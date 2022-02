No hablo en nombre de

Rusia. No sé qué piensa Rusia de todo esto. Sólo puedo decir lo yo

que haría. Yo en su lugar les diría que, si no retiran los tanques

de la OTAN de mi césped, tendré que hacerlo yo. Si continúan

amenazando más y más las fronteras rusas, tendré que hacer algo al

respecto, militar y técnicamente, por usar los propios términos

utilizados por los rusos.

No tengo ni idea de cuál

podrá ser esa respuesta técnica militar, pero sospecho que a “Occidente” y a sus satrapías no les gustará.

Esta ha sido una guerra

propiciada, no por “Occidente”, como seguimos escuchando en la

obediente British Broadcasting Corporation estatal. Porque Alemania y

Francia están en Occidente. No de la Comunidad Internacional, porque

Alemania, Francia, Rusia, China, India, Irán, el mundo árabe, el

mundo africano y el mundo asiático forman todos parte de la

Comunidad Internacional.

¡Hipócritas arrogantes! Lo que

quieren decir, lo que quieren decir es “la esfera anglosajona”,

el AUKUS, Australia, Reino Unido, EEUU… la esfera anglosajona. Los

cinco ojos. ¡Eso es lo que quieren decir con “Occidente”, eso es

lo que quieren decir con “Comunidad Internacional”!

Y ya es hora

de que todo el mundo les diga: ¡Vuestros días de gobernar los

mares, vuestros días de dar órdenes a otros pueblos, invadirlos y

ocuparlos a vuestro antojo han terminado!

16:30 / 16:58 – Al menos

cuatro bombarderos estadounidenses sobrevuelan en este momento el sur

de España rumbo al este. El largo, ronco, característico e

inconfundible rugir de sus motores lo confirma.