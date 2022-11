–

El bandoneonista y arreglador del Quinteto Negro La Boca, Pablo Bernaba, acaba de lanzar Vozaneón, su primer álbum como solista donde también muestra su faceta como cantante. El álbum está integrado por versiones propias de tangos clásicos, algunas composiciones propias y hasta un tema de Fito Páez. También está presente, como no podía ser de otra manera, la eterna pluma de Osvaldo Bayer, tan necesaria en tiempos donde se bastardea la palabra libertario. El viernes se presenta en el CAFF, dónde, además de interpretar el disco, anunció que eso «será solo una parte del espectáculo» y que habrá mas sorpresas. En una conversación, el artista habla del nuevo disco, los tiempos jodidos que vivimos, y anticipa algo de su próximo concierto. Por Ramiro Giganti (ANRed).

Mientras continúa al frente del Quinteto Negro La Boca, Bernaba se tomó un tiempo para la creación de este álbum que, además de bandoneonista, cantante, compositor y arreglador lo tiene como productor.

Se trata de un disco de tangos, muchos de ellos clásicos, interpretados con un estilo siglo XXI. En el mismo se encuentran reminiscencias de Rubén Juárez- gran referente en la simultaneidad del canto e interpretación de bandoneón. Sus otras fuentes de inspiración vocal son los fraseos del Polaco Goyeneche y los colores de Louis Armstrong, Joe Cocker y Tom Waits. Su nueva faceta como cantante es una de las novedades del disco.

“Durante la pandemia me puse a explorar distintas cuestiones musicales, cuestiones diferentes a lo que venía haciendo con el Quinteto Negro La Boca, entre ellas esto de jugar un poco con la voz en diálogo con el fueye. Siempre estuvieron internamente las ganas de hacerlo pero no me animaba ni tenía el tiempo de probarlo. Finalmente, tuve la arenga y el apoyo, tanto de mi familia como de mis amistades de la música(Patricia Malanca y Hernán Fernández y luego varios colegas más). Así es que me animé a hacerlo con su apoyo, respaldo y consejos”, respondió al ser indagado sobre las motivaciones para lanzarse como solista.

En el álbum participan en varios temas dos reconocidas cantantes de tango como Patricia Malanca (quien además escribió la letra de Garzas del Riachuelo) y Dolores Solá. Hay una elección particular de repertorio, que incluye a muchos tangos clásicos, pero con arreglos particulares que le dan la impronta de lo que hoy es el Tango Siglo XXI.

“El disco se fue armando con los temas con los que me sentía más cómodo al tocarlos y cantarlos en los shows en vivos. Para los tangos clásicos muy versionados como Garúa, Los Mareados, La última curda, Nada y Naranjo en Flor, tuve en cuenta potenciar mi particularidad lo más posible: por un lado la voz bien desde la garganta directamente, logrando un timbre bien texturado y de color oscurito”, respondió refiriéndose a algunos clásicos re versionados en el mismo.

“Con los otros temas utilicé un poco la misma lógica con Un vestido y un amor o la nueva versión de Severino (en este casi como homenaje al querido Osvaldo Bayer) y la original Garzas del Riachuelo. Es decir: tienen que encajar con mi propuesta interpretativa. No cualquier tango o tema me queda bien para este estilo. Hay tangos que me encantan pero no creo que yo les pueda aportar algo desde mí”.

En relación a la difícil coyuntura actual, Bernaba también responde y se hace cargo desde su lugar como artista comprometido. “El mundo está «jodido, re jodido» como diría Galeano en Los Nadies, y hay un neo fascismo creciente, lamentablemente. En cuanto a cómo aportar desde el arte, no tengo recetas, creo que el QNLB tomó un camino interesante en ese sentido y es un poco referente en eso… pero reitero: no hay fórmulas. Me parece que hay un mensaje que los que producimos arte podemos enviar y después tratar de ser lo más coherente que se pueda, poniendo el cuerpo también en esos ideales y tratar de no decorar los escenarios del sistema”, sostuvo en relación a las posibilidades de acción que puede tener un artista.

También se pronunció al respecto sobre la apropiación de algunos conceptos, como la palabra “libertario” que fue apropiada en los últimos tiempos por sectores de la extrema derecha banalizando el original concepto que significaba prácticamente lo contrario. “Dentro de este contexto actual me parece válido todo lo que se pueda hacer contra el neo fascismo, más allá de que si decís algo siempre te quieren poner un rótulo y, sobre todo cuando acá en Argentina se intentan apropiar hasta de los términos y conceptos que tienen que ver con la libertad, rotulando a cualquier payaso de «libertario». Si Osvaldo Bayer viviera…pobre. Es por eso que decidí reflotar en este disco la milonga que compusimos junto a él: Severino, que utiliza la palabra «libertario» tan bastardeada por estos días”.

Si el QNLB tendía mas a fusionar el tango con otros géneros (Rock, Punk, Ska, Cumbia…), lo que se aprecia en Vozaneón, es cómo un repertorio variado es llevado a un género actual mostrando el cambio de texturas respecto a sus versiones anteriores reforzando la idea de un género particular, una identidad propia.

El disco se va a presentar en vivo el próximo viernes 11, en el Club Atlético Fernández Fierro. Allí, además de lo publicado, Pablo anticipa algunas sorpresas y menciona a importantes figuras invitadas que estarán acompañándolo en el escenario. “El viernes van a escuchar el repertorio completo de VOzanéon recreado por grandes artistas como Patricia Malanca, Oscar Pittana y Gastón Ruiz (del QNLB), Hernán Fernández, Mabel Mendoza y Ramiro Boero. Pero eso sólo será una parte del espectáculo; habrá mucho más también. Haré un bloque campero, un homenaje a Juan Vattuone y alguna sorpresa más… y todo esto en un gran lugar como es el CAFF: espacio fundamental para el tango del Siglo XXI”, concluyó.

Ficha técnica de Vozaneón

Orden e info del disco:

1- Garúa ( Troilo – Cadícamo) 4:04

2- Cristal ( Mores – Contursi) 3:49

3- Garzas del Riachuelo ( Bernaba – Malanca ) Feat. Patricia Malanca – Patricio Villarejo (cello) – Oscar Pittana (contrabajo) 4:28

4- Un vestido y un amor (Fito Páez) Feat. Dolores Solá y Oscar Pittana (contrabajo) 3:22

5- La última curda ( Troilo – Castillo) 3:28

6- Naranjo en flor ( Hermanos Expósito) 3:00

7- Severino ( Bernaba – Bayer ) Feat. Dolores Solá – Oscar Pittana(contrabajo) – Gastón Ruiz (Guitarra) 3:18

8- Los Mareados ( Cobián – Cadícamo) Feat. Patricia Malanca – Oscar Pittana (bajo) 4:11

9- Nada ( Dames- Sanguinetti ) Feat. Oscar Pittana (bajo) 3:35

10- Vuelvo al Sur ( Piazzolla – Solanas) Feat. Tangorra Orquesta Atípica ( Francisco Borra – bajo y programaciones / Cecilia Giles -Violín / Joaquín Apesteguia – guitarra / Christian Perigo – Piano) 4:10

Bandoneón y voz en todos los temas: Pablo Bernaba

Dirección y producción: Pablo Bernaba

Técnico de grabación: Gustavo Arch Grabado en Deja Vu estudios y Estudio G

Mezcla y Master: Juan Mariano Taboada en Estudios «del Parral» y «Cuco» Estudio

Arte y foto de Tapa: Javier Iglesias