como m铆nimo, las antiguas canoas mapuches se hab铆an ausentado de las aguas hace m谩s de un siglo. Desde entonces, su lugar fue el silencio l贸brego de los museos. Ahora, volvi贸 el wampo.

Fue la comunidad Kintupuray en pleno la protagonista del rescate. Desde fines del siglo XIX, cuando se asentaron en el noroeste del Correntoso Juan Antonio Quintupuray y Margarita Treuque, sus orillas boscosas supieron de hijos e hijas, de faenas agr铆colas y forestales, de intercambios con otros vecinos, pero tambi茅n de dolores, como el incendio de la vivienda. El intenso v铆nculo de los Quintupuray con el mapu sufri贸 un cimbronazo de importancia cuando cuatro d茅cadas despu茅s, se instal贸 sobre su territorio Parques Nacionales. Desde 1934, la nueva repartici贸n se arrog贸 el derecho de decidir c贸mo deb铆an las familias vivir su vida y como consecuencia de las restricciones, muchas abandonaron sus lugares para pelear la supervivencia econ贸mica en Villa La Angostura o Bariloche. Los retornos comenzaron tres d茅cadas atr谩s y no est谩n extensos de sinsabores, tensiones, nuevos conflictos y viejas estigmatizaciones.

Por eso el llanto del joven longko cuando el wampo descans贸 sobre la arena despu茅s de la traves铆a. Por eso la expectativa de cientos de personas, no s贸lo mapuche, que recibieron a la legendaria embarcaci贸n sobre la playa, tambi茅n en disputa con la Municipalidad de Villa La Angostura. Por eso el repiqueteo de cultrunes, el bramido de las trutruka y los silbidos de las pfilka que aguardaron la llegada de la canoa durante una larga espera. Por eso el canto de decenas de mujeres para el coihue del que naci贸 la embarcaci贸n y para el lago que le brind贸 cobijo. Por eso el viaje lacustre condujo a un acto de afirmaci贸n pol铆tica que reuni贸 a las cuatro comunidades de la Zonal Lafkenche: Kintupuray, Paichil Antreao, Kintrikeo y la recientemente reconstituida, Melo.

Navegantes, siempre

La condici贸n de navegantes de los antiguos puelches (gente del este en idioma mapuche), permaneci贸 velada durante mucho tiempo, a pesar de las menciones que existen en las antiguas cr贸nicas jesuitas y de ciertas conclusiones m谩s bien obvias. Si la primera expedici贸n espa帽ola que lleg贸 al Nahuel Huapi (1620) encontr贸 puelches en sus islas, es de sentido com煤n suponer que aquellos moradores del lago se val铆an de embarcaciones para sus traslados. Diego de Rosales, quien se asom贸 a la margen norte en la d茅cada de 1640, observ贸 que la gente que 茅l llam贸 pehuenches, se val铆a de las mismas piraguas y canoas que los habitantes ind铆genas del archipi茅lago de Chilo茅, es decir, los huilliches o williche, seg煤n la autodenominaci贸n mapuche. Cinco d茅cadas m谩s tarde, cuando los religiosos consiguieron restablecer su precaria misi贸n, todav铆a en la orilla m谩s norte帽a del Nahuel Huapi, el sacerdote Laguna viaj贸 hasta Chilo茅 a bordo de canoas que supuso fr谩giles, con la conducci贸n experta de puelches que hicieron de gu铆a. El religioso de origen flamenco, temi贸 por su integridad ante las olas casi marinas del lago, pero, sin embargo, lleg贸 sin sufrir mayores contrariedades a su destino, m谩s all谩 del Seno de Reloncav铆. Inclusive, y aunque despectivamente, describi贸 una ceremonia que hicieron sus compa帽eros de traves铆a para atraer viento favorable. Quiere decir que, al menos algunos de esos wampo llevaban m谩stil y velamen.

A pesar de su presencia en escritos a帽ejos, ninguno de los cronistas del siglo XIX y tampoco los supuestos especialistas en culturas ind铆genas del siglo XX, repararon sustantivamente en la historia de los wampo. Reci茅n en la d茅cada de 1990 pudieron realizarse tareas de arqueolog铆a subacu谩tica en los lagos del actual noroeste patag贸nico. Hasta entonces, los expertos argentinos pensaban que s贸lo los canales fueguinos hab铆an albergado embarcaciones para ellos primitivas. Pero el hallazgo de canoas en Playa Bonita (Bariloche), el lago Correntoso y otros espejos de agua de la regi贸n, ratificaron el car谩cter navegante de sus antiguos habitantes.

El longko Lucas Quintupuray es tallador de madera. Cuando se enter贸 de la existencia de los viejos wampo quiso saber c贸mo los antiguos mapuche los confeccionaban. Transcurr铆a 2019. Quien firma esta cr贸nica confi贸 que esos m茅todos est谩n registrados en las cr贸nicas de Rosales y otras fuentes y que era cuesti贸n de evaluar si era posible recrearlos. Vaya si fue posible: tres a帽os despu茅s, un wampo volvi贸 a navegar algo m谩s de 10 kil贸metros sobre la superficie casi quieta del lago, envuelto en la m谩s hermosa de las brumas oto帽ales, con el bosque m谩s conmovedor como testigo. Construyeron la embarcaci贸n el propio Lucas, 鈥淭incho鈥 Flores y Emanuel Paiva. El 煤ltimo finalmente no se embarc贸, por cuestiones de capacidad.

Mal贸n de emociones

鈥淐reo que todav铆a no tomamos dimensi贸n de lo que se gener贸鈥, le dijo el longko a EED, dos d铆as despu茅s de la haza帽a. Es que la repercusi贸n pol铆tica, medi谩tica y en redes sociales que logr贸 la traves铆a, no estaba en los c谩lculos. 鈥淢ientras 铆bamos remando, una de las grandes emociones que vivimos fue cuando pasamos por el (arroyo) Pichunco, donde ten铆an su asentamiento nuestros bisabuelos. Ah铆 fue donde se quem贸 su casa y todav铆a no sabemos si se quem贸 o se la quemaron, si tenemos en cuenta la 茅poca鈥 Cuando pasamos, dijimos: ah铆 deben estar los abuelos mir谩ndonos鈥. El ejercicio de la violencia contra los pobladores mapuches, fue moneda corriente hasta bien entrado el siglo XX.

Las emociones de los remeros tambi茅n afloraron 鈥渃uando vimos la costa de Paichil. Fue un alivio saber que 铆bamos bien, con fuerza y con ganas. Hay una cruzada en la que literalmente, vas por el medio del lago y esa es la que nos preocupaba, porque si llegaba a pasar algo, se iba a complicar. Pero en ese momento, el lago se planch贸 de una manera espectacular, entonces dec铆amos que nos estaba acompa帽ando el territorio y que los ngen (guardianes o due帽os) del lugar estaban con nosotros. Cuando empezamos a escuchar los cultrunes y los afafan (gritos ceremoniales), nos dio m谩s newen para seguir avanzando, porque en ese momento, ya est谩bamos s煤per cansados鈥, confi贸 Quintupuray.

Hubo otra manifestaci贸n significativa del entorno, que los navegantes interpretaron como muestra de respaldo. 鈥淓st谩bamos cansados y de repente, de atr谩s empezaron a llegar unas ondulaciones en el agua que nos impulsaban. No eran olas, porque no hab铆a otros botes cerca. Eran como ondulaciones que hac铆an que el wampo se levantara de atr谩s hacia adelante y se impulsara. Como si el lago nos dijera: m茅tanle, que ya est谩n llegando. Despu茅s, cuando vimos a la gente y escuchamos los cantos, nos emocionamos un montonazo. Sab铆amos lo que est谩bamos haciendo y se ve铆a que los pe帽i y lamngen estaban alegres por vernos llegar bien. Tambi茅n por ver el wampo, porque nuestras generaciones no lo llegaron a conocer y nuestros abuelos tampoco. Cuando vimos la arena, dijimos: listo. El wampo lleg贸, el wampo nos trajo. Creo que si no fuera por el witratripan (la ceremonia que se hizo antes de partir) no nos hubiera ido bien. Esa es la forma que tenemos de pedirle a los ngen que nos acompa帽en y ayuden. El lafken conoce de nuestro respeto y as铆, llegamos bien鈥.

Las reservas emotivas que pudieran quedar en los corazones se agotaron al encallar la embarcaci贸n en la playa de la comunidad Paichil Antreao. 鈥淟as emociones que vivimos como pe帽i, lamngen, compa帽eros y amigos, fueron impresionantes. Todav铆a seguimos recibiendo mensajes, saludos, felicitaciones por lo que se hizo. Eso es gratificante, porque no s贸lo estamos recuperando el wampo, sino porque nos sentimos parte orgullosa de un pueblo que se est谩 levantando. En Puelmapu, en Ngulumapu y en todo el Wallmapu estamos haciendo todo lo posible para que se siga reproduciendo la cultura, el conocimiento, la cosmovisi贸n, la lengua y nuestra forma de hacer las cosas鈥. Que anoten las y los historiadores: el domingo 17 de abril de 2022, un wampo mapuche volvi贸 a navegar. En los rincones de los museos, tiembla el olvido.

