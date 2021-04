–

El integrismo cat贸lico apoya a Monasterio y presiona a Isabel D铆az Ayuso para que asuma su agenda moral ultra.

El integrismo cat贸lico se ha movilizado en la recta final de la campa帽a madrile帽a para apoyar a Vox y presionar al PP para que asuma su agenda moral ultraconservadora. Hazte O铆r ha emplazado a las candidatas de ambos partidos, Roc铆o Monasterio e Isabel D铆az Ayuso, a suscribir un compromiso de seis puntos que incluyeobstaculizar el ejercicio del derecho al aborto o la eutanasia, implantar el veto parental educativo o derogar las leyes que promueven la no discriminaci贸n por orientaci贸n sexual en la Comunidad de Madrid. La primera ya los ha suscrito. La segunda guarda silencio.

Hazte O铆r, el m谩s activo de los lobbies ultracat贸licos, ha irrumpido en la carrera electoral en un doble frente. Primero, ha desplegado carteles en los que, aunque no pide expresamente el voto para Vox, refuerza el leit motiv de la campa帽a del partido de Abascal: borrar a Pablo Iglesias de la vida pol铆tica espa帽ola. En la propaganda se ve a un operario borrando con un rodillo el rostro del l铆der de Podemos junto al lema: “Lleg贸 la hora”.

Luego, ha cargado directamente contra D铆az Ayuso, acus谩ndola de no comprometerse contra el aborto y difundiendo carteles con su imagen junto a la frase: “Defiendo que las mujeres hagan y tomen cada decisi贸n en libertad”. La pronunci贸 en el programa Espejo P煤blico, de Antena 3, en mayo de 2019.

Adem谩s, ha instado a sus seguidores a remitir una carta a Miguel 脕ngel Rodr铆guez, jefe de campa帽a de Ayuso, advirti茅ndole de que, si no se compromete a cumplir sus exigencias, dar谩n su voto a quien s铆 lo ha hecho; es decir, a Monasterio. La organizaci贸n, a la que Interior retir贸 en 2019 su condici贸n de “utilidad p煤blica” por sus campa帽as hom贸fobas, no oculta que su objetivo es un Gobierno de coalici贸n en el que Vox marque la pauta. “Si Vox es fuerte en la Asamblea de Madrid, m谩s valiente ser谩 Ayuso y mejor representados estar谩n tus valores. Esperamos que Roc铆o Monasterio empuje a Ayuso a hacer lo correcto si entre ambas formaciones logran formar Gobierno”, argumenta en su p谩gina web.

Monasterio tiene una larga relaci贸n con Hazte O铆r, en muchas de cuyas campa帽as se ha implicado personalmente. De hecho, los seis puntos cuyo cumplimiento reclama el lobby ultracat贸lico est谩n calcados en gran medida del programa de Vox. El primero es “avanzar en la protecci贸n del derecho a la vida de todos los seres humanos (desde la concepci贸n hasta la muerte natural)”, es decir, dificultar el ejercicio del derecho al aborto y a la eutanasia en cualquier circunstancia y sin excepciones. Tambi茅n reclama implantar el veto parental en todas las actividades extracurriculares a partir del curso escolar 2021-2022; derogar las leyes de la Comunidad de Madrid contra la discriminaci贸n de las personas LGTBI; o proteger lo que denomina “s铆mbolos cristianos” frente a la presunta amenaza que representar铆a la ley de memoria hist贸rica (se supone que debe referirse a la cruz del Valle de los Ca铆dos). Igualmente, quiere derogar todas las restricciones a la movilidad dirigidas a contener la expansi贸n de la pandemia, y congelar o rebajar los impuestos auton贸micos para compensar las hipot茅ticas subidas estatales.

Entre las medidas propuestas por Hazte O铆r y asumidas por Vox se mezclan algunas que ya est谩n incluidas en la legislaci贸n (la objeci贸n de conciencia de m茅dicos en casos de aborto y eutanasia o la potenciaci贸n de los cuidados paliativos), con otras que no se citan expresamente, pero que est谩n impl铆citas. Entre estas 煤ltimas, acabar con la prohibici贸n de las llamadas terapias de reversi贸n, aquellas que tratan la homosexualidad como una enfermedad que se debe curar. Estas pr谩cticas fueron proscritas en Madrid por la ley LGTBI que ahora exige derogar. Tambi茅n pretende que a las mujeres que vayan a abortar se les ofrezca antes de la intervenci贸n escuchar el latido fetal, una pol茅mica pr谩ctica que ya realizaba la diputada de Vox G谩dor Joya delante de las cl铆nicas de interrupci贸n del embarazo.

Pese a su identificaci贸n con el ideario de Hazte O铆r, Monasterio ha eludido los temas morales en su campa帽a. Cuando se le ha preguntado por el aborto o la eutanasia, ha reconocido que Vox propone la derogaci贸n de ambas leyes, pero ha a帽adido que no son competencia de la Comunidad de Madrid, por lo que no es momento de abordarlas.

Sin embargo, aunque la regulaci贸n del aborto es estatal, su materializaci贸n corresponde a la sanidad auton贸mica, lo que explica que en ocho provincias no se haya realizado ninguna interrupci贸n del embarazo en tres d茅cadas y se deriven sus casos a otros territorios, con el consiguiente retraso en la intervenci贸n. Tambi茅n respecto a la eutanasia, la 煤ltima palabra la tiene una Comisi贸n de Garant铆a y Evaluaci贸n, cuyo nombramiento corresponde al Gobierno auton贸mico. “Si llenas esa comisi贸n de miembros del Opus Dei, se judicializar谩 todo el proceso, haci茅ndolo inviable”, advierte un m茅dico experto en esta materia. “Casi cualquier derecho que se reconoce a nivel del Estado se puede entorpecer hasta anularlo a nivel auton贸mico”, a帽ade.

No todos los l铆deres de Vox eluden los temas de moral en la campa帽a. El portavoz del partido ultra Jorge Buxad茅, defensor de lo que 茅l denomina “familia natural”, formada por un hombre y una mujer y no por personas del mismo sexo, proclamaba el lunes en el madrile帽o barrio de San Blas que la libertad que Ayuso contrapone al comunismo no ser谩 posible mientras “el hombre siga siendo esclavo de sus vicios y sus pasiones”.

