鈥淟a pandemia todav铆a no ha terminado鈥. La Sociedad Espa帽ola de Epidemiolog铆a ha recordado que el Covid-19 sigue con nosotros y no ha desaparecido con el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en (casi) todos los interiores. En los 煤ltimos d铆as tanto los datos de contagios como las cifras de pacientes hospitalizados han aumentado. Ante esto, ha llamado a seguir us谩ndolas en aquellos lugares donde no haya distancia de seguridad. Es m谩s, no cierra la puerta que vuelva a ser obligatoria.

La Sociedad Espa帽ola de Epidemiolog铆a 鈥渘o descarta que la mascarilla pueda volver a ser de uso obligatorio si la situaci贸n epidemiol贸gica del pa铆s empeora, algo que ya ha ocurrido en otros pa铆ses鈥. As铆 lo afirma en una nota en la que recuerda que la 鈥楨strategia de vigilancia y control frente a la COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia鈥, fija que la 鈥渆strategia seguir谩 en vigor mientras no se produzca un cambio significativo en la tendencia que indique una circulaci贸n controlada del SARS-CoV-2 o bien un cambio en la situaci贸n epidemiol贸gica que requiera restablecer medidas de vigilancia y control a propuesta de la Ponencia de Alertas y Planes de Preparaci贸n y Respuesta鈥. Es decir, la opci贸n de que esta medida se imponga de nuevo es una posibilidad.

Asimismo, los epidemi贸logos insisten en su mensaje de 鈥減rudencia鈥 a tenor de la situaci贸n tras la Semana Santa. 鈥淟a desaparici贸n de la mascarilla obligatoria en determinados interiores no significa que la pandemia haya acabado鈥, remarca, ya que 鈥渟u uso sigue siendo preceptivo en centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociosanitarios tanto para trabajadores como para visitantes鈥. Asimismo, es obligatoria en los medios de transporte a茅reo, por ferrocarril o por cable, en los autobuses y en otros transportes p煤blicos de viajeros.

Esta sociedad recuerda adem谩s que 鈥減uede seguir llev谩ndose y que su uso sigue siendo altamente recomendable en otras situaciones, especialmente en aquellas en las que puede haber contacto prolongado con otras personas y/o aglomeraciones鈥. Tambi茅n en espacios reducidos en los que no pueda mantenerse la distancia de seguridad, como eventos multitudinarios, y en lugares sin ventilaci贸n adecuada.

Ante las posibles dudas que hayan podido surgir, los epidemi贸logos llaman a la poblaci贸n a utilizarla 鈥渃uando haya un alto riesgo de transmisi贸n, as铆 como a guardar la distancia de seguridad, mantener una buena higiene de manos y ventilar frecuentemente鈥.

Junto a esto, dejan claro que la vacuna 鈥渟igue siendo la principal arma para evitar complicaciones鈥 y aconsejan a las personas que den positivo en Covid-19 a que teletrabajen o, de no ser posible, solicitar la baja laboral y evitar el contacto con personas vulnerables.

