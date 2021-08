Voor het leven: vertrek van La Extemporánea naar Europa

–

De parte de EZLN August 31, 2021 23 puntos de vista

Ago312021

Voor het leven: vertrek van La Extempor谩nea naar Europa

<!–

23230

–>

Zesde Zapatistische Commissie (Comisi贸n Sexta Zapatista)

Mexico.

30 augustus 2021.

Aan het Europa van onderop en van links:

Aan de Nationale en Internationale Sexta:

Aan de organisaties, groepen en collectieven die waarheid en gerechtigheid voor hun afwezigen nastreven:

Zussen, broers, brussen:

Compa帽eroas, compa帽eras, compa帽eros: (Kameraden (m/v/anders)

Wij zouden deze woorden willen beginnen met hulde te brengen aan de strijd en de inzet van al die mensen die op zoek zijn naar hun afwezige, verdwenen geliefden. Hun strijd is ook, en vooral, een strijd om het leven. Het is geen toeval dat we op deze dag het volgende aankondigen:

Ten eerste: Na een oneindigheid van procedures, hindernissen en problemen, kondigen wij aan dat het Zapatistische gezelschap in de lucht, dat wij 芦La Extempor谩nea禄 (鈥渄e buitentijdigen鈥) hebben genoemd, op 13 september 2021 vanuit Mexico-Stad naar Europa zal vertrekken.

Ten tweede: De bestemming is de stad Wenen, in de geografie die zij Oostenrijk noemen, en wij zullen in twee groepen reizen.

Ten derde: de eerste groep vertrekt van de luchthaven van Mexico-Stad op 13 september 2021, om ongeveer 12.10 uur. Deze zal aankomen in de stad Madrid, in de geografie die Spanje heet, om 06.00 uur op 14 september. Na een tussenlanding van 2 uur en een overstap, zal het vliegtuig om 08:20 uur weer opstijgen om op 14 september om 11:05 uur in Wenen, Oostenrijk, te landen. Een tweede groep zal op dezelfde dag 13 september om 20.45 uur vertrekken met een tussenlanding, eveneens in Madrid, om 14.35 uur, om de vlucht om 16.00 uur te hervatten en op 14 september om 1900 uur in Wenen te landen.

Ten vierde: De Extemporanea is georganiseerd in 28 luister- en spreekteams (van elk 4 脿 5 leden), 1 spel- en ondeugendheidsteam en 1 co枚rdinator. De 芦Extemporaneous禄 kan dus 28 uithoeken van Europa tegelijk bestrijken.

Enkele dagen later zullen de delegatie van het Congreso Nacional Ind铆gena-Concejo Ind铆gena de Gobierno (Nationaal Inheems Congres/Inheemse Regeringsraad) en het Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (Front van Volkeren ter Verdediging van Land en Water) zich hierbij aansluiten.

Samen met deze delegatie van deze zusterorganisaties zullen wij het werk voortzetten dat is begonnen door het zogenaamde Eskadron 421, dat momenteel de geografie bestrijkt die zij Zwitserland noemen.

Ten vijfde: Over enkele dagen zullen wij de datum preciseren waarop wij de Semillero (zadencentrum) 芦Comandanta Ramona禄 zullen verlaten, om ons te concentreren in de caracol van Jacinto Canek, in San Crist贸bal de las Casas, Chiapas. Vandaar gaan we over land, in een karavaan van voertuigen, naar Mexico-Stad waar we tot de dag en het uur van vertrek zullen worden ondergebracht in de gebouwen aan de Carmona y Valle. Voor het geval iemand het vertrek en de reis van San Crist贸bal naar Mexico City wil begeleiden.

Ten zesde: Wij dragen deze inspanning (waaraan vele niet-Zapatistas en zelfs sommige anti-Zapatistas deelnamen) op aan alle verdwenen vrouwen, aan de families die lijden onder hun afwezigheid en, bovenal, aan de vrouwen en mannen die strijden om hen terug te vinden en om de waarheid en gerechtigheid te bereiken die wij allen nodig hebben en verdienen. Weet dat uw voorbeeld, uw onvermoeibare werk en uw weigering om op te geven, niet te verkopen en niet op te geven, voor ons, de Zapatistas, een les zijn in menselijke waardigheid en authentieke inzet in de strijd voor het leven.

Als we in Mexico-Stad zijn, zullen we de notulen overhandigen van de bijeenkomsten van de Zapatista, de niet-Zapatista en de anti-Zapatista gemeenschappen, met hun akkoorden over steun aan de strijd voor waarheid en gerechtigheid voor de slachtoffers van geweld, volgens het overleg dat op 1 augustus van dit jaar 2021 is gehouden.

Dat is alles.

Uit de bergen van het Mexicaanse zuidoosten.

Subcomandante Insurgente Mois茅s.

Algemeen co枚rdinator van de afdeling Oversteek/travestie voor het Leven 鈥 Europa.

Nog steeds Mexico. Jaar 501.

No hay comentarios todav铆a.