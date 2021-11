–

November 11, 2021

A la memoria de 脕lvaro Sierra Sierra (1951-2021), revolucionario y luchador de toda la vida, uno de aquellos imprescindibles que exaltaba Bertolt Brecht.

La profunda filosof铆a del escribidor: Voto bien, robo bien. 鈥淰argas Llosa que acusa a los pueblos de 芦votar mal禄 cuando no son los suyos quienes ganan las elecciones ten铆a su verdadera patria en las Islas V铆rgenes, donde escondi贸 buena parte del dinero de sus derechos de autor. No en su querida Espa帽a. No en su amado Per煤, un pa铆s que intent贸 presidir. Su verdadera alma, que es el dinero, vivi贸 en un para铆so [鈥 芦Quiero a Espa帽a tanto como a Per煤禄, suele repetir Vargas Llosa. Es un amor un tanto c铆nico, el patriotismo del defraudador鈥. El esc谩ndalo de Papeles de Pandora y Vargas Llosa

El capitalismo realmente existente cada vez adquiere un car谩cter m谩s mafioso, siendo la corrupci贸n una de sus caracter铆sticas determinantes. No es que exista un 鈥渃apitalismo bueno鈥 y un 鈥渃apitalismo malo鈥, como pretenden ciertos ide贸logos y economistas que sirven al capital. El capitalismo bueno ser铆a transparente e impoluto, como expresi贸n de la 鈥渟ociedad abierta鈥 que pregonaba Karl Popper y que hoy retoman George Soros y su fundaci贸n Open Society y cuya noci贸n ha vulgarizado el seudo moralista Mario Vargas Llosa. Ese capitalismo bueno se caracterizar铆a por la armon铆a que resulta del funcionamiento de la mano invisible del mercado que a todos nos premia o nos castiga por nuestras competencias. Este capitalismo ben茅volo no ser铆a ni explotador ni depredador. El capitalismo malo seria aquel que se caracteriza por la corrupci贸n, la falta de transparencia, los manejos turbios, los acuerdos por debajo de la mesa, se sustenta en la explotaci贸n y el robo.

Esta diferencia entre estos dos tipos de capitalismo, que cultivan ciertos social-liberales, no existe, es una ficci贸n. Un cr铆tico demoledor de esa falacia fue el soci贸logo brit谩nico John Urry (1946-2016), que escribi贸 un libro esclarecedor al respecto[1]. All铆 se sostiene, con una s贸lida base emp铆rica, que la tal globalizaci贸n (cuyo componente central es la deslocalizaci贸n) constituye una nueva fase de la lucha de clases de los capitalistas del mundo contra el resto de la humanidad. En esa perspectiva: 鈥淓n lugar de un movimiento transfronterizo cada vez mayor, lo que hay es un movimiento que, con frecuencia oculto, se ampara en elaborados procedimientos secretos. Un mundo sin fronteras crea nuevas fronteras y nuevos secretos. No dejan de crearse fronteras que se vigilan y controlan鈥 (p. 28).

Por eso, 鈥渓a deslocalizaci贸n es el medio que ahora tienen los ricos para desarrollar una singular clase internacional que, m谩s que 鈥榗lase en s铆 misma鈥, es una 鈥榗lase para s铆 misma鈥欌 (p. 30). Esa clase es la que se mueve libremente por el mundo, esconde sus ganancias en guaridas fiscales, explota trabajadores allende los mares o en los mares, despilfarra combustibles f贸siles que se extraen lejos de los centros capitalistas centrales y disfruta de un obsceno lujo y confort propio del consumo conspicuo que analiz贸 con detalle Thorstein Veblen hace m谩s de un siglo. Los individuos de esta clase viven parcialmente deslocalizados, puesto que residen en un pa铆s, tienen varias nacionalidades, invierten en cloacas fiscales, roban y desfalcan aqu铆 y all谩. Por el contrario, 鈥渕uy diferentes son las vidas deslocalizadas de los pobres individuos y familias que, de forma interminable, pasan de un centro de detenci贸n a otro, de un barco ilegal a otro, sin lugar nunca a ubicarse como es debido. Esas personas deslocalizadas pueden carecer de derecho a quedarse y acceder a la ciudadan铆a del Estado Naci贸n que deseen: en realidad, algunos se quedan verdaderamente sin Estado鈥. (p. 31).

Los procesos de deslocalizaci贸n forman parte de una nueva fase de la lucha de clases, en la cual el gran capital lleva la iniciativa e impone sus condiciones. Dentro de esas condiciones, en contra de la ret贸rica del libre mercado y de la mano invisible, predomina el secretismo y la transparencia y el capitalismo realmente existente tiene un aspecto similar a una cloaca infecta. Por ello, 鈥渆l comportamiento de la burgues铆a actual se parece m谩s a delincuentes que viven de incognito, eliminando rastros y protegiendo su libertad para ganar dinero en secreto y, mayormente, lejos de las miradas鈥 (p. 43). De ah铆 que cada vez sea m谩s dif铆cil distinguir y separar la riqueza empresarial, la privada y la delictiva. Al respecto, el capitalismo se basa en el pillaje y el crimen, indispensables para la acumulaci贸n de capital y riqueza material en el mundo, porque no debe olvidarse que el 鈥渄inero procede de la conquista y la extorsi贸n鈥. (pp. 43-44). Como lo dijo alguna vez Leonardo Sciascia, el capitalismo es una mafia legal, mientras la mafia es un capitalismo ilegal.

Recordar estos aspectos es necesario para situar en contexto lo que dicen los Pandora Papers en los que se revelan millones de documentos sobre el secretismo del capitalismo contempor谩neo y quienes est谩n detr谩s de esa pr谩ctica que, repetimos, no es excepcional, sino la norma con la que funciona el capitalismo actual. En esa perspectiva, a quien puede sorprender de verdad que all铆 aparezcan los nombres de empresarios, banqueros, deportistas, escritores, pol铆ticos (entre ellos varios expresidentes de pa铆ses y presidentes en ejercicio). Simplemente, esa informaci贸n lo que hace es hacer p煤blico algo que es una caracter铆stica estructural del capitalismo, cuyo funcionamiento mafioso es un secreto a voces.

Esto a partir del hecho que 鈥済ran parte del mundo deslocalizado [鈥 surgi贸 gracias al incremento de los movimientos desfinancieros desregulados, que ya no respetaban las fronteras nacionales y cuya magnitud con frecuencia dejaba peque帽os a los presupuestos de los Estados. El neoliberalismo proporcion贸 a conglomerados de riqueza privada y empresarial cada vez mayores, que se iban instalando en 谩mbitos jurisdiccionales secretos, formas de extender su poder y su alcance. La deslocalizaci贸n es inherente al proceso de remodelaci贸n excepcionalmente triunfal que ha llevado a cabo el neoliberalismo en las 煤ltimas d茅cadas鈥. (p.

Ahora bien, son m煤ltiples los procesos de deslocalizaci贸n, que no se reducen al terreno financiero, puesto que deben mencionarse las deslocalizaciones del trabajo, fiscal, del ocio y turismo, de la energ铆a, de los residuos de la seguridad, de la tortura鈥 Todas estas deslocalizaciones son propias del capitalismo de hoy y en ellas est谩n involucrados los capitalistas 鈥渂uenos鈥 (Amazon, Microsoft, Google, Coca-Cola, la Fifa, el Comit茅 Ol铆mpico Internacional, las multinacionales del petr贸leo, de los autom贸viles, de la aviaci贸n y de la guerra, entre muchos) y los 鈥渃apitalistas malos鈥 (dictadores, traficantes de narc贸ticos, de 贸rganos humanos, de mujeres y ni帽os, entre otros), sin que sea f谩cil encontrar separaciones claras, porque en la pr谩ctica est谩n mezclados y viven interconectados de manera permanente, como siameses que se necesitan entre s铆.

Unos y otros se benefician de esa falsedad que se llama 鈥渓ibre comercio鈥 y unos y otros disfrutan de los 鈥減ara铆sos fiscales鈥, el asunto que sobresale en los Papeles de Panam谩 primero y ahora en los Pandera Papers. 鈥淟os para铆sos fiscales son lugares a los que huir para gozar de libertad, para铆sos caracter铆sticos por impuestos reducidos, manipulaci贸n del patrimonio, desregulaci贸n, secreto y, con frecuencia, excelentes playas. Esas islas del tesoro han permitido que la clase rica se enriquezca todav铆a m谩s鈥. (pp. 73-74). Estos para铆sos para los ricos, en verdad sucias alcantarillas, garantizan estabilidad, secreto y una fachada de confianza para quienes all铆 invierten. Eso lo ofrecen pa铆ses como Suiza, Panam谩 y, ahora, ciertos Estados de los EEUU (como Delaware) o islas situadas en diversos lugares del mundo (Islas Caim谩n, Islas Brit谩nicas, Malta鈥).

Para que una Guarida Fiscal sea atractiva debe ofrecer, al mismo tiempo, todos estos beneficios a los inversionistas: no tener ning煤n impuesto sobre la renta ni sobre las ganancias; que existan bancos que aceptan cuentas en diversas monedas 鈥渄uras鈥, que operen a trav茅s de internet y no exijan la presencia del cliente; que no soliciten gran cantidad de documentos para abrir una cuenta; aplicar el secreto bancario, esto es no intercambiar de ninguna forma informaci贸n financiera con terceros pa铆ses; permitir la apertura de cuentas bancarias a sociedades an贸nimas que emitan acciones al portador, con el fin de que en los registros y transacciones no aparezcan los nombres de particulares. En suma, 鈥渆n un para铆so fiscal el secreto est谩 por encima de cualquier otra consideraci贸n鈥. (p. 86).

Vale destacar que territorios peque帽os y con poco habitantes tienen registradas miles de empresas. As铆, Islas V铆rgenes Brit谩nicas, con 30.000 habitantes y 153 kil贸metros cuadrados, ten铆a en 2013 un mill贸n de empresas inscritas. Islas Caim谩n, con 264 kil贸metros cuadrados y 70 mil habitantes, ten铆a en 2013 80 mil empresas registradas con cerca de dos billones de dep贸sitos. En un solo edificio del Estado de Delaware est谩n registradas 217 mil empresas, lo que lo hace el 鈥渆dificio m谩s grande del mundo鈥 (p. 92).

Pero aqu铆 debe recalcarse un aspecto central, que se suele dejar de lado: 鈥淟os centros deslocalizados suelen operar a trav茅s de un 鈥榮istema estatal extenso鈥, en virtud del cual est谩n gobernados o en gran medida vinculados a un gran Estado como EE.UU, el Reino Unido, Francia, Holanda o China鈥. (p. 85). Esto para destacar que las alcantarillas fiscales no operan en un mundo imaginario e ideal en el que no habr铆an Estados sino solo Mercado, porque bien sabemos esa es una utop铆a reaccionaria del capital, cuyo funcionamiento real requiere de alg煤n soporte estatal para funcionar, bien sea directo o indirecto, abierto o encubierto. Y eso es tan cierto hoy en tiempos del neoliberalismo como lo fue en la 茅poca del capitalismo mercantilista, o 鈥渃apitalismo de guerra鈥 como lo ha caracterizado Sven Beckert[2].

Todo lo anterior nos lleva a considerar un caso particular de esta nueva clase capitalista, un nombre famoso que aparece en los Pandora Papers, y tambi茅n en los Papeles de Panam谩. Ese individuo es el escribidor Mario Vargas Llosa. En efecto, este personaje apareci贸 como titular, con nombre propio, de una empresa de fachada denominada Melek Investments, una sociedad offshore que fue registrada en las Islas V铆rgenes Brit谩nicas, valorada en 1,1 millones de d贸lares. El escribidor aparece vinculado a la sociedad como director y accionista y, a trav茅s de esa sociedad ficticia, gestionaba el dinero que proced铆a de sus abundantes derechos de autor y de la venta de varias propiedades en Madrid y Londres.

Para que no queden dudas, la direcci贸n de la sociedad que se registra corresponde a la ciudad de Lima y, como cosa extra帽a, aparece directamente la firma de Mario Vargas Llosa. Vale decir que en esta ocasi贸n ni siquiera tuvo el cuidado de encubrir su sociedad fantasma con el nombre de un testaferro o un intermediario. Tal vez, ese no es un descuido sino la plena seguridad de que no iba a ser descubierto, por aquello del secretismo que le garantizan los territorios donde funcionan las alcantarillas fiscales.

A esto debe agregarse, que ese mismo sujeto ya hab铆a aparecido en los Papeles de Panam谩 en 2016. En ese momento se supo que el escribidor y su esposa de entonces, Patricia Llosa Urquidi, hab铆an formado una sociedad offshore en 2010. Y vaya casualidad, un d铆a antes que le otorgaran el Premio Nobel de Literatura un intermediario cambio el nombre del accionario de la empresa pirata y, como por arte de magia, se esfum贸 el escribidor y en su lugar emergieron dos propietarios de nacionalidad rusa.

Pero sus delitos financieros van m谩s all谩, porque en Espa帽a el pa铆s en el que reside de donde tiene el t铆tulo de marques tiene abierta una investigaci贸n judicial, en el que la hacienda de ese pa铆s lo acusa por un fraude de dos millones de euros.

Mario Vargas Llosa, descubierto con las manos en la masa, por supuesto que ha negado sus delitos fiscales, pero lo que ha quedado claro es que es un mentiroso compulsivo porque cuando su nombre apareci贸 en los Papeles de Panam谩 jur贸 que nunca hab铆a tenido inversiones en sociedades offshore. Ahora, cuando aparece su firma, queda claro que minti贸 y que es un defraudador empedernido, que debe llevar d茅cadas birlando sus compromisos financieros de nuevo multimillonario del jet set internacional de la extrema derecha mundial.

Pero, hay m谩s. Hace pocos d铆as en Espa帽a se supo que la Fundaci贸n Internacional para la Libertad (FIL), fundada y presidida por Mario Vargas Llosa, un engendr贸 neoliberal que todos los a帽os realiza un conclave de la extrema derecha de Am茅rica Latina y Espa帽a, ha recibido desde el 2019 la suma de 11.800 euros de una entidad del Estado espa帽ol. Para efectuar el encuentro del 30 de noviembre de 2020, XII Foro Atl谩ntico Iberoam茅rica y el mundo: desaf铆os postpandemia鈥, recibi贸 3.800 euros. Este encuentro no se hizo presencial, sino virtual, debido a las restricciones de movilidad que gener贸 la cuarentena. Esto quiere decir que su costo fue m铆nimo, donde solamente hab铆a que contabilizar los gastos de energ铆a e internet y nada m谩s.

Pero esos bajos costos fueron asumidos por dineros p煤blicos del Estado espa帽ol, algo en s铆 mismo llamativo si se recuerda que uno de los objetivos centrales de la FIL de Vargas Llosa es la de limitar la acci贸n del Estado y fomentar la econom铆a de mercado, sin interferencias de los poderes p煤blicos. Concretamente el prop贸sito de la FIL es promover un mundo 鈥渓ibre y pr贸spero鈥, donde 鈥渓os principios de libertad individual, derechos de propiedad, gobierno limitado y mercados libres est茅n asegurados por el Estado de Derecho鈥漑3].

La entidad del Estado espa帽ol que le dio dinero a esta fundaci贸n privada de Vargas Llosa fue la Fundaci贸n ICO, dependiente del Instituto de Cr茅dito Oficial (ICO), fundado en 1993 con el objetivo de promover la cultura y el conocimiento en los 谩mbitos de la econom铆a y el arte contempor谩neo. Lo que uno se pregunta es qu茅 tiene que ver con el arte una reuni贸n donde aparecen Iv谩n Duque, Mauricio Macri, Felipe Gonz谩lez, Nicolas Pi帽era y una caterva interminable de par谩sitos de la extrema derecha, todos los cuales predican no interferencia del Estado, pero, eso s铆, se valen de sus recursos[4]. 隆Claro, como el neoliberalismo ha convertido el desfalco, el robo, la privatizaci贸n, el saqueo del tesoro p煤blico en nuevas artes, no debe extra帽ar que una fundaci贸n del Estado espa帽ol, creada con el objetivo de impulsar el arte contempor谩neo, financie a los promotores de este nuevo tipo de 鈥渂ellas鈥 artes鈥!

Esta entidad estatal le dio a la FIL del escribidor la suma de 11.800 euros, una cifra m铆nima para los abultados bolsillos del marqu茅s evasor de impuestos, pero una clara muestra de su taca帽er铆a, porque en lugar de poner esa plata de los recursos de su fundaci贸n se los extrajo a una entidad estatal. Y la FIL ha reconocido que obtuvo ese dinero, pero justific贸 su recepci贸n diciendo que es una suma muy reducida, si se tiene en cuenta que el 98% lo financia con fondos privados[5].

Como quien dice, Vargas Llosa no solo desfalca al Estado espa帽ol evadiendo impuestos y enviando sus ganancias a cloacas fiscales, sino que, para complementar, y corrupci贸n de por medio desde luego del Estado espa帽ol, se apropia de lo que para 茅l son unas chichiguas (como decimos en Colombia), pero que bien podr铆an financiar alguna actividad importante en Espa帽a, como inaugurar una biblioteca p煤blica en un barrio popular, por ejemplo. Aparte de todo, el marqu茅s-escribidor es un cascarero (otro t茅rmino del argot colombiano), porque se apropia hasta del 煤ltimo euro, no importa si proviene de un Estado, aunque diga que es enemigo del intervencionismo estatal. Es evidente, y propio de cualquier neoliberal, que no le gusta la intervenci贸n del Estado cuando se trata de la mayor parte de la sociedad, pero cuando se hace para su beneficio, bienvenido el dinero estatal.

Con los anteriores hechos, queda en evidencia porqu茅 Vargas Llosa es un cultor de las libertades. Obvio, la libertad de evadir impuestos, de crear empresas ficticias, de justificar la evasi贸n y los cr铆menes del capitalismo, libertad de desfalcar el erario de los Estados. Y todo ello se hace a nombre de la superioridad moral del Mercado.

El caso del escribidor adquiere relieve no por su altura intelectual o humana, sino por dos razones. De una parte, porque es un ide贸logo desembozado del capitalismo, al que denomina 鈥淪ociedad Abierta鈥, cuando se las da de te贸rico y reproduce lo dicho por Karl Popper o Frederick Von Hayek. Y, de otra parte, porque Vargas Llosa siempre habla de la 鈥渟uperioridad moral鈥 de esa 鈥淪ociedad abierta鈥 y de todos aquellos que la encarnan, como los EEUU. Recordemos algunas afirmaciones al respecto, las mismas que se han convertido en una perorata insustancial, algo as铆 como un casete autom谩tico que repite lo mismo durante los 煤ltimos cuarenta a帽os, o como una lora mojada que se ha aprendido unas cuantas palabras y las dice en forma cansina d铆a tras d铆a.

La diferencia es que a Vargas Llosa le pagan por eso, tanto por su columna del diario espa帽ol El Pa铆s, como por las 鈥渃onferencias鈥 que imparte. Por ejemplo, en Uruguay los ricachones de diversos lugares del mundo le pagaron en 2018 un mill贸n de d贸lares por una de sus insulsas charlas sobre la superioridad del mercado y c贸mo debe enfrentar a sus enemigos. Esa pretendida superioridad moral de la 鈥淪ociedad Abierta鈥 la ha hecho extensiva a los m谩s diversos 谩mbitos del mundo actual. Recordemos algunos t贸picos al respecto, solo de manera ilustrativa.

Sobre el liberalismo (que a veces usa como sin贸nimo del capitalismo), el que gu铆a, seg煤n Vargas Llosa, su accionar practico dijo en una ocasi贸n: 鈥淓l liberalismo no consiste en soltar los precios y abrir las fronteras a la competencia internacional, sino en la reforma integral de un pa铆s, en su privatizaci贸n y descentralizaci贸n a todos los niveles y en la transferencia a la sociedad civil 鈥攁 la iniciativa de los individuos soberanos鈥 de todas las decisiones econ贸micas. Y en la existencia de unas reglas del juego que privilegian siempre al consumidor sobre el productor, al productor sobre el bur贸crata, al individuo frente al Estado y al hombre vivo y concreto de aqu铆 y de ahora sobre aquella abstracci贸n: la humanidad futura鈥漑6].

Esas reglas de juego nadie las ha impuesto, son resultado de la acci贸n soberana del mercado, en el cual mediante acciones individuales libremente asumidas y mediante la competencia, se regula el funcionamiento de la sociedad, sin que nadie lo controle. Por ello, Vargas Llosa, mostrando una gran ignorancia de los procesos hist贸ricos reales, sostiene que 鈥淎 este sistema nadie lo invent贸, ninguna doctrina o filosof铆a lo inspir贸: fue surgiendo poco a poco, de las tinieblas supersticiosas y violentas de la historia, igual que las 鈥渆structuras disipadoras鈥 de Ilya Prigogin, como una necesidad pr谩ctica, para enfrentar la anarqu铆a que amenazaba con extinguir la vida humana鈥漑7].

En suma, la Sociedad Abierta (un apodo del capitalismo) permite congeniar libertad e igualdad, justicia y prosperidad y ah铆 radica su superioridad moral sobre cualquier otro sistema social.

En cuanto a la democracia, que es consustancial a la 鈥渟ociedad abierta鈥 son memorables sus recientes afirmaciones en una convenci贸n del Partido Popular en Espa帽a sobre las elecciones libres, que se supone en la ret贸rica seudo democr谩tica que es un componente esencial del Estado de Derecho. En esa ocasi贸n lleg贸 a decir esta pieza de antolog铆a, una verdadera joya de la politolog铆a: 鈥淟o importante de unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien. Y votar bien es algo muy importante y los pa铆ses que votan mal, como ha ocurrido con algunos pa铆ses latinoamericanos, lo pagan caro鈥漑8].

Para el escribidor votar bien es como 茅l lo hace, es decir, votar por asesinos, criminales de guerra, torturadores, especuladores, ladrones, defraudadores de impuestos como 茅l mismo. Quien no vota bien seg煤n el pretendido sabio criterio de Vargas Llosa merece pagarlo. Esto simplemente revive la vieja admonici贸n del criminal de guerra Henry Kissinger hace medio siglo cuando luego del triunfo de Allende manifest贸 que 芦no veo por qu茅 tenemos que permitir que un pa铆s se haga comunista tan s贸lo porque su pueblo sea irresponsable禄. Y ya sabemos cu谩l fue el castigo que se le impuso al pueblo chileno por haber votado mal.

La postura de Vargas Llosa adem谩s es una clara muestra de su clasismo, puesto que revive la m谩s trasnochada idea, aunque no lo mencione de forma directa, del voto censitario (excluyente). En su concepci贸n elitista la democracia electoral es una cuesti贸n de minor铆as esclarecidas, a las cuales debe seguir como un reba帽o el resto de la gente, y si no lo hacen pues deben atenerse a las consecuencias (dictaduras militares, invasiones de EEUU, bombardeos humanitarios, criminales bloqueos econ贸micos, sabotaje a la infraestructura鈥). Eso es votar bien, lo que implica que el voto de un escritor, un periodista, un banquero, un empresario, un terrateniente鈥 vale m谩s que el voto de un trabajador o un campesino.

Y el tercer elemento que debemos citar, porque es muy reciente, es su idea de la superioridad moral de Occidente. A comienzos de septiembre de este a帽o public贸 una columna period铆stica, una apolog铆a vulgar a los cr铆menes del colonialismo y el imperialismo, sobre los recientes acontecimientos de Afganist谩n.

Con un trasnochado lenguaje decimon贸nico de las elites racistas asegura que sigue vigente la lucha entre la barbarie y la civilizaci贸n y esta, por supuesto, la encarna Occidente y al frente de 茅l los EEUU. La civilizaci贸n tiene una indiscutible superioridad moral, porque 鈥渆l mundo sigue dividido entre civilizaci贸n y barbarie, y permitir que la alianza que defiende a la primera se desmorone es demencial. El mundo libre necesita defensa y el liderazgo de EEUU鈥. A EEUU le corresponde asumir esa defensa.

As铆: 鈥淓n casos como el de Afganist谩n y de tantos pa铆ses africanos s铆 es una obligaci贸n moral y material de lo mejor del Occidente de actuar de manera decidida en defensa de la mujer o, mejor dicho, simplemente de esa civilizaci贸n que permiti贸 decir a Karl Popper y a much铆simas personas en el mundo de hoy que, a pesar de todos los desastres a nuestro alrededor, 鈥渘unca hemos estado mejor鈥. Por eso, 鈥渆l mundo libre debe defenderse y para eso necesita el liderazgo 鈥攔eal, no ficticio鈥 de EEUU, que no s贸lo es el pa铆s m谩s pr贸spero sino el mejor armado de la Alianza, y el que debe asumir ese liderazgo鈥漑9].

No obstante, estos grandes presupuestos filos贸ficos de superioridad moral de la Sociedad Abierta (el capitalismo) y de Occidente (el imperialismo), se esperar铆a que Mario Vargas Llosa no justificara sus propias acciones delictivas, que van en contra de la pretendida transparencia que tiene el mercado. Pero no, s铆 que se justifica, con una abierta apolog铆a del delito, incluso en los marcos de la 鈥渟ociedad abierta鈥 que tanto exalta. Por ejemplo, afirma sobre los impuestos: 鈥淗ay pa铆ses donde los impuestos son como expropiaciones y uno comprende que haya empresas, individuos o familias que intentan escapar a lo que perciben como una amenaza terrible para su futuro鈥. Como quien dice, sin eufemismos, que se paguen impuestos para financiar los bienes y derechos elementales de una sociedad es una amenaza totalitaria.

Y sostiene, sin pudor alguno, que 鈥淗ay leyes que lo empujan a uno a una transgresi贸n de la ley鈥. O sea, que un apologista de la democracia formal y de su pretendido estado de derecho pregona la transgresi贸n de la ley. En tal caso, el mismo Vargas Llosa pasa de la 鈥淪ociedad Abierta鈥, que se supone transparente, cristalina, impoluta, a una 鈥淪ociedad Cerrada鈥, donde predomina el secretismo, la mentira, la falsedad, el ocultamiento, el delito, el robo, el crimen de los delincuentes de cuello blanco鈥

Y en una incre铆ble vuelta de tuerca resulta haciendo una vulgar apolog铆a de las Guaridas Fiscales, mal llamadas Para铆sos Fiscales, cuando dice: 鈥淗ay pa铆ses que progresan gracias a esa situaci贸n, como ocurre con Panam谩 y antes con Suiza鈥; 鈥淧anam谩 es un pa铆s que progres贸 mucho gracias al sistema que permite la creaci贸n de empresas por extranjeros. No es que haya que alegrarse, pero hay que aceptar que es una realidad de nuestros d铆as; hay que combatirla con la ley pero tambi茅n revisando un poco los impuestos鈥漑10].

Que duda puede quedar, nos encontramos ante una abierta apolog铆a a la evasi贸n de impuestos, al lavado de activos y otras linduras propias del capitalismo realmente existente, lo que confirma lo que hab铆amos dicho al comienzo de este escrito que no hay ninguna diferencia entre lo legal y lo ilegal dentro del capitalismo y eso lo dice uno de sus ide贸logos m谩s famosos, aunque moralmente sea un indigente. 隆Junto al Premio Nobel de la Literatura, se le deber铆a conceder el Premio Nobel de la Evasi贸n Fiscal, La Mentira y El Enga帽o!

La pretendida superioridad moral de Vargas Llosa y el capitalismo al que representa de cuerpo entero, simplemente es una manifestaci贸n de su complejo de superioridad (por algo tiene el t铆tulo nobiliario de marqu茅s), su racismo inveterado (con su desprecio a los ind铆genas de Am茅rica Latina), su clasismo manifiesto (y su odio a los pobres), su mirada colonialista y proimperialista que aplaude los cr铆menes de EEUU. Y todo ello se encubre con su ret贸rica de que 茅l mismo (el escribidor) encarna la civilizaci贸n, mientras los otros estamos en la barbarie.

No puede olvid谩rsenos que, como parte de esa superioridad moral de ser civilizados, tambi茅n se encuentra el culto al robo, al despojo, al saqueo de pueblos y pa铆ses. Y eso s铆 que lo encarna bien el escribidor, porque ha pasado de la ret贸rica insustancial de sus comentarios de opinologo sobre los milagros del capitalismo como distribuidor de riqueza hacia los exitosos, para entrar a formar parte de los que roban y saquean a los pueblos del mundo entero. Porque Vargas Llosa es miembro del c铆rculo reducido de ricachones del planeta que cada a帽o evaden unos 200 mil millones de d贸lares y de los mismos que en las cloacas fiscales guardan entre 21 y 32 billones de d贸lares de activos, libres de impuestos.

De tal manera, no estamos hablando de cualquier vulgar atraco de calle, estamos se帽alando un descomunal saqueo, que deja en la ruina y la miseria a millones de hombres, mujeres y ni帽os. Y Mario Vargas Llosa no solo es un sujeto activo de ese saqueo, sino uno de sus ide贸logos m谩s descarados.

El oto帽o del patriarca, timador y evasor.

Para darse cuenta de la hipocres铆a de los que dieron a conocer los Papeles de Pandora es bueno enfatizar que uno de los peri贸dicos que particip贸 en la investigaci贸n fue El Pa铆s, de Espa帽a, el diario global e imperial del social-liberalismo. Es llamativo que este pasqu铆n, portavoz en idioma castellano del capitalismo puro y duro (que, como vimos, es un hibrido del pretendidamente capitalismo bueno y el malo) investigue a un sector de los due帽os del mundo con los cuales est谩 directamente involucrado (recordemos que el grupo Prisa forma parte del 鈥渃apitalismo de casino鈥). Pero la hipocres铆a adquiere nuevos niveles: su participaci贸n en los Pandora Papers toca a uno de sus columnistas estrella, al escribidor Mario Vargas Llosa, y este sigue campante como si nada, cuando el diario por pura diplomacia le deb铆a haber cerrado la columna.

Su l贸gica es simple, propia de los apologistas del crimen. Algo as铆, como no importa que robe, sea un evasor, un delincuente de 鈥渃uello blanco鈥, un noble marqu茅s que oculta sus ganancias鈥, a pesar de eso lo seguiremos teniendo en nuestra n贸mina. Investigamos y denunciamos a ciertos delincuentes fiscales y damos incluso el nombre de uno de ellos, que forma parte de nuestra n贸mina, pero eso no quiere decir que no nos sigamos relacionando con esos delincuentes y d谩ndole un espacio period铆stico y pag谩ndole miles de euros. 驴Si eso no es una abierta apolog铆a de la delincuencia financiera, y una aceptaci贸n de sus procedimientos criminales, entonces qu茅 es?

Y en Colombia, el escribidor tiene sus c贸mplices, 茅mulos y seguidores. Uno de sus m谩s fervientes amigotes en nuestro pa铆s es Andr茅s Pastrana, expresidente que aparece en los Pandora Papers, al lado de 587 鈥渃olombianos de bien鈥濃 bien delincuentes, entre los que est谩n Luis Carlos Sarmiento 脕ngulo (multimillonario n煤mero uno del pa铆s), C茅sar Gaviria (expresidente), Alejandro Santo Domingo (otro multimillonario), la familia Galinsky (due帽os de Bancos y de la revista Semana), la cantante Shakira, entre otros.

Ante las revelaciones del nombre de esos evasores, entre los que se encuentran funcionarios del gobierno del subpresidente Iv谩n Duque, encabezados por su Vicepresidenta, Marta Lucia Ram铆rez y el Director Nacional de la DIAN (Director de Impuestos y Aduanas Nacionales), Lisandro Junco, que tiene cuentas secretas en Panam谩, Dub谩i, Chipre, Londres y Delaware. Esto si es t铆pico de la hipocres铆a vargallosiana, y casi del realismo m谩gico, porque significa que el individuo que dirige la entidad encargada de recolector impuestos en Colombia es el campe贸n de la evasi贸n, ya que tiene inversiones no en uno sino en cinco cloacas fiscales. 隆Un gran ejemplo de la rectitud y honestidad tipo Vargas Llosa en materia de manejo fiscal! 隆Es propio del lobo que depreda, mientras a las ovejas pobres se les obliga a pagar impuestos!

Como funcionarios del r茅gimen del subpresidente fueron detectados en los Pandora Papers, de inmediato Iv谩n Duque sali贸 a decir que no hab铆a ning煤n problema, porqu茅 tanto esc谩ndalo, si no era ning煤n delito tener cuentas en el exterior. Una afirmaci贸n nada sorpresiva, en la l铆nea c铆nica del escribidor Mario Vargas Llosa, lo cual no sorprende, ya que mutuamente se retroalimentan y desprestigian, si recordamos que el marques espa帽ol, evasor internacional de impuestos y delincuente de cuello blanco, le escribi贸 el pr贸logo a un libro de Iv谩n Duque. Es decir, un evasor de impuestos, un delincuente de cuello blanco, le escribe la presentaci贸n al libro de un individuo que se oficia como Presidente de un pa铆s, y este individuo hace una apolog铆a del delito al decir que no hay problemas por ser evasor de impuestos y tener cuentas en cloacas fiscales.

Por esas afinidades delictivas, en una visita que Vargas Llosa hizo a Colombia se entrevist贸 con Duque y le dijo, con su acostumbrada solvencia y superioridad moral: 鈥淎l presidente Duque yo le deseo muchos 茅xitos y sobre todo que se cuide, porque hay gente que est谩 muy interesada en Am茅rica Latina en destruir lo que Colombia, bajo la direcci贸n del presidente, viene haciendo. Estoy seguro de que ese es el camino, el de la prosperidad, la legalidad y la libertad鈥漑11].

Quien ha recorrido ese camino de legalidad y transparencia es el escribidor, una transparencia similar a las aguas de una cloaca de aguas f茅tidas, la misma que caracteriza al capitalismo realmente existente y de la que Colombia es uno de sus m谩s claros ejemplos. Eso lo muestran no solamente los Pandora Papers, sino la corrupci贸n end茅mica de las clases dominantes de este 鈥減rospero pa铆s鈥, como lo suele llamar el delincuente financiero Mario Vargas Llosa.

En resumen, la filosof铆a practica del escribidor se sintetiza en una formula lapidaria: vota bien, roba y defrauda bien. Por supuesto, hay que seguir ense帽谩ndole al mundo que en el capitalismo (la Sociedad Abierta) triunfan los honestos, porque as铆 lo dictamina la mano invisible del mercado. Eso es lo que hace Mario Vargas Llosa, cuya vida ejemplar es una verdadera vitrina pedag贸gica, todo un s铆mbolo de la superioridad moral de los ricos y poderosos del mundo entero.

NOTAS

[1]. John Urry, Off$hore. La deslocalizaci贸n de la riqueza, Capit谩n Swing, Madrid, 2017. Las citas textuales que se hacen se indican con el n煤mero de la p谩gina entre par茅ntesis.

[2]. Sven Beckert, El imperio del algod贸n. Una historia global, Cr铆tica, Barcelona, 2016, pp. 53 y ss.

[3]. https://www.vozpopuli.com/espana/fundacion-vargas-llosa-ico.html

[4]. Ibid..

[5]. https://www.vozpopuli.com/espana/fundacion-vargas-llosa-ico.html

[6]. Mario Vargas Llosa, 鈥淢uerte y resurrecci贸n de Hayek鈥, en Desaf铆os a la libertad, Ediciones El Pa铆s/Aguilar, Madrid, 1994, p 105.

[7]. M. Vargas Llosa, 鈥淏ienvenido, caos鈥, op. cit., pp. 75-76.

[8]. https://www.elconfidencial.com/espana/andalucia/2021-09-30/convencion-pp-vargas-llosa-elecciones_3299178/

[9]. M. Vargas Llosa, 鈥淜abul y el Occidente鈥, El Pa铆s, septiembre 5 de 2021.

[10].

Citas extra铆das de https://www.informador.mx/Cultura/Las-politicas-fiscales-expropiatorias-incitan-a-la-e.vasion-Vargas-Llosa-20160408-0094.html

[11] https://www.semana.com/confidenciales/articulo/la-advertencia-de-mario-vargas-llosa-al-presidente-ivan-duque/202102/

El Colectivo