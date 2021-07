–

De parte de Gatos Sindicales July 15, 2021 73 puntos de vista

(Texto del correo enviado el 14 de julio por la RLPT mayoritaria en AtoS Spain a RRHH, Direcci贸n General y directivos de Global)

Las organizaciones sindicales abajo firmantes queremos expresar nuestro malestar y disconformidad con la decisi贸n de la empresa de fijar el d铆a 5 de julio como fecha de retorno a la oficina de toda la plantilla de AtoS Spain, poniendo fin al actual periodo de Teletrabajo por COVID. Consideramos que es una decisi贸n arbitraria y totalmente ajena a cualquier argumento sanitario o consideraci贸n relativa a las necesidades concretas de los puestos de trabajo. Si se producen contagios a causa de esta resoluci贸n autoritaria e imprudente, la Direcci贸n de AtoS Spain ser谩 directamente responsable de los mismos y las Secciones firmantes emprenderemos las acciones legales oportunas.

Tambi茅n queremos denunciar el trato discriminatorio a la plantilla de AtoS Spain respecto a otras empresas del Grupo, donde contin煤a el Teletrabajo por COVID. Entendemos que el riesgo de contagio no depende de qu茅 empresa te pague la n贸mina, por lo que nos resulta incomprensible que una misma Direcci贸n tome decisiones tan distintas, simplemente por pertenecer a una u otra sociedad. De forma torticera, se ha ligado la decisi贸n del regreso a la oficina al resultado de la negociaci贸n del acuerdo de Teletrabajo, cuando ustedes saben muy bien que son dos asuntos que no est谩n relacionados. Pedimos, por lo tanto, que se desligue una cosa de la otra. No se puede castigar a l@s trabajador@s por el hecho de que la mayor铆a de la RLPT no haya accedido a firmar una propuesta de acuerdo que ni siquiera cumpl铆a los m铆nimos legales del Real Decreto-ley 28/2020 de Teletrabajo, cuando ustedes mismos rompieron intencionadamente la mesa de negociaci贸n a pesar de nuestro prop贸sito de seguir negociando y de que continuaran dichas negociaciones en secreto 煤nicamente con UGT, y menos cuando dicho castigo pone en riesgo nuestra salud y la de nuestras familias.

Esta decisi贸n ha sido tan precipitada, que ni siquiera existe un plan que garantice el retorno seguro a la oficina, lo cual solo puede generar caos y confusi贸n, poniendo tambi茅n en riesgo la ejecuci贸n de los proyectos, incluido el servicio en los JJOO Tokio 2020 que se inician en breve. Que posteriormente (seg煤n el mail enviado a la plantilla el 2 de julio) la Direcci贸n deje al capricho de las jefaturas la decisi贸n de qu茅 personas tienen que hacer trabajo presencial y quienes pueden continuar en Teletrabajo solo muestra el desinter茅s y la falta de responsabilidad, respecto al deber de proteger la salud de la plantilla, de esta Direcci贸n.

Respecto a la cancelaci贸n de todos los acuerdos de Teletrabajo existentes, dicha precipitaci贸n ha provocado que la empresa incumpla incluso los plazos legales definidos en el Real Decreto-ley 28/2020 de Teletrabajo, cometiendo fraude de ley. Adem谩s de que la Direcci贸n de AtoS Spain ni siquiera sigue las directivas de global respecto al Teletrabajo.

Por 煤ltimo, queremos hacer un llamamiento a la empresa para volver a la mesa de negociaci贸n del acuerdo sobre Teletrabajo, que cancel贸 unilateralmente. Por nuestra parte, seguimos abiertos a continuar negociando un acuerdo justo y legal conforme a lo que marca el Real Decreto-ley 28/2020 (convertido en ley el pasado 9 de julio pasando a ser de referencia la Ley 10/2021).

Firmado por las Secciones Sindicales de AtoS Spain: