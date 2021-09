Partidarios de la desigualdad bien entendida, de la superioridad de la raza blanca mejor explicada, de la homofobia sin estridencias, de la propiedad privada sin l铆mites

El neoliberalismo tiene m煤ltiples caras y muchos adeptos. Es una corriente ideol贸gica con ramificaciones en todas las instituciones y 贸rdenes sociales. Partidos pol铆ticos, sindicatos, movimientos sociales, universidades, medios de comunicaci贸n de masas, ONG y asociaciones culturales reproducen sus principios, act煤an como un pool. Sus representantes declaran ser partidarios de la desigualdad bien entendida, de la superioridad de la raza blanca mejor explicada, de la homofobia sin estridencias, de la propiedad privada sin l铆mites, de la sociedad ordenada, de la identidad patria. De una inmigraci贸n controlada y sana. De las leyes aplicadas con criterio. Todo en positivo.

Asimismo, promueven una educaci贸n defensora de la familia y la moral cat贸lica. Son partidarios de la igualdad de sexos, al margen de ideolog铆as feministas. Un patriarcado sin estridencias. Defienden la vida. Ni aborto, ni eutanasia, pero con excepciones: la pena de muerte y la necropol铆tica. Su br煤jula la encuentran en las sagradas escrituras. En definitiva, se autodefinen como guardianes de la civilizaci贸n occidental.

Y lo tienen claro, Am茅rica Latina forma parte de la tradici贸n grecolatina, por la herencia del cristianismo, por el humanismo renacentista y el racionalismo cient铆fico, por la defensa de las libertades y los derechos fundamentales, por la democracia representativa y la aspiraci贸n a su perfeccionamiento, por la separaci贸n y equilibrio de poderes, por la primac铆a de la ley y la igualdad ante ella, por la econom铆a de mercado y la apertura al mundo, por las igualdades entre el hombre y la mujer, Am茅rica Latina forma parte de Occidente.

Vox denuncia: sus militantes se ven acosados y sufren el embate de comunistas, homosexuales, feministas, el establishment y los partidos pol铆ticos de izquierda. Se les denigra sin raz贸n. Se les acusa de ser portadores de un discurso de odio, negacionistas del cambio clim谩tico, la violencia de g茅nero y neonazis, cuando s贸lo defienden las libertades. Son incomprendidos. Pero saben su destino, combatir a los portadores del viejo y falaz discurso del nacionalismo econ贸mico, de la ret贸rica antiimperialista, del victimismo hist贸rico, cuando no del racismo inverso que niega la ra铆z europea de las sociedades americanas.

Lo anterior son p谩rrafos del documento Am茅rica Latina. Una Agenda para la libertad, elaborado en 2007 por FAES bajo la batuta de Jos茅 Mar铆a Aznar. Financiado por empresarios, bancos y fundaciones, su finalidad era fundar una internacional europea-latinoamericana para salvaguardar los valores de Occidente amenazados por el comunismo, el terrorismo yihadista, y los antisistema. El PAN firm贸 sus conclusiones y se comprometi贸 a luchar por sus objetivos. Fueron Manuel Espino Barrientos, entonces presidente del partido, y Javier Brown C茅sar, en tanto director general de Formaci贸n y Capacitaci贸n del PAN, quienes firmaron en nombre de su partido. V茅ase: Las ense帽anzas de Aznar en M茅xico. http://www.jornada.com.mx/2007/12/18/index.php?section=opinion&article=026a1mun

Hoy el proyecto se ha redefinido. La derecha espa帽ola est谩 dividida. En 2013 se funda Vox, un partido hasta hace poco marginal, trasformado en la tercera fuerza pol铆tica. Sus integrantes son, la mayor铆a, ex militantes del PP defraudados por el abandono, dicen, que Rajoy hizo de los valores que forjaron una Espa帽a grande y unida. As铆, Vox toma en sus manos recuperar el orgullo patrio y redefinir el papel de Espa帽a en Am茅rica Latina. Su referente La Agenda para la Libertad. Ser谩n los nuevos portadores de la fe aznariana, que los acoge y da cobertura.

Imbuidos de las gestas del CID, los reyes cat贸licos, Hern谩n Cortes y Francisco Franco, emprender谩n la cruzada.

As铆, en octubre de 2020, la fundaci贸n de Vox, Disenso, presidida por Santiago Abascal, convoca a redactar un manifiesto en defensa de Occidente y luchar contra el comunismo. El resultado fue la Carta de Madrid. Sus adherentes dicen formar parte de la Iberosfera. Una comunidad de naciones libres y soberanas con m谩s de 700 millones de personas que comparten una cultura y cuentan con un gran potencial econ贸mico y geopol铆tico para abordar el futuro. Sin embargo, constatan que una parte 鈥渆st谩 secuestrada por reg铆menes totalitarios de inspiraci贸n comunista apoyados por el narcotr谩fico y terceros pa铆ses. Todos ellos bajo el paraguas de Cuba e iniciativas como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que se infiltran en los centros de poder para imponer su agenda (…)

As铆, “el avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y desarrollo de la Iberosfera (…) siendo la defensa de nuestras libertades una tarea que compete no s贸lo al 谩mbito pol铆tico, sino a las instituciones, la sociedad civil etc.鈥 La declaraci贸n la signan, entre otros, Arturo Bolsonaro, los fascistas venezolanos Antonio Ledezma y Mar铆a Corina Machado y el pinochetista Jos茅 Antonio Kast. Por M茅xico, encontramos la firma de Fernando Doval, secretario de Estudios y An谩lisis Estrat茅gico del PAN, en nombre del partido.

No seamos ingenuos, el viaje de Abascal y su comparsa a M茅xico no fue a iniciativa propia. Se plante贸 para dar visibilidad a la Carta de Madrid. Al PAN, no le pill贸 por sorpresa. La defensa de Hern谩n Cort茅s tampoco, comparte el proyecto. 驴Si no por qu茅 participan y firman documentos?

La Jornada