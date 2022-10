–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia October 11, 2022 155 puntos de vista





El Juzgado de lo Social n潞 1 de Cartagena sentencia que la empresa contratante del servicio de transporte de enfermos y accidentados por carretera, ORTHEM (ahora HOZONO GLOBAL) deber谩 recuperar la estructura salaria previa al acuerdo de 19 de junio de 2018, condenando a la empresa a estar y pasar por esa declaraci贸n. Es decir, a devolver a la n贸mina de los demandantes el concepto 鈥渋ncentivos鈥 que le fue eliminado.

El Juzgado de lo Social n潞1 de Cartagena pone fin a una de las situaciones que m谩s sensaci贸n de injusticia y perjuicio econ贸mico han dado entre la plantilla de trabajadores de ambulancias de Cartagena. Debemos remontarnos al a帽o 2018, concretamente al 19 de junio. En esa fecha UGT acord贸 con la anterior empleadora la supresi贸n del concepto 鈥渋ncentivos鈥 de la n贸mina de los trabajadores. Un concepto que mucho de ellos ven铆an cobrando durante m谩s de 20 a帽os y que estaba consolidado en su n贸mina. Para ilustrar al lector, hablamos de que a algunos compa帽eros vieron desaparecer de un d铆a para otro 840鈧 de su n贸mina, cada mes. Es decir, m谩s de 10.000,00鈧 al a帽o. A cambi贸, la empresa acord贸 con la representaci贸n de los trabajadores de aqu茅l entonces, U.G.T, aprobar una paga 煤nica, llamada 鈥減aga de beneficios鈥, por importe de 300鈧 anuales que adem谩s ser铆a lineal y no absorbible. Dicho acuerdo, por sangrante e injusto que resultase, fue validado por los tribunales, consagrando el Tribunal Superior de Justicia de la Regi贸n de Murcia hasta en 3 ocasiones, su validez.

Ante las reiteradas negativas de la nueva adjudicar ORTHEM a hacer efectivo el pago en concepto de 鈥減aga de beneficios鈥 acordado con la anterior UTE concesionaria del servicio, alegando que el acuerdo no hab铆a sido pactado con ellos y que no ten铆an por qu茅 asumir este concepto salarial ni tampoco los incentivos, CGT presenta una demanda contra la mercantil. En ella exige el cumplimiento del acuerdo, es decir el pago de lo pactado como pretensi贸n principal. A esta petici贸n el Sindicato a帽ade su reivindicaci贸n principal, que como la actual concesionaria no reconoce el acuerdo e insiste en desmarcarse de su aplicaci贸n se vuelva a la estructura salarial previa a 2018, momento en que UGT pact贸 un acuerdo por el que las trabajadoras/os dejaron de percibir los incentivos, concepto mensual, a cambio de una paga de beneficios de, en principio, un 煤nico aporte anual de 300鈧.

El Juzgado de lo Social 2 de Cartagena expuso con toda claridad y de manera detallada los motivos por los que ORTHEM si est谩 obligada a subrogarse al pago de este concepto, haciendo especial hincapi茅 en que en el momento de la subrogaci贸n la adjudicataria era conocedora de este acuerdo y de la posibilidad, por estar en un procedimiento de Conflicto Colectivo abierto, de que el resultado de 茅ste introdujera cambios en materia de salarios. Pero ha sido el Juzgado de lo Social n潞1 de Cartagena quien de forma clara y contundente ha sentenciado que se devuelva a los trabajadores demandantes a su situaci贸n anterior: 鈥(鈥 )las empresas demandadas, integrantes de la U.T.E. adjudicataria del lote 8, est谩n vinculadas por el acuerdo de 19/06/2018 y deben respetar sus t茅rminos. Ahora bien, esto no implica que vengan obligadas a abonar la paga de beneficios, puesto que el apartado c) de la cl谩usula quinta del propio acuerdo permite a las empresas entrantes en el servicio optar entre aplicar a los trabajadores las condiciones pactadas en 茅l o revocar sus efectos, recuperando la estructura salarial previa al presente acuerdo. Por tanto, dado que en este caso la parte demandada opt贸 por la segunda opci贸n, la demanda ser谩 estimada en su pretensi贸n subsidiaria, declarando el derecho de los demandantes a recuperar la estructura salarial previa al acuerdo de 19/06/2018(鈥)鈥*

De este modo, los trabajadores podr谩n volver a su situaci贸n previa a la del acuerdo que tanto perjuicio econ贸mico y frustraci贸n, por lo injusto y precario del mismo, les ocasion贸.