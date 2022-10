–

Ha sido una larga espera para la izquierda democr谩tica; cada mes que pasaba parec铆a que la pesadilla iba a ser eterna. El 2 de octubre fue un d铆a de frustraci贸n en las filas progresistas; se esperaba una victoria que no pudo ser por 1,5% de votos; tocaba empezar de nuevo, ampliar los apoyos para la batalla definitiva cuatro semanas despu茅s. Por fin lleg贸 el 30 de octubre, un d铆a que quedar谩 grabado en la memoria democr谩tica del pa铆s como una cita electoral sin precedentes desde la redemocratizaci贸n, parecido a lo que sucedi贸 con el movimiento Directas Ya que puso fin a la dictadura militar en los a帽os 80. En las 煤ltimas semanas antes de la segunda vuelta, parte importante del arco democr谩tico brasile帽o, incluidos antiguos opositores como Fernando Henrique Cardoso, encomendaron a Lula da Silva la misi贸n con tintes 茅picos de ganar las elecciones contra un candidato sin escr煤pulos que jug贸 sucio, y que dispuso de la m谩quina administrativa a su antojo. El propio domingo electoral, Bolsonaro trat贸 de dificultar la victoria poniendo a la polic铆a a interceptar autobuses en las zonas en las que el Partido dos Trabalhadores (PT) ten铆a ventaja. Todos sab铆an que Lula era el 煤nico pol铆tico en activo capaz de derrotar al fascismo que se estaba adue帽ando del pa铆s.

Por fin las urnas han hablado. Pese al domingo de puente, el pueblo venci贸 el des谩nimo y fue a votar. El exitoso sistema de urnas electr贸nicas, tan denostado por los golpistas, entreg贸 otra vez el resultado final en tiempo r茅cord. La pesadilla se acerca a su fin, a pesar del agridulce sabor de boca que deja el avance de la extrema derecha en las regiones centro, sur y sureste del pa铆s. Ahora toca reconstruir un pa铆s devastado por la intolerancia. Los dem贸cratas han mandado a casa a un presidente aberrante que no ha escondido sus preferencias por la dictadura (dijo sin sonrojarse que en la etapa dictatorial se mat贸 poco). Apenas dos d铆as antes de las elecciones se reun铆a con los tres comandantes de las fuerzas armadas para intentar consensuar un decreto de estado de alerta militar, y sus hijos a煤n coqueteaban con la idea absurda de suspender las elecciones. Sin embargo, las circunstancias internas y externas le han superado, y el golpe de Estado de momento est谩 descartado.

Con Bolsonaro, parece que Brasil perdi贸 la ingenuidad. Ese Brasil que, para el extranjero despistado que desembarcaba en cualquier aeropuerto, parec铆a ser el pa铆s alegre de la convivencia pac铆fica entre credos y razas y del respeto a las diferencias, se ha difuminado en apenas cuatro a帽os de gobierno. El respeto a los rasgos multi茅tnicos, multiculturales, religiosos, la alegr铆a de la samba y del f煤tbol que era parte de una especie de magia que contagia el pueblo de norte a sur en el carnaval, era quiz谩s un espejismo que escond铆a un profundo racismo, acrecentado por enormes desigualdades sociales, y basado en el privilegio de los ricos sobre los pobres; unas antipat铆as que el Gobierno Bolsonaro ha sabido explotar a conciencia hasta el punto de incentivar los prejuicios entre las regiones sur y sudeste en contra del noreste.

La victoria de la extrema derecha en 2019 trajo consigo un importante incremento de la violencia pol铆tica. Tambi茅n del odio y la intolerancia hacia los diferentes. Lula da Silva es un especialista en el di谩logo y ahora tendr谩 la oportunidad de demostrar que su candidatura es realmente producto de la 鈥渦ni贸n entre los divergentes para vencer a los antag贸nicos鈥.

No se puede esconder que ciertas clases altas y blancas del pa铆s jam谩s pudieron perdonar la conquista de derechos de las clases populares

La marca registrada del gobierno saliente de Jair Bolsonaro es la violencia. Aparte de las decenas de muertes por la intolerancia pol铆tica, nadie olvidar谩 el asesinato de Marielle Franco, mujer negra y lesbiana defensora de los derechos humanos, concejala por el Partido del Socialismo y Libertad (PSOL) y acribillada junto con el conductor de su coche en Rio de Janeiro. Tampoco las muertes del activista Bruno Pereira y del periodista Dom Phillips, dos defensores de los pueblos de la selva. Para colmo, el mandato del actual presidente termina con la detenci贸n de su aliado predilecto, el mandam谩s Roberto Jefferson, de la formaci贸n de extrema derecha Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), que, al m谩s puro estilo Al Capone, se atrincher贸 en su casa y recibi贸 a la polic铆a con granadas y tiros. Por no hablar de la diputada Carla Zambelli, mano derecha del presidente, que un d铆a antes de las elecciones fue filmada persiguiendo y apuntando con una pistola a un hombre negro en las calles centrales de S茫o Paulo, por el simple hecho de decirle a la cara que ganar铆a Lula. De un plumazo, una sociedad que parec铆a tolerante hacia las opiniones diversas se ha revelado extremadamente violenta en la convivencia c铆vica. Quiz谩s esa violencia pol铆tica tenga algo que ver con el descontento de las clases privilegiadas por el empoderamiento de los sectores m谩s desfavorecidos de la sociedad, hecho innegable que se remonta a la llegada del PT al poder hace poco m谩s de 20 a帽os. No se puede esconder que ciertas clases altas y blancas del pa铆s jam谩s pudieron perdonar la conquista de derechos de las clases populares.

La velocidad del escrutinio ayud贸 a que se produjese un final feliz en esta jornada hist贸rica en Brasil. A las 19:57 horas de Brasilia, cuando faltaban pocos votos por escrutar, se proclamaba la victoria del candidato Lula da Silva. El resultado fue ajustad铆simo: acudieron a las urnas 124.252.792 electores, con un total del 50,90% (60.345.999 votos) para Lula contra el 49,10% (58.206.354 votos) para el actual presidente del Partido Liberal (PL), Jair Bolsonaro.

En esta segunda vuelta, el candidato de la izquierda gan贸 en dos de las cinco regiones del pa铆s: el norte y el noreste. En las otras tres 鈥揷entro, sur y sureste鈥 se impuso Bolsonaro. Como en la primera vuelta, la m谩s que contundente victoria en el noreste ayud贸 a Lula da Silva a superar las derrotas en S茫o Paulo y Rio de Janeiro (primer y tercer estados con mayor n煤mero de votantes del pa铆s, respectivamente), as铆 como a superar el trauma del centro y el sur, donde el descalabro fue inapelable. De los estados de Maranh茫o a Bahia, pasando por Piau铆, Rio Grande do Norte, Para铆ba, Pernambuco, Alagoas y Sergipe, el expresidente obtuvo un 69,34%, frente al 30,66% del candidato a reelecci贸n. El voto a Lula fue un谩nime, ya que no perdi贸 en ninguna ciudad de Para铆ba, Piau铆, Cear谩 y Sergipe. En el estado de Bahia, que es el m谩s poblado de la regi贸n, obtuvo un 72,12%; en el segundo m谩s poblado, Pernambuco, un 66,93%; en Maranh茫o un 71,14% y en Piau铆 pulveriz贸 todas las marcas con un 76,86%.

En la memoria colectiva, Lula da Silva fue el mejor presidente de la reciente democracia, y el 煤nico que realmente tuvo inter茅s en dar visibilidad y cuidar a las clases populares

Muchas razones explican esa adhesi贸n incontestable del noreste a Lula da Silva. Por un lado, fue en esa regi贸n, la m谩s pobre del pa铆s, donde las pol铆ticas p煤blicas inclusivas de los 14 a帽os de gobiernos del PT tuvieron un mayor impacto socioecon贸mico y en la calidad de vida de las personas. Medidas como la bolsa familiar, hambre cero, construcci贸n de casas populares, luz para todos, farmacias populares, ciencia sin fronteras, m谩s m茅dicos, agua para todos, creaci贸n de universidades p煤blicas y escuelas de formaci贸n profesional, las construcciones de cisternas rurales, las leyes de cuotas en las universidades para personas afrodescendientes y alumnos de las escuelas p煤blicas, los sistemas de financiaci贸n de la ense帽anza superior, la garant铆a de derechos para las trabajadoras del hogar o el fortalecimiento del Sistema 脷nico de Salud (SUS), entre otros muchos programas sociales, son reconocidos por la poblaci贸n como un 茅xito del gobierno de izquierdas dirigido a minimizar la deuda del Estado brasile帽o con los m谩s pobres. En la memoria colectiva, Lula da Silva fue el mejor presidente de la reciente democracia, y el 煤nico que realmente tuvo inter茅s en dar visibilidad y cuidar a las clases populares. Por ejemplo, en el municipio de Guaribas (Piau铆), que en 2003 fue considerada ciudad modelo del programa 鈥榟ambre cero鈥 y que en la primera d茅cada de este siglo disminuy贸 su 铆ndice de analfabetismo del 58% al 14% y aument贸 su 铆ndice de Desarrollo Humano en un 137,38%, el PT tuvo 2.949 votos frente a los 129 del PL. Esto puede ilustrar un poco la victoria aplastante de Lula da Silva en el noreste. Adem谩s, fue durante su gobierno cuando comenz贸 el impulso industrial en esa zona hasta entonces olvidada por los partidos conservadores. Minimizar las diferencias econ贸micas regionales tambi茅n fue uno de los objetivos de los gobiernos populares. Los estados de Bah铆a, Cear谩 y Pernambuco, s贸lo por citar tres, ya no ser铆an los mismos despu茅s del paso del gobierno de izquierdas en Brasilia. La modernizaci贸n portuaria y el inicio del trasvase del r铆o San Francisco fueron grandes obras p煤blicas llevadas a cabo por Lula da Silva y Dilma Rousseff con el objetivo de desarrollar la regi贸n noreste. Aquel esfuerzo del PT por crear programas sociales y mejorar la participaci贸n popular en las decisiones del gobierno federal construy贸, en los 煤ltimos 20 a帽os, una suerte de muro de protecci贸n en la sociedad que, pese a las embestidas de los partidos de extrema derecha por conquistar el voto en esa zona, ha tenido 茅xito. Los enemigos de la izquierda son irrelevantes pol铆ticamente en la regi贸n, hasta el punto de que para llegar a elegir gobernador de un estado del noreste, muchos adversarios del PT optaron por ocultar al electorado local sus preferencias en el 谩mbito nacional.

En estas elecciones tambi茅n se cumpli贸 otra vez la leyenda brasile帽a de que quien gana en Minas Gerais, gana las elecciones generales

Por otro lado, el 茅xito de Lula da Silva en la regi贸n se explica tambi茅n por elementos hist贸ricos, culturales y de identidad regional. El noreste es la cuna del Brasil colonial. Salvador (la capital de Bah铆a de mayor铆a afrodescendiente) es la ciudad con m谩s presencia negra fuera de 脕frica. Seg煤n el PNAD (Programa Nacional por Muestra de Hogares) del IBGE (Instituto Brasile帽o de Geograf铆a y Estad铆stica), 8 de cada 10 personas se declaraban en 2017 negras o mulatas. Salvador fue la primera capital del pa铆s, tierra tambi茅n de mezcla de los pueblos negro, ind铆gena y portugu茅s, y es s铆mbolo de resistencia cultural y antirracista. All铆, con la confirmaci贸n de la victoria de Jer么nimo Rodrigues sobre ACM Neto, el PT habr谩 gobernado durante 20 a帽os. La historia de lucha del pueblo contra el racismo estructural es su se帽a de identidad. En el a帽o 1835, 186 esclavos liberados salieron a las calles de la ciudad de Salvador, en lo que se conoce como la revuelta de los Mal锚s, en contra de las injusticias practicadas contra los negros por las autoridades locales. Tambi茅n en Bahia est谩 la Irmandade da Boa Morte 鈥搎ue se dedicaba, entre otras cosas, a organizar funerales dignos a los esclavos鈥, considerada el primer movimiento negro feminista de Brasil. Y qu茅 decir de los estados de Alagoas y Pernambuco, tierras en las que se forj贸 el mito del gran guerrero negro Zumbi dos Palmares, que se rebel贸 contra la tiran铆a esclavista, nacido en la mayor comunidad Quilombola y autosuficiente de Brasil (con un 谩rea cercana a la superficie de Portugal).

En estas elecciones tambi茅n se cumpli贸 otra vez la leyenda brasile帽a de que quien gana en Minas Gerais, el estado sociol贸gica y geogr谩ficamente m谩s representativo del pa铆s, gana las elecciones generales. El resultado all铆 fue la fotograf铆a fiel del resultado final del pa铆s. La candidatura de la izquierda obtuvo 50,20% de votos, frente al 49,80% de la ultraderecha. La segunda vuelta confirm贸 la fama de que el minero es testarudo y no cambia de voto por presiones ajenas a su voluntad. Pese a que su gobernador reelecto, Romeu Zema (Partido Novo), amedrent贸 a los alcaldes y funcionarios administrativos del estado para apoyar a Bolsonaro y no dud贸 en declararse PT-f贸bico (aunque en la primera vuelta hab铆a recibido votos de electores del PT), el segundo estado m谩s poblado del pa铆s repiti贸 el voto a la izquierda.

En la pol铆tica social no habr谩 novedades: pondr谩 en marcha todos los programas sociales interrumpidos en las etapas posteriores a los gobiernos del PT

Lula da Silva manda un recado al mundo. Prob贸 que es posible ganar al fascismo, pero ya dijo que en 2026, con 81 a帽os, no piensa presentarse otra vez. Por lo tanto, no tiene margen de error en esta legislatura; quiere desterrar los profundos lazos fascistas que Brasil demostr贸 albergar en ese corto espacio de tiempo. Se centrar谩 en la ardua tarea de reconstruir el pa铆s m谩s grande de Sudam茅rica, y para ello quiere contar con toda la sociedad civil, a trav茅s de las consultas populares que van a dise帽ar todas las pol铆ticas p煤blicas en las Conferencias Nacionales, que fue una marca de su administraci贸n. Pese el avance de la ultraderecha en el arco parlamentario, Lula ya dijo que debe contrarrestarlo agregando en el gobierno a las fuerzas democr谩ticas m谩s all谩 de las de la izquierda plural. Un servicio m谩s, prestado por ese l铆der de la pol铆tica brasile帽a, fue liderar una lucha antifascista que ser谩 muy importante para el resto del mundo. En la pol铆tica social no habr谩 novedades: durante la campa帽a presidencial insisti贸 en que pondr谩 en marcha todos los programas sociales interrumpidos en las etapas posteriores a los gobiernos del PT. Dijo adem谩s que no piensa cumplir la meta fiscal, que urge retomar el desarrollo del pa铆s y que para ello su gobierno no debe estar secuestrado por los dict谩menes del mercado financiero. Lula da Silva sali贸 m谩s sabio de la c谩rcel, no quiere venganza pese a ser consciente de que le intentaron 鈥渆nterrar vivo鈥. Durante toda la campa帽a reafirm贸 su obsesi贸n por alimentar a los m谩s de 30 millones de brasile帽os que los gobiernos de Temer y Bolsonaro devolvieron a la miseria.