De parte de CNT Aragon-rioja May 31, 2023 181 puntos de vista

No voy a enumerar en estas breves l├şneas los supuestos beneficios de la participaci├│n: nadie se animar├í a votar por lo que consiga argumentar sobre ellos. Simular lo contrario ser├şa, deshonesto.

Pero tampoco cantar├ę las hipot├ęticas bondades de la abstenci├│n electoral: nadie se decidir├í a no votar por lo que pueda decir sobre ellas. Pretender lo contrario, ser├şa, nuevamente deshonesto.

No vivimos en el contexto de hace 90 a├▒os, cuando los posicionamientos coyunturales de la CNT (y los debates que suscitaban) sol├şan ser cruciales para el resultado de unos comicios. En aquellos momentos republicanos, las elecciones eran percibidas como una cuesti├│n colectiva. En cambio, en estos d├şas mon├írquicos tienen un cariz especialmente individual.

Por consiguiente, los grandes llamamientos de las organizaciones, mayúsculas y minúsculas, por más pesadillas que evoquen, han perdido buena parte de su audiencia, y que una apelación pública coincida con un atomizado sentir mayoritario quizás sea más azaroso de lo que pudiera parecer.

Por ejemplo, no necesariamente es asumible que la mayor├şa que vota contra un equipo municipal que ha implantado el modelo de calles abiertas sea negacionista del calentamiento global. Puede que simplemente haya sido incapaz de ver m├ís all├í de sus propias narices.

No es cuestión de rasgarse las vestiduras, derramar lágrimas de cocodrilo o hacer análisis sociológicos al uso, porque, en confianza, me parece que votar o no votar es un dilema secundario.

Enti├ęndaseme: comprendo que para muchos colectivos sus derechos est├ín en juego en cada cita electoral. Pero veo c├│mo la emoci├│n de estos impases enmascara el vicio de origen, que no es otro que el de depender de la voluntad de los pol├şticos nominados; y, al decir su voluntad, hay que pensar en la oportunidad, el calendario, la agenda, el equilibrio de fuerzasÔÇŽ o cualquier otra de las razones y excusas que se nos ocurran. Como ha pasado, por cierto, con la abolici├│n de la Ley Mordaza, que en la actualidad descansa en el limbo de las promesas incumplidas.

Tambi├ęn respeto a quienes prescinden de colaborar en virtud de unos principios m├ís elevados que la m├şnima altura de una urna. Pero percibo la otra cara de la satisfacci├│n de una conciencia: la nula trascendencia del (no) acto fuera de los l├şmites del yo.

La participaci├│n pol├ştica fundamental es la movilizaci├│n. Una movilizaci├│n continua que no se reduce a delegar poder, sino a participar y actuar; una movilizaci├│n que no depende de individuos o entes dudosos y prestos a la componenda, sino de agentes leg├ştimos y que transmiten confianza; una movilizaci├│n (o movilizaciones) que invoque(n) e implique(n) a identidades tan variadas como transversales; una movilizaci├│n que, frente a quien toque, se traduzca en resultados, en conquistas, en victorias.

Una fiesta de la democracia que sea todo lo contrario del blanqueamiento institucional que tenemos cada cuatro a├▒os.

Pero la movilización necesita tiempo. No es plausible que la movilización obtenga frutos con la siguiente cita electoral, por más que fuese lo deseable. Es demasiado pronto para dotarse de unas estructuras para, en vez de alimentar olas que se rompen y vuelven al mar, construir edificios en firme. Aunque tal vez ya tengamos parte del camino hecho.

┬┐Por qu├ę omitir mencionar ahora a la CNT? ┬┐Acaso no es un sindicato aut├│nomo e independiente? ┬┐Acaso no acoge secciones con experiencia de lucha? ┬┐Acaso no representa algo que nos une a la mayor├şa social: sufrir una explotaci├│n laboral que beneficia a otros? ┬┐Acaso no es una herramienta a mano? En cualquier caso, tras el pr├│ximo 23 de julio vendr├ín muchos m├ís d├şas hasta las siguientes elecciones. En ese mientras tanto, se decidir├í sobre nuestras vidas sin mayor consulta que unas escu├ílidas encuestas. No podemos limitarnos a ocupar ese tiempo deshojando la margarita sobre votar o no votar.

Aleix Romero