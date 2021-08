–

De parte de Gatos Sindicales August 27, 2021

El pasado 24 de agosto se celebr贸 la reuni贸n informativa sobre la reincorporaci贸n de las personas trabajadoras en centros de Atos. Por parte de la empresa asisten tres personas (dos de ellas del Servicio de Prevenci贸n).

Esto es lo que nos contaron:

鈥 En cuanto a la ocupaci贸n a partir del 1 de septiembre, nos dicen que ser谩 alrededor del 30%, variando seg煤n los centros, pero sin dar informaci贸n detallada como hab铆amos preguntado (Seguimos esperando una respuesta de la empresa al correo que le enviamos con las dudas sobre el retorno*). Este porcentaje indudablemente cambiar谩 a partir del 1 de octubre, fecha en la que se incorporar谩 el personal de AtoS IT seg煤n indicaron.

鈥 Las salas de reuniones permanecer谩n cerradas salvo algunas en las que se indicar谩 el aforo permitido.

鈥 Los comedores de los centros estar谩n abiertos. Habr谩 cinco turnos, habr谩 que reservar turno a traves de la aplicaci贸n Atos Safe. Los turnos comenzar谩n a las 12:30, con una duraci贸n cada uno de 30 minutos. Se podr谩n usar neveras y microondas. En el comedor la disposici贸n ser谩 de una silla por mesa, y en zig zag para que haya distancia de seguridad al estar sin mascarilla. En Albarrac铆n la capacidad ser谩 de 52 personas por turno. Adem谩s funcionar谩n los servicios de Viena-Capellanes en Madrid y Tento en Barcelona.

鈥 Las ventanas en el centro de Albarrac铆n permanecer谩n abiertas en forma oscilobatiente, para permitir la entrada de aire. En invierno se forzar谩 la calefacci贸n para contrarrestar el fr铆o que entre por dichas ventanas. Se ha suspendido la recirculaci贸n de aire y s贸lo entra aire limpio del exterior.

鈥 Los puestos son todos calientes, quien llega primero se sienta donde elija, salvo zonas como el Centro de Capacitaci贸n y zonas privativas de clientes. No se podr谩 dejar nada sobre las mesas al final de la jornada, tanto en puestos calientes como en fijos.

鈥 Las mascarillas se van a seguir proporcionando hasta que lo digan las autoridades sanitarias.

鈥 Habr谩 gel en las entradas, pasillos, offices, hall, debidamente se帽alizados, y de igual forma hasta que las autoridades sanitarias lo aconsejen.

鈥 La capacidad de los ascensores se indicar谩 con carteles, bien fuera o dentro del ascensor. Seg煤n la capacidad del ascensor ser谩 de una o dos personas por viaje.

鈥 Habr谩 personal de limpieza dando vueltas continuamente limpiando pasamanos, ascensores, manijas de puertas y tornos.

鈥 S贸lo se podr谩 fumar en la v铆a p煤blica (aceras) y no en las zonas de entrada a los centros de trabajo privativas.

鈥 No va a haber inspecciones previas a los centros de trabajo antes de la reincorporaci贸n, si no cuando haya m谩s aforo y seg煤n planificaci贸n habitual. Tampoco se medir谩 el CO2 m谩s a menudo salvo en esas inspecciones planificadas anualmente (Esto es incomprensible, ya que esas mediciones son un indicador v谩lido para saber si las oficinas tienen la correcta ventilaci贸n… y si no nos equivocamos, parte del bonus de Prevenci贸n se iba a destinar a la compra de medidores).

鈥 En cuanto a la pregunta de flexibilidad del personal en la entrada y salida de los centros para evitar aglomeraciones, nos remiten al protocolo de reincorporaci贸n que se puede leer en la aplicacion Atos Safe, en el que dice que los edificios estar谩n abiertos a partir de las 7:00.

鈥 Habr谩 obligaci贸n de utilizar la aplicaci贸n de Atos Safe para acceder a la oficina. Se mantiene por motivos de rastreo en caso de detectarse alg煤n caso positivo por Coronavirus, para saber qu茅 personal asisti贸 un d铆a en concreto y poder tomar las medidas que establece el protocolo.

鈥 La toma de temperatura a la entrada a los centros a partir del 1 de septiembre ser谩 voluntaria, para evitar aglomeraciones en la entrada a los centros. No obstante habr谩 que tomarse la temperatura en casa y si supera los 37,5 grados no acudir a la oficina e ir al m茅dico.

鈥 En los centros donde haya duchas y vestuarios, 茅stos se abrir谩n a partir del 1 de septiembre.

鈥 Si alguna persona trabajadora considera que no puede trabajar con mascarilla, el Servicio de Prevenci贸n le pedir谩 un certificado m茅dico y le enviar谩 al m茅dico de la mutua de vigilancia de la salud.

(*) Seguimos esperando una respuesta de la empresa a las preguntas relativas a la ocupaci贸n prevista por centro de trabajo a partir del 1 de septiembre. A este respecto, el pasado d铆a 25 enviamos otro correo a RRHH record谩ndoles que no hemos recibido respuesta al email que les enviamos el 19 de agosto, indicando que “Independientemente de que haya habido una reuni贸n con l@s Delegad@s de Prevenci贸n les recordamos que tambi茅n deben respondernos por escrito a las preguntas que les hemos planteado desde esa secci贸n sindical“.