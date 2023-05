–

De parte de ANRed May 8, 2023 296 puntos de vista

En diciembre de 2022, Asambleas del Curru Leufu (espacio que nuclea a asambleas socioambientales de Río Negro) hicieron una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia provincial para exigir que se restituya la Ley 3.308 (que prohibía la prospección, explotación y extracción petrolífera y gasífera en el Golfo San Matías) y no se avance con la construcción de un oleducto en el golfo para carga y descarga de buques petrolíferos. Pero el procurador general de Río Negro, Jorge Crespo, y los fiscales rechazaran el pedido por considerar que «el daño ambiental que denuncian los accionantes es meramente hipotético, vago, conjetural». «Contestaron que no tenemos legitimidad suficiente para pedirle a la justicia que tome medidas al no tener ‘un interés que evidencie una afectación o perjuicio personal y directo’: consideran que el proyecto de YPF en nuestro Golfo no nos incumbe. Tenemos legitimidad para exigir que se cumplan nuestros derechos. Todavía falta que se expida el Superior Tribunal de Justicia: ¿será un dictamen que respete las leyes y escuche los reclamos legítimos del pueblo rionegrino o responderá a los intereses de las corporaciones petroleras?», se preguntan. Por ANRed.

«¿Vos qué pensarías si la Justicia te dice que no podés proteger el lugar donde vivís?«, es lo que se preguntan desde el espacio Asambleas del Curru Leufu, que nuclea a diversas asambleas socioambientales de Río Negro, luego de que un fallo de la Justicia rechazó su pedido de freno de la construcción de un oleaducto en el Golfo San Matías y por la restitución de la Ley 3.308.

«En diciembre nos presentamos ante el Superior Tribunal de Justicia para exigir que se restituya la Ley 3.308 que protegía al Golfo San Matías de cualquier tipo de contaminación por hidrocarburos. Contestaron que lxs vecinxs no tenemos legitimidad suficiente para pedirle a la justicia que tome medidas al no tener ‘un interés que evidencie una afectación o perjuicio personal y directo’: consideran que el proyecto de YPF en nuestro Golfo no nos incumbe«, denuncian.

▶️ En diciembre nos presentamos ante el Superior Tribunal de Justicia para exigir que se restituya la ley 3308 que protegía al Golfo San Matías de cualquier tipo de contaminación por hidrocarburos. (Hilo) pic.twitter.com/QLCYKJzMfk — Asambleas del Curru Leufu (@AsambleasCurru) May 6, 2023

En la misma línea, agregan: «la justicia rionegrina además miente: dice que los legisladores escucharon al pueblo (cuando legislaron a puertas cerradas sin respetar la participación ciudadana) y que no hay ningún proyecto en marcha para construir un oleoducto. El procurador general Jorge Crespo y los fiscales aseguran que ‘el daño ambiental que denuncian los accionantes es meramente hipotético, vago, conjetural’, pero YPF y el gobierno provincial ya dieron comienzo al proyecto con la convocatoria de audiencias públicas. ¿Por qué miente el procurador y los fiscales? ¿Por qué la justicia no quiere escucharnos y defender nuestras playas y mares, nuestros trabajos, nuestro hogar? Al procurador y a los fiscales le decimos: tenemos legitimidad para exigir que se cumplan nuestros derechos».

En tanto, recuerdan que todavía «falta que se expida el Superior Tribunal de Justicia», ante lo cual se preguntan: «¿será un dictamen que respete las leyes y escuche los reclamos legítimos del pueblo rionegrino o responderá a los intereses de las corporaciones petroleras?

En su momento, desde el espacio habían habían rechazado la audiencia que tuvo lugar el jueves 20 de abril, convocada por la provincia de Neuquén, para presentar el Estudio de Impacto Ambiental del primer tramo del Oleoducto Vaca Muerta Sur propuesto por YPF, que empezaría en el yacimiento Loma Campana de Añelo y finalizaría con un gran puerto de exportación petrolera el Golfo San Matías.

«El estudio evalúa tan sólo 127 de los 700 kilómetros totales del ducto. De esta manera, no tiene en cuenta los impactos acumulativos ni una evaluación ambiental estratégica. Tampoco los impactos asociados, como la cantidad de nuevos pozos de fracking para extraer el crudo que se transporte, la traza que impactará sobre la principal cuenca hídrica de la región, la planta de acopio en Punta Colorada, los caños que se introducen en el mar para cargar los barcos y el puerto», señalaron en aquel momento las asambleas socioambientales.

«Fue ilegal, ilegítima, sin público y, por lo tanto, consideramos que no tiene validez – remarcaron sobre las audiencias – Las audiencias son procedimientos públicos de participación, en los que se se debería otorgar a la población la garantía de conocer de qué se trata un proyecto así como de manifestarse en forma previa al dictado de una decisión que puede afectar sus derechos. Nada de esto se cumplió», denuncian.

Asambleas del Curru Leufu se encuentra integrada por la Asamblea Antimegaminería de Bariloche, la Asamblea en Defensa del Agua y el Territorio Neyen Mapu de Valcheta, la Asamblea por el Agua y el Territorio de Huawel Niyeu ( Ingeniero Jacobacci), la Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas, la Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco (Roca), la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones, la Asamblea Socioambiental de Cipolletti, la Asamblea Permanente por el Río Colorado, la Asamblea Socioambiental Valle Medio, la Asamblea Ambiental Interpueblos de Ingeniero Huergo, Villa Regina, Godoy y Chichinales, y la Asamblea del Valle de Conesa.