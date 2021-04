–

De parte de Indymedia Argentina April 15, 2021

Numerosas personas y familias del Pueblo Rapa Nui se encuentran muy molestas, con p茅rdida de confianza hacia la institucionalidad chilena, por una flagrante vulneraci贸n de la Ley 21.070, que regula el ejercicio de los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde Isla de Pascua (Rapa Nui), ya que personas no habilitadas que no cumplir铆an ning煤n requisito, estar铆an viajando a la isla aprovech谩ndose de los vuelos de 鈥淩etorno Seguro鈥, hechos que han sido llevados a la Contralor铆a General de la Rep煤blica para que se investiguen responsabilidades administrativas.

Rafael Tuki Tepano, quien ha sido Consejero Ind铆gena Conadi y actual candidato a Constituyente por esca帽os reservados, ha se帽alado: 鈥淓sta ley, que es la que regula el ejercicio de los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde el territorio especial de Isla de Pascua, no est谩 siendo respetada, puesto que diversas personas que no tienen que ver con el Pueblo Rapa Nui se est谩n aprovechando de los vuelos oficiales del gobierno para entrar a la isla y quedarse en ella, con el peligro adem谩s de traer contagios a un lugar que se ha mantenido con todas las medidas sanitarias evitando la dispersi贸n del Covid-19鈥.

Para Tuki, esta es una situaci贸n muy delicada, 鈥淧ues Rapa Nui se encuentra con zona de latencia, es decir, existen restricciones adicionales para ingresar a ella鈥. Agrega: 鈥淟a capacidad de carga se encuentra rebasada por que hay un exceso de personas en la isla de acuerdo a las mediciones e informes encargados por la autoridad, a lo que se suma la amenaza del Covid. El pueblo Rapa Nui tiene la soberan铆a ancestral para impedir que el transporte a茅reo se convierta en agente o vector de la pandemia鈥.

El tambi茅n miembro del Consejo de Gesti贸n de Carga Demogr谩fica fundado por la ley 21.070, argument贸 que 鈥淓n el vuelo Retorno Seguro del 12 de febrero de 2021, detectamos irregularidades, y por eso los isle帽os se tomaron el aeropuerto Mataveri, pues en los pr贸ximos vuelos podr铆a pasar lo mismo. Nuestras sospechas se confirmaron, pues analizando la lista de pasajeros, de 299, detectamos 11 que no cumpl铆an la ley. Aqu铆 no solo se pone en riesgo el medio ambiente, sino que tambi茅n la salud p煤blica. El pueblo Rapa Nui merece respeto, no puede seguir siendo tratado como una colonia de Chile鈥.

De acuerdo a informaci贸n emanada desde el Consejo de Carga, el vuelo retorno seguro que arrib贸 el 12 de marzo, durante la ma帽ana (avi贸n de la FACH), transportaba a un conjunto de funcionarios p煤blicos. De ellos, se sospecha que varios no corresponder铆an a la identidad que se se帽ala en la lista de pasajeros, raz贸n por la cu谩l fueron reportados, efectu谩ndose las respectivas denuncias con el prop贸sito que sea investigado y se determinen responsabilidades administrativas o judiciales, seg煤n sea el caso.

Rafael Tuki se帽ala al respecto: 鈥淒os documentos son de la m谩s alta relevancia. El primero es una lista grande en cuya primera p谩gina, bajo el t铆tulo Retorno Hospital. Unidad de traslados, se detallan los nombres de las personas Rapanui que se encuentran en el Continente en una residencia en la ciudad de Santiago y que han sido dados de alta, pero que lamentablemente no se les permiti贸 viajar en el avi贸n Fach del 12 de marzo, con la mentira de que se encontraban contagiados o en estado de cuarentena, lo cual es absolutamente falso pues fueron dados de alta con anticipaci贸n a tal fecha鈥.

Prosigue al respecto: 鈥淓l otro documento, es la lista peque帽a, de 23 personas, que agrupa a funcionarios p煤blicos que viajaron a la Isla en el avi贸n fach del 12 de marzo, vulnerando la prioridad de los RapaNui ya mencionados, y que, adem谩s, no estar铆an reportados en la lista m谩s grande de pasajeros que efectivamente dejaron el 12 de marzo. Es decir, se les imputa que viajaron con una identidad falsa, verbigracia, una identidad distinta a la declarada鈥.

Denuncian tambi茅n que la Gobernaci贸n dej贸 a otros 160 Rapa Nui en el continente por falta de asientos. Asimismo, indican que el avi贸n de la FACH siempre ha tenido como fin trasladar a los estudiantes y trabajadores de origen Rapa Nui, de acuerdo a la Ley de Presupuestos. 鈥淓l Rapanui por su caracter铆stica culturales es un pueblo que goza y est谩 acostumbrado a su libertad. A los Rapa Nui que se les ha dejado encerrados en la residencia sanitaria de Santiago, de manera ilegal y arbitraria, se les est谩 provocando un perjuicio cultural y psicol贸gico muy grave, m谩s a煤n si a煤n no se tiene fecha cierta de siguiente vuelo el que perfectamente se puede demorar varios meses鈥, se帽ala Tuki.

鈥淣i las empresas ni el gobierno puede hacer vuelos Covid o vuelos de la muerte, menos a煤n para sus propios intereses alejados de los del pueblo Rapa Nui. La isla de Rapa Nui debe ser respetada, hay un pueblo milenario aqu铆 que ha sido hist贸ricamente maltratado y colonizado. Es responsabilidad del Estado garantizar su salud y bienestar鈥, sentenci贸 el candidato Rapa Nui a la Convenci贸n Constituyente.

Con respecto a la pandemia y realidades isle帽as comparadas, Rafael Tuki comenta: 鈥淧a铆ses-isla como Australia, Nueva Zelanda o Taiw谩n, han podido mantener la pandemia a raya tras cerrar sus fronteras y aplicar las medidas que eviten el ingreso de for谩neos o personas sospechosas de ser contagiosas, pese a tener grandes poblaciones. Y en un territorio de apenas 160 km虏 y cerca de 8.000 personas como lo es Rapa Nui, es menester que se mantengan controlados los ingresos y no sigan llegando decenas de turistas a trav茅s de estos vuelos, quebrantando adem谩s la ley en ello鈥.

Es por ello que han solicitado a Contralor铆a General de la Rep煤blica que realice una fiscalizaci贸n a fondo del funcionamiento de la Ley 21.070 y que involucra a la Gobernaci贸n de RapaNui, La Direcci贸n de Aeron谩utica Civil y Municipalidad, ya que a juicio de Tuki: 鈥淓st谩n permitiendo vulneraciones flagrantes e impunes a las restricciones que establece la norma citada; y quienes no conformes con eso, informan de manera sesgada y tard铆a al Consejo de Carga que instaura la misma ley鈥.