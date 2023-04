–

De parte de CGT El Avanico April 19, 2023 131 puntos de vista

Desafortunadamente, es hasta

cierto punto normal que durante el año haya un goteo de despidos que afecta a

pequeño número de trabajadores. Esto es una norma habitual, sobre la cual no

habíamos informado previamente porque debido al volumen de contrataciones que

había y el bajo número de despidos, no aparentaba ser algo fuera de una

expectativa común en un entorno laboral. No obstante, en las últimas

semanas hemos vuelvo a experimentar en Avanade un volumen de despidos elevado

en un corto espacio de tiempo. Según la información recibida entre

Madrid y Málaga se han despedido a 8 personas la semana del 27 de febrero .

Se desconoce si ha habido despidos en Barcelona, pero no sería nada raro.

Desde CGT hemos solicitado a la empresa información sobre

los motivos de estos despidos y según nos comentan en la empresa, es debido a

los reajustes que hay que realizar por los procesos de evaluación.

Aunque francamente a nosotros nos parece “curioso” que todo esto este

coincidiendo con el momento en que se ha hecho efectiva la compra de Kabel por

parte de Avanade y también que según correo de P. M. del 24 de

marzo, tras analizar los datos del Q1 se han realizado despidos.

Con la información recibida,

quizá hasta aquí a primera vista, podría parecer correcto dentro de un marco de

“colaboración” empresa – Comité o Secciones Sindicales. No obstante, la empresa

no presta esa colaboración de manera correcta. De manera sistemática se sigue

poniendo dificultades y ocultando información al Comité de Empresa y a las

Secciones Sindicales (por lo menos a CGT, no sabemos qué ocurrirá con las

demás).

Avanade, como venía siendo

habitual, nos pone dificultades para realizar nuestra labor de vigilancia de

una manera totalmente intencionada no ofreciendo el número de despidos,

retrasando y dificultando la obtención de información económica. Por ejemplo,

la información económica derivada de la absorción de Kabel ha sido una tarea

titánica con más trampas y dificultades que una película de Indiana Jones.

Hemos solicitado información de

todos los despidos a nivel estatal debido a la necesidad de conocer este

número, ya que a partir de determinados despidos, estos se pueden considerar

como colectivos. Por supuesto, esta información nos la han negado a sabiendas

que deben entregárnosla. Por supuesto volvemos a la rutina de tener que

poner denuncias en la Inspección de Trabajo.

Recuerda tus derechos ante

un despido, porque a veces…. no se cumplen.

Encontrarse frente a un despido

es una experiencia bastante traumática y más si te ponen dificultades y poca

amabilidad en el momento de afrontar esa situación. No es que haya sido así con

todos los empleados, pero es cierto que en algunas ocasiones las persona que

tienes frente a ti, no empatiza lo suficiente con la situación por la que estás

pasando y no facilita las cosas.

Hay ciertos derechos y cierta

documentación que es necesaria para un empleado en caso de que sea llamado para

un despido. A continuación, te dejamos unos consejos que esperamos que no

tengas que utilizar nunca.

No almacenes información personal en tú portátil

Recuerda que el portátil es de la

compañía y a la hora de un despido puedes perder tu acceso a él en un abrir y

cerrar de ojos, perdiendo tu información personal (tus correos, tus

fotos, tus contactos, documentos privados, etc.), por no hablar de los problemas

de protección de datos que plantea dejar un portátil con información personal,

sabiendo todos que nuestros portátiles tienen una contraseña de administración

que es posible que alguien conozca.

Descarga tus nóminas con frecuencia

En un principio, Avanade debería

ofrecerte las nóminas del último año para que puedas calcular tus

indemnizaciones correspondientes. Pues parece que esta información hay que

pedirla con más insistencia de la debería ser necesario y por defecto la

empresa sólo te ofrece las tres últimas nóminas.

Administra tus Beneficios Cobee

Recuerda que en caso de un

despido, perderás todo el dinero que tengas almacenado en tu tarjeta Cobee. Ten

esto en cuenta por si en algún momento puedes organizar tu gastos Cobee para no

encontrarte en un despido con una cantidad almacenada a la que tenías derecho y

ya no vas a poder solicitar.

Recuerda ante un despido puedes solicitar la

presencia de un representante del Comité

Tienes derecho a que un

representante de los trabajadores en el momento de comunicarte tu despido. Te

podrá aclarar dudas que puedan surgir y asesorarte en lo que te da a firmar la

empresa, así como en siguientes pasos. Si la empresa te niega este derecho (el

cual está obligada a respetar según el artículo 49 del ET) podrás hacerlo

constar a la hora de firmar y el finiquito podrá ser considerado nulo.

DESPIDO

DISCIPLINARIO

Desde hace unos años la

legislación cambió y no se puede hacer un despido improcedente directamente. La

empresa tiene que hacer un despido disciplinario y posteriormente en la SMAC

reconocer que este despido es improcedente. Debido a esto verás que te ponen un

motivo de despido que es falso, lo habitual es “La disminución continuada y

voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado”.

FIRMAR

“NO CONFORME”. FIRMA Y ENVÍO DE LOS DOCUMENTOS.

Si el despido es realizado en

remoto, mientras estás en teletrabajo, después te enviarán los documentos que

tendrás que devolver firmados a la empresa. Exige tu copia de todo lo que

firmes con el sello y la firma de la empresa. La firma de la carta de

despido en ningún caso supone la aceptación de la misma, sino únicamente la

recepción de la comunicación escrita. Firma la carta de despido haciendo notar

la anotación “NO CONFORME” junto a la firma y además pon la fecha del día

actual.

Con respecto al finiquito, se

compone de salario del mes en curso, vacaciones no disfrutadas, parte

proporcional de pagas extras y horas extraordinarias realizadas. Fíjate

atentamente en el concepto de lo que te están pagando. No es lo mismo que ponga

“Finiquito” que si pone “Finiquito y liquidación” o “Finiquito, saldo y

liquidación”. En estos últimos caso si firmases estarías aceptando esa cantidad

incluyendo la indemnización de despido, en cuyo caso no debes firmarlo o firmar

también como “NO CONFORME”. Solo debes firmar y por tanto aceptar la cantidad,

si solo pone “Finiquito” y si estás seguro de que la cantidad es correcta.

Si finalmente firmas, dado que no vas a cobrar la cantidad en ese momento

(lo habitual es por transferencia unos días después), pon la anotación “NO

COBRADO” al lado de tu firma de Finiquito.

20

DÍAS PARA RECLAMAR

Tienes 20 días hábiles para

presentar la carta de conciliación en la SMAC. Ponte en contacto con nosotros

para asesorarte. Nuestra recomendación es que acudas a CGT u otro sindicato, o contrates un abogado

privado y no te encargues tú mismo de este trámite. Es importante tener en

cuenta que para la impugnación del despido el mes de agosto es hábil.

La ley NO admite el despido

verbal, debe darse por escrito, por lo tanto ante un despido verbal, debemos

reclamar siempre. El despido verbal es un despido improcedente según

el art. 55 del Estatuto

de Trabajadores.

PRESTACIÓN

DE DESEMPLEO

El plazo para solicitar la

prestación de desempleo, es de 15 días hábiles desde la fecha del cese en

el trabajo. En esta situación puede ser normal que te den cita para mucho

después de los 15 días, no te preocupes si es debido a la lista de espera y tú

has cumplido el tiempo de solicitud. Días hábiles son todos excepto los

sábados, domingos y festivos.

Se cuenta el plazo a partir del

día siguiente a la fecha del cese, es decir, del despido, fin del contrato,

etc.

Hay que prestar atención a si

hubiera vacaciones que no hemos disfrutado y que la empresa nos paga en la

liquidación, ya que en estos casos uno no está en situación legal de desempleo

hasta que han transcurridos los días de vacaciones

Con este comunicado, no

pretendemos crear ningún tipo de alarma acerca de los despidos, simplemente

pretendemos que seas consciente que es algo que está ocurriendo y que algunas

compañeras y compañeros han sufrido. Ten en cuenta estos consejos como lo que

son. Por nuestra parte no vemos justificados estos despidos de ninguna forma en

un momento en el que la empresa continúa ampliando sus beneficios cada

trimestre que pasa. En este sentido, estaremos atentos a lo que ocurre en los

próximos meses pidiendo toda la información que sea necesaria.

Una frase típica que escuchamos

siempre que ocurren estas cosas es: “Con lo que he hecho yo por la empresa,

no entiendo como ahora me tratan así”. Recuerda que tu relación con

la empresa es únicamente una relación contractual, por mucho inmersión y

empatía que tengamos con la compañía, el día que te despiden, la relación es

únicamente contractual.