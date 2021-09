12 de Septiembre, elecciones PASO

VOTAR A LA IZQUIERDA Y PREPARARSE PARA ENFRENTAR EL ACUERDO CON EL FMI.

Opini贸n Socialista llama a votar por las organizaciones de izquierda que se presentan en estas elecciones (Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, Pol铆tica Obrera y Nuevo MAS).

Es un error que sus direcciones no hayan priorizado la unidad necesaria, como propusimos desde OS entre otrxs, y m谩s grave que se utilice una herramienta proscriptiva del r茅gimen como las PASO para resolver las candidaturas.

Pero por su programa y porque hay en sus filas muchas y muchos luchadorxs honestxs y consecuentes, llamamos a votarlos.

No pensamos que la salida que necesita la clase trabajadora pase por votar bien, enga帽o que promueven los pol铆ticos del r茅gimen y sus comunicadores, sino por explicar pacientemente el saqueo al que es sometido el pa铆s y las clases trabajadoras por las pol铆ticas del capitalismo imperialista, y que no se terminar谩 si no es con grandes acciones de masas (huelgas generales, movilizaciones, cortes).

Las elecciones son el terreno de los partidos patronales, que buscan legitimarse con el voto popular. El show montado por las y los candidatos en los medios, sus presuntas peleas y enfrentamientos, son una farsa que esconden lo fundamental: gobierno y oposici贸n patronal se pelean para erigirse en garantes del pago de la deuda externa fraudulenta. Son los partidos de la deuda externa.

El gobierno actual adopta 鈥渇rases cr铆ticas鈥 sobre FMI pero en la realidad est谩 generando un acuerdo y sobre todo mantiene los pagos, sin suspender ni investigar el fraude cometido contra el pa铆s, cuando tuvo y tiene todas las herramientas para hacerlo.

Denuncian que los amigos del macrismo fugaron millones, y esa estafa que atenta contra toda una sociedad, no se investiga!

Blanqueando el status colonial que le dan al Congreso Nacional, el FMI pide que los diputados electos en estas elecciones voten el acuerdo para pagarle la deuda ilegal, ileg铆tima, fraudulenta y odiosa que la clase capitalista y sus representantes vienen imponiendo gobierno tras gobierno.

Es necesario suspender el pago de la deuda e investigar su naturaleza fraudulenta para adoptar decisiones soberanas como pa铆s. Los millones de d贸lares destinados a los fondos buitres o al FMI deber铆an ser destinados a construir un mill贸n de viviendas, que de trabajo a 4 millones de personas, as铆 como obras de desag眉es, cloacas, asfaltos, caminos, construcci贸n y refacci贸n de escuelas y hospitales, y tantas otras que se necesitan en todo el pa铆s.

Llamamos a la clase trabajadora a prepararse para los tiempos que vienen, para luchar por el salario, el trabajo, los derechos, las jubilaciones, la educaci贸n, la salud, sin depositar confianza en las falsas promesas, confiando en la organizaci贸n y en la fuerza colectiva que tenemos como clase.

Ellos quieren usar el voto popular para legitimar el saqueo, nosotrxs debemos preparnos para enfrentarlos con la movilizaci贸n obrera y popular; y para fortalecer esa perspectiva, no votar por los partidos del r茅gimen sino por la izquierda, en cualquiera de sus expresiones.

Cuando termine la farsa electoral, todas las organizaciones clasistas seguiremos teniendo la obligaci贸n de impulsar pol铆ticas de unidad de acci贸n y frente 煤nico.

PROGRAMA DE EMERGENCIA

鈥 SUSPENSI脫N DEL PAGO E INVESTIGACI脫N DE LA DEUDA EXTERNA.

鈥 POR UN VERDADERO IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS.

鈥 RECUPERACI脫N DE LA SOBERAN脥A SOBRE LA CUENCA DEL R脥O PARAN脕.

鈥 UNIFICACI脫N DEL SISTEMA DE SALUD, VACUNACI脫N UNIVERSAL, ANULACI脫N DE PATENTES.

鈥 AUMENTO GENERAL DE SALARIOS, JUBILACIONES, PENSIONES Y PLANES SOCIALES AL VALOR DE LA CANASTA FAMILIAR.

鈥 POR UN PLAN DE VIVIENDAS Y OBRAS P脷BLICAS, QUE D脡 TRABAJO Y RESPUESTAS A MILLONES DE PERSONAS.

鈥 REDUCCI脫N DE LA JORNADA LABORAL SIN REDUCCI脫N SALARIAL.

鈥 EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LA IVE Y LA ILE.

鈥 FUERA EL FMI. LAS ESTAFAS NO SE PAGAN. POR UN GOBIERNO DE LA CLASE TRABAJADORA Y EL PUEBLO POBRE.

Opini贸n Socialista 07/09/2021